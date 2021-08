Rozhovor Haló novin s Radkem Nejezchlebem, kandidátem KSČM do Sněmovny za Jihočeský kraj

Jižní Čechy - to je jeden velký zážitek

Jste homo politicus, člověk politický, tedy není nic zvláštního na tom, že se ucházíte o vstup do Poslanecké sněmovny. Co všechno je v politice již za vámi? Kde jste načerpal zkušenosti - a jaké?

Do politiky jsem vstoupil před více než deseti lety. Zprvu jsem začínal coby řadový člen u nás na okrese Jindřichův Hradec. Postupně jsem dostal důvěru stát se v senátních volbách 2014 kandidátem ve volebním obvodě Pelhřimov a Jindřichův Hradec. V současnosti zastávám post předsedy OV KSČM Jindřichův Hradec a jsem členem Jihočeského krajského výboru KSČM. V roce 2020 jsem poté vedl jihočeskou kandidátku do krajských voleb. Nyní jsem dostal důvěru být »čtyřkou« pro volby do Sněmovny v Jihočeském kraji. Takže něco v politice už přece jenom za mnou je.

A kde jsem načerpal zkušenosti? Mnohé mě naučili moji spolustraníci v našem kraji. Naučil jsem se, že nejvíce zkušeností člověk získá v terénu mezi lidmi. Proto mě nejvíc obohatila setkávání s obyčejnými lidmi, s jejich problémy i zkušenostmi. K tomu jsem získal poznání, že spousta politiků zapomíná na fakt, že politika je službou veřejnosti, nikoliv osobním prospěchem.

V létě a v době dovolených zejména se občané snaží vyhnout jakékoli politice, protože si chtějí odpočinout. Ale politika se odehrává stále, protože je vším, o čem se rozhoduje ve veřejném prostoru. Co vy, léto a politika? Dokážete se od ní odpoutat, nebo naopak je stále s vámi?

Politika mě provází každodenním životem. Kromě svého civilního zaměstnání u Českých drah jsem též předsedou OV KSČM Jindřichův Hradec. Znamená to, že jsem v neustálém kontaktu se svými spolustraníky, řešíme volební strategii, běžnou agendu našeho okresu. Nadto se na mě jako na již poměrně známého představitele KSČM v Jihočeském kraji obracejí mnozí lidé, které trápí nejrůznější problémy. Takže politika je stále se mnou. Platí to i pro léto.

Vedete už předvolební kampaň?

Co se předvolební kampaně týče, já ji vedu vlastně pořád. Jako zaměstnanec ČD jsem stále mezi lidmi, platí to i pro mé aktivity předsedy OV, kdy se snažím být v neustálém kontaktu s těmi, kteří potřebují naslouchat. Kampaň se tedy nevede »od – do«, a tím to hasne. Lidem je třeba být stále na blízku.

Jižní Čechy jsou krásné, historické, malebné... a našli bychom ještě mnoho dalších milých adjektiv, ale žije v nich mnoho bohatých lidí a jsou drahé ve smyslu životních nákladů. Jaký prostor má v takovém prostředí autentická levice?

V jižních Čechách má levicové hnutí svoji významnou tradici. KSČM zde ve volbách vždy dosahovala slušných výsledků. KSČM v krajských volbách roku 2012 získala 19,37 % hlasů, přičemž se na čtyři roky stala koaličním partnerem sociální demokracie, jež tehdy obdržela takřka 28 procent hlasů. Domnívám se, že v našem kraji mnozí lidé smýšlejí levicově, že zde autentická levice má svoji značnou sílu. Bohužel se lidé nechali unést populistickou politikou Andreje Babiše a jím vlastněného hnutí ANO. Je na nás dokázat, že KSČM je nyní jedinou levicovou stranou, neboť sociální demokracie zcela změnila svoji údajnou levicovou tvář.

Mají ve vašem kraji mladé rodiny šanci získat či si koupit byt? A jak je to s pracovními příležitostmi?

Získat vlastní byt je palčivým problémem nejen v našem kraji, ale v celé České republice. Zadlužit se hypotečním úvěrem na nějakých 30 let chce veliký rozmysl i odvahu. Nemluvě o tom, že banky svá kritéria pro schválení hypotéky neustále zpřísňují. Při této příležitosti nemohu nevzpomenout na léta socialismu, kdy mnozí lidé získali podnikový byt, anebo se dalo bydlení za rozumnou cenu pořídit v bytovém družstvu. Nemluvě o nejrůznějších bezúročných půjčkách pro mladé.

V našem kraji je pracovní uplatnění v porovnání s celou ČR poměrně dobré. Nezaměstnanost nyní dosahuje zhruba tří procent. Nicméně je třeba počítat s tím, že nejbližší týdny a měsíce ukážou, kolik podnikatelů kvůli vládním restrikcím během koronaviru bude muset svoji činnost ukončit.

Jak jste na tom v kraji s penziony a domovy pro seniory a dalšími zařízeními tohoto typu, což je velká bolest celé ČR?

Ano, míst v penzionech pro seniory je nedostatek po celé České republice. Nejinak je tomu i v našem kraji. Proto je zapotřebí se na tuto oblast efektivně zaměřit, neboť stárnutí populace přinese další nároky v péči o staré lidi.

Co vás nejvíce přitahuje a fascinuje na Jihočeském kraji - jsou to památky? Lázně? Péče samospráv o občany? Příroda? Slavná - například husitská historie?

Na tuto otázku je věru složité odpovědět. Vždyť náš kraj jsou starobylá města plná života, středověké hrady a kostely, renesanční zámky či selské statky. K jihočeským pokladům patří také rybníky, řeky a slavná Třeboňská rybniční soustava, slatinné lázně a hluboké lesy: k seznámení lákají Novohradské hory, Blanský les i Šumava. Řadu míst znáte z filmových pohádek, třeba vodní zámek Červená Lhota, hrad Zvíkov anebo zámek Hluboká nad Vltavou, kde žila Pyšná princezna. Kulisy z pohádek připomínají i magické uličky a zákoutí řady měst: Český Krumlov, České Budějovice, Písek, Prachatice, Blatná, Tábor, Třeboň nebo Slavonice. Kouzelné zážitky nabídne i Jindřichův Hradec a jeho okolí, odsud vycházejí úzkorozchodné dráhy do Obrataně a do Nové Bystřice, do oblasti přezdívané Česká Kanada. Jižní Čechy – to je jeden velký zážitek!

Na jednáních poslanců a poslankyň dochází ke schvalování posledních zákonů, které mají šanci ještě do voleb projít legislativním procesem. Pravicoví politici například zvýšení důchodů nad rámec valorizace či zvýšení příspěvků lidem se zdravotním postižením považují za »předvolební uplácení«. Jak to vidíte vy?

Co se zvyšování důchodů nad rámec valorizace týče, beru toto jako vskutku pozitivní krok. Totéž platí i u zvýšení příspěvků zdravotně postižených. Jako KSČM dlouhodobě usilujeme o důstojný život všech zranitelných skupin – tedy důchodců, zdravotně postižených, matek samoživitelek či sociálně slabých. Z mého pohledu se tedy o žádné »předvolební uplácení« nejedná. Vidím v tom konsenzus mezi levicově smýšlejícími stranami. KSČM vždy bude podporovat zákony, jež pomohou všem znevýhodněným.

V jednom svém komentáři v našem listě jste uvedl, že k palčivým celostátním a celospolečenským tématům nadále patří hrozba dluhové pasti, sociálního vyloučení, diskriminace vůči důchodcům, postiženým a matkám s dětmi. Co se z toho napravilo a co trvá?

Ano, nejrůznější druhy diskriminace patří dlouhodobě ke klíčovým problémům naší společnosti. Dluhová past a sociální vyloučení podle mě stále přetrvávají. Ba co víc, přibývá lidí, kteří se kvůli lichvářským půjčkám dostanou do neřešitelných finančních problémů. Jisté zlepšení přineslo uzákonění placení náhradního výživného od státu. Toto nesporně velmi pomůže matkám samoživitelkám (i otcům-samoživitelům), které a kteří často po léta nemohli od bývalých partnerů vymoct alimenty.

Stále nemůžeme být spokojeni s oblastí exekucí a lichvářských půjček. Proto bych usiloval o konec soukromých exekutorů. Dále je zapotřebí přijmout opatření, která pomohou postihnout subjekty poskytující nevýhodné půjčky, a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.

Stárnutí populace přináší i zvýšený počet důchodců, kteří potřebují péči v oblasti sociální, zdravotní, ale i ekonomické. Totéž platí u postižených. Je zapotřebí, abychom se v těchto oblastech zasadili o pomoc právě těchto nejvíce znevýhodněných skupin.

Jaký očekáváte podzim v ČR a Evropě? Myslím z pohledu situace koronavirové (hygienické), ale i vnitro a mezinárodně politické.

Po zkušenosti z posledního roku a půl si můžeme být jistí, že covid v České republice i v Evropě je nevyzpytatelný. Vzpomeňme na období před rokem, kdy se premiér Andrej Babiš holedbal, že jsme »best in covid«. Uplynulo jen pár měsíců, a náhle jsme byli v covidové nákaze nejhorší na světě. Těch 30 000 mrtvých zdaleka být nemuselo, kdyby pan Babiš upustil od své bohorovnosti.

Ale zpět k otázce. Doufám, že díky celkové proočkovanosti se situace s koronavirem již nebude zhoršovat. Nicméně je nutno mít na zřeteli, že teprve teď se projeví dopady lockdownu na tisíce podnikatelů, a tím na mnoho navázaných pracovních míst. Je proto zapotřebí, abychom jako KSČM prokázali svoji připravenost. Závěrem je třeba zdůraznit, že v současnosti musíme zajistit, aby na občany co nejméně dolehly blížící se dopady koronakrize. Nikdo totiž neví, jak moc se do života občanů promítnou.

V oblasti vnitra bude na počátku podzimu vše zaměřeno na oblast voleb do Sněmovny. No, a poté se bude vyjednávat o nové koalici. Mám ale obavy, že při takovémto množství stran budou jednání náročná. Bylo by také zapotřebí, aby prezident Miloš Zeman se stal aktivním prostředníkem politických jednání.

V mezinárodně politické oblasti bude patrně dominovat covid a jeho dopady na jednotlivé státy. K tomu lze očekávat třetí covidovou vlnu. Věřme, že společně to zvládneme!

Monika HOŘENÍ