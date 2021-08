Ilustrační FOTO - Pixabay

Opavské Senior taxi od září rozšíří

Opavské Senior taxi rozšíří od září svou působnost. Nově bude kromě centrální části města zajíždět s důchodci i do městských obvodů. Služba ve městě funguje rok a je o ni zájem, využilo ji už více než 1600 obyvatel Opavy.

Služba je určena pro občany s trvalým bydlištěm na území Opavy. Musí být starší 70 let. Využít ji mohou i držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Podle mluvčí opavského magistrátu Lady Dobrovolné by měla cílem cest být návštěva zdravotnického zařízení či úřadu a nově od letošního září pak bude zajíždět i do všech osmi městských částí. Radnice chce i jejich obyvatelům umožnit pohodlné cestování pro vyřízení potřebných záležitostí a věří, že tuto službu ocení.

Zájemci o využití Senior taxi se musí nejprve zaevidovat v předprodeji jízdenek dopravního podniku na Horním náměstí. »Tam také obdrží leták, kde najdou o službě veškeré potřebné informace. Jízdu na konkrétní den a čas si musí již registrovaní uživatelé dopředu objednat na telefonním čísle 602 533 915,« uvedl ředitel Dopravního podniku města Opava Pavel Gebauer. Právě tato městská společnost Senior taxi provozuje.

Přepravu pomocí Senior taxi, které funguje v pracovních dnech od 6.00 do 16.00, mohou zájemci využít maximálně čtyřikrát měsíčně. Cesta po Opavě je zpoplatněna 30 korunami, stejnou taxu zaplatí i osoba, která klienta doprovází. Pro klienty z městských částí je jednotná taxa za jízdu 50 korun.

(zmk)