Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Pomoc jižní Moravě je stále potřeba

Byl to 24. června šok. Jihem Moravy se prohnalo tornádo. Ještě týž večer vznikly sbírky na pomoc těm, které větrný živel připravil o všechno. A sbírky jsou to nebývale úspěšné – na devíti kontech se během pár dnů sešlo více než půl miliardy korun.

Nyní už ale Hrušky, Mikulčice, Lužice či Moravská Nová Ves zmizely z prvních stránek novin i z hlavních televizních zpráv. To ale neznamená, že již pomoc nepotřebují.

Podle odhadů ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z konce července dosáhnou náklady na obnovu majetku poničeného tornádem 5,3 miliardy korun. Vítr poškodil na 1200 domů, bylo provedeno už 188 demolic, dalších 25 jich je v řešení.

A jaká pomoc je momentálně nejefektivnější? To nedávno řešili zaměstnanci společnosti Sodexo Benefity. »Mezi našimi zaměstnanci proběhla zaměstnanecká sbírka, v rámci které jsme vybrali 95 tisíc korun. Vedení firmy se rozhodlo vybranou částku zdvojnásobit – na pomoc jsme měli 190 tisíc korun,« popisuje za společnost Veronika Sádovská a pokračuje: »Původně jsme tuto částku chtěli směřovat maximálně konkrétně, třeba některé z postižených rodin, na psychologickou pomoc či na podporu našeho partnera v postiženém místě, a zapojit naše zaměstnance do rozhodování, kam či komu peníze poslat. Proto jsme se spojili s organizací ADRA a požádali ji o tipy, kde můžeme napřímo pomoci.«

Jiný postup

Správci devíti největších kont na pomoc jižní Moravě ale zvolili jiný, společný postup, aby se pomoci dostalo skutečně všem a nikoli jen těm, kteří se se svým neštěstím svěřili médiím.

»Oceňuji, že probíhala jednání devět neziskových organizací pro to, aby i v principech a výši výplaty finančního daru poškozeným domácnostem byla jednotnost. Také to významně napomohlo rychlé výplatě potřebným rodinám a dělo se tak po předchozím monitoringu již v druhém červencovém týdnu. Jednotná výše finančního daru napomáhá také dlouhodobému zdravému fungování komunity,« upřesnil využití finančního daru ředitel Adry Radomír Špinka s tím, že k dohodě se připojily Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka.

Každá postižená domácnost tak už ze sbírek dostala základní pomoc 150 tisíc korun určenou na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb zasažených domácností. Část peněz směřovala i obcím – škody na jejich majetku totiž dosáhly podle MMR 721 milionů korun. »Nyní ověřujeme využití daru a řešíme navýšení pomoci pro ty, kteří to nejvíce potřebují, aby se znovu postavili na nohy. V této fázi už zohledňujeme nákladnost oprav či úplně nových staveb, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory,« vysvětlil Špinka.

»Tento způsob pomoci se nám velmi zamlouvá, a proto jsme upustili od našeho původního záměru. Věříme lidem z organizace ADRA, že naše peníze a peníze našich zaměstnanců nasměrují tam, kde jsou nejvíce potřeba. I proto jsme jim již poskytli finančním dar bezprostředně po zasažení tornádem,« uzavírá Sádovská.

(zmk)