Ilustrační FOTO - Pixabay

Žaloba na USA

Mexická vláda před týdnem podala u federálního soudu v Bostonu žalobu na několik amerických výrobců a distributora zbraní. Podle žaloby jejich lehkovážné a nelegální obchodní praktiky rozpoutaly v Mexiku krveprolití. Podle mexické vlády tyto firmy ví, že jejich zbraně jsou pašovány do Mexika a svým chováním to umožňují.

Mexiko bude po USA žádat kompenzaci nejméně 10 miliard dolarů (214,8 miliard Kč). V hledáčku ojedinělého sporu jsou firmy Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Colt a Glock. Podle žaloby tyto firmy vyrobily 68 % z půl milionu zbraní, které se ročně nelegálně dostanou do Mexika. Vlastníkem americké firmy Colt je od konce května česká firma CZG – Česká zbrojovka Group. Žádná ze zbrojařských firem se podle AP zatím k žalobě nevyjádřila. V roce 2019 bylo s pašovanými zbraněmi spojeno 17 000 vražd. Podle právního poradce ministerstva zahraničí Alejandra Celoria takto Mexiku ročně vzniká škoda odpovídající 1,7 až dvěma procentům HDP.

Ilustrační FOTO - Pixabay

»Neděláme to kvůli tlaku na USA. Chceme tím zabránit úmrtím v Mexiku,« uvedl Celorio. »Priorita je snížit počet vražd. Nesnažíme se změnit americké zákony,« uvedl mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard. Mexiko žalobu předem nekonzultovalo s americkou vládou, ale před podáním žaloby informovalo vyslanectví USA. Steve Shadowen, ve sporu zastupující Mexiko, uvedl, že na počátku 20. let 20. století zahájilo asi 30 amerických měst podobné spory proti výrobcům zbraní s tím, že firmy by měly nést odpovědnost za zvýšené výdaje na policii, léčení a další náklady spojené s násilím se zbraněmi. Když některá města začala soudní pře vyhrávat, vydobyli si zbrojaři na Kongresu zvláštní statut, který je chrání. Podle Shadowena se ale nevztahuje na smrt způsobenou americkými zbraněmi za hranicemi USA.

(čtk)