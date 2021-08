Rozhovor Haló novin s prezidentkou Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) Renátou Burianovou

Pracovníci obchodu si zaslouží větší respekt

Období pandemie koronaviru bylo velmi náročné také pro pracovníky a pracovnice obchodu, kteří stáli v první linii zajištění výživy obyvatelstva. Jsou tyto profese společensky dostatečně uznány?

Obchod je má srdeční záležitost, sama jsem v obchodě prošla různými pozicemi, a v odborovém hnutí pracuji od 90. let. Velmi mě trápí, že celková společenská prestiž zaměstnanců obchodu je veřejností vnímána velmi nízko, zaměstnanci obchodu jsou na tomto žebříčku zařazeni takřka dole.

Když jsem chodila do školy, tak se říkávalo - budeš-li se špatně učit, půjdeš dělat popeláře. Dnes velmi často slýchám něco jiného, že žák se špatným prospěchem půjde pracovat »na kasu« do samoobsluhy. To je velmi špatně.

Proč to tak je?

Souvisí to se strukturou školství, s tím, jak máme nastaven systém vzdělávání. Dříve to bylo velmi jasně strukturované. Kdo se připravoval na vysokou školu, šel na gymnázium či odbornou školu. Kdo chtěl končit středoškolským odborným vzděláním, šel na příslušnou odbornou školu či odborné učiliště, a kdo chtěl být čímkoli vyučen, šel na učňovskou školu. Já jsem také vyučovala na středním odborném učilišti a vím, že studijní výsledky ze základní školy například uchazeček o učební obor prodavač/ka textilu byly dokonce s vyznamenáním. Tato děvčata si pak dodělávala maturitu.

Systém byl velmi logický, ovšem pak se stalo v 90. letech, že s nástupem soukromých středních škol se úplně změnilo postavení učňovských škol. Kdo zaplatil, mohl dát své dítě na gymnázium či jakoukoli střední školu, a to s jakýmikoli studijními výsledky. A to platí stále.

Když školství vyprodukovalo kvalitního vyučeného absolventa, který byl schopen se dále vzdělávat, tak s tím souviselo i jeho ohodnocení. Současná situace vede k tomu, že dnes jakoby v obchodě pracují nekvalifikované pracovní síly, tudíž zaměstnavatelé se domnívají, že jejich ohodnocení nemusí být vysoké.

Tedy s ohodnocením pracovníků obchodu nejste spokojena...

Asi bych seděla na špatném křesle, kdybych řekla, že jsem velmi spokojena se mzdovým ohodnocením těchto našich pracovníků. Na prodavače a prodavačky se zapomíná. V každém rozhovoru říkám, že je mi velmi líto, že vyzdvihujeme určité profese v první linii, které si jistě zaslouží naši pochvalu a úctu, ale opomíjíme jiná zaměstnání – to je přece také obchod a další profese související se zajištěním zásobování obyvatelstva, což je přece také důležité. Velmi bychom se divili, kdyby se obchody zavřely, míním tím zvláště obchody s potravinami a základním zbožím.

Je mi líto, že se jen výjimečně setkáváme s tím, že těmto zaměstnancům obchodu někdo z vrcholových představitelů státu, z politiků, poděkuje. Tito pracovníci by si zasloužili větší respekt veřejnosti, v souvislosti s pandemií o to více.

Na druhou stranu je třeba říci, že za posledních pět šest let se v rámci kolektivního vyjednávání, kdy vedeme kvalitní sociální dialog s nadnárodními řetězci, ale i našimi obchodními subjekty (například Svazem českých a moravských spotřebních družstev), dosáhlo navýšení mezd pracovníků v obchodech. Za posledních šest let šly mzdy výrazně nahoru, protože startovací pozice byla žel velmi nízká a zaměstnanci brali mzdy téměř na hranici minimální mzdy.

Než se začne kolektivně vyjednávat, tak si velmi podrobně zjišťujeme, jak na tom se svými příjmy zaměstnanci jsou. A vidíme proměnnost konstant, že například obchodní řetězec, který vloni byl na špici z hlediska mezd svých zaměstnanců, se náhle propadl. Ta situace se dynamicky vyvíjí.

Když čtu, že v tom a tom řetězci vzrostly mzdy, řekněme, o pět či sedm procent, tak je to samozřejmě průměr. Jak se liší tato navýšení mezi jednotlivými pozicemi v obchodě?

S průměrem máme velký problém. Nelíbí se nám, že se v těchto číslech může schovat situace, že může nějaký zaměstnanec mít i nulové navýšení mzdy. Tam, kde máme nějaký zásadní vliv a podílíme se na kolektivním vyjednávání, tak se domluvíme na nárůstu, například v průměru pět procent, a žádáme, aby nárůst činil například minimálně tři procenta všem zaměstnancům a zbylá dvě procenta na základě hodnocení zaměstnavatele. Tím si jistíme, že se nestane, aby byli někteří zaměstnanci bez navýšení mzdy.

S čím nemám problém, je to, aby byly rozdíly mezi navýšeními u zaměstnanců, kteří jsou nováčky, a zaměstnanci dlouhodobými.

A co manažerské pozice, ty jsou v těchto mzdových průměrech také zaneseny?

V těchto průměrech se jedná většinou o provozní zaměstnance, tedy prodavač, provozní, skladník, pekař, řezník, pokladní..., případně střední management.

Jsou manažeři také členy vašeho odborového svazu?

Ano, také mohou být, ale není to tak rozšířené.

Když si představíme nějaký supermarket, kde běžně nakupujeme – tak jeho zaměstnanci se točí na pracovních pozicích?

Každý řetězec to má trošku jinak. Zaměstnanec může být zařazen například jako prodavač-pokladní. Pak je možné, že se pohybuje na těchto dvou pozicích, přechází mezi nimi. Ale vyložená rotace, že by se všichni pracovníci střídali, nenastává, ve velkých provozovnách rozhodně ne.

Jaká je nyní situace se středními odbornými učilišti zaměřenými na obchod?

Jsou, ale je jich málo, protože není zájem o tyto obory ze strany žáků. My se snažíme vysvětlovat, že kvalifikovaná pracovní síla v obchodě je velmi důležitá. Vysoký management tvoří zpravidla vzdělaní a kultivovaní lidé, kteří chápou, že kvalifikovaná síla je nezbytná, ale střední manažeři takový rozhled nemají, zpravidla neabsolvovali obchodní školu a na této úrovni mohou vznikat problémy. Já jsem přesvědčena, že nejlepším ředitelem firmy je ten, který začínal dole, »u pultu«, a vypracoval se nahoru. Hlavním cílem mé »mise« je vzdělaný člověk v obchodě.

Které profese patří do vašeho odborového svazu kromě pracovníků obchodu a logistiky?

Také zaměstnanci cestovních kanceláří a sociálních služeb. Prosím neplést se službami typu kadeřník, holič, pedikúra apod. Protože platí svoboda sdružování, tak se k nám do svazu hlásí i někteří tito zaměstnanci ze sociálních služeb, ačkoli ti by měli patřit spíše do Odborového svazu zdravotnictví.

Odborovými svazy některé profese prolínají a překrývají se, takže mezi pracovníky obchodu jsou i členové a členky Odborového svazu potravinářů.

Nyní téma volna pro prodavače o některých státních svátcích v ČR. Dopadlo to tak, že o sedmi svátcích ze 14 je podle zákona zavřeno. Proč však se to netýká všech svátků?

To bychom velmi rádi, ale sedm svátků je kompromis. Nějakým způsobem se vybíraly, aby to bylo nejméně napadnutelné. Je to část náboženských svátků, část státních, abychom tak nějak vyhověli různým požadavkům. Například jsme volili raději 8. květen než 1. květen, abychom se vyhnuli nemístné kritice. Byl to kompromis. Tento náš boj za volné svátky jsme vedli od roku 2006.

Slyšela jsem od jedné zaměstnankyně řetězce, že na státní svátek, stanovený zákonem jako »zavřeno«, šla do práce doplňovat zboží. Je to možné?

Zákon obsahuje zákaz prodeje, tím není vyloučeno, že případně, může-li zaměstnavatel nařídit jiné práce - typicky inventury – může tak učinit. Ale v řetězcích, kde my odborově působíme, inventury o svátcích kmenoví zaměstnanci nedělají. Inventury mohou probíhat, ale provádějí je externí firmy.

Podíváme-li se na to z druhé strany, tak jistě jsou i zaměstnanci, kteří by chtěli o svátcích pracovat, protože potřebují peníze a nemají třeba rodinu. S tím jste se také setkávali?

Ano. Dělali jsme si sondy v prodejnách, jaké na to byly názory, a většina zaměstnanců chtěla mít o státních svátcích volno. Naše přesvědčení je takové, že mzdy pracovníků v obchodě musí být standardně nastaveny tak, aby při standardním pracovním úvazku byli ohodnoceni důstojně, aby si to nedoháněli nějakými svátky.

Zajímavé je, že státy V4 respektují volno pro prodavače v obchodech o jejich státních svátcích, a u nás byl sveden takový boj – a dosud je proti nim v části pravicového politického spektra velký odpor.

Ano, to tak je. Jsme jediná země v rámci V4, která o to musela velmi usilovat, a možná ještě budeme.

Řada řetězců se v médiích pochlubila, co všechno udělaly pro ochranu svých zaměstnanců v době pandemie: dezinfekce, respirátory, plexiskla na pokladnách, některé dokonce poskytovaly zaměstnancům ovoce, vitamínové přípravky, nápoje. Jak to hodnotíte?

V rámci možností naši zaměstnavatelé dělali, co mohli, snažili se zajistit ochranné prostředky, montovali plexiskla. To vše šlo do nákladů firem. Měli jsme však všeobecný velký problém, že vláda vydávala zvláště v počátku pandemie zmatená rozhodnutí a lidé se v tom neorientovali. Například bezpečnostní přestávky – tam jsou dána pravidla, kdy se mají poskytovat. V tom se pak liší povinnosti ze strany zaměstnavatele.

Musím říci, že za celou dobu horké fáze pandemie nastala určitá symbióza mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v obchodě, kteří si vzájemně vycházeli vstříc.

A tato zvýšená péče zaměstnavatelů vůči zaměstnancům pokračuje?

Pokračuje, ale nějak se to samozřejmě proměňuje v čase. Uvědomme si, že zájmem zaměstnavatelů je, aby zaměstnanci byli zdrávi a nedošlo k omezení prodeje. V současnosti dokonce motivují zaměstnance k očkování proti covidu.

Někdy jsem bohužel svědkem toho, že zákazník si vylije zlost na pokladní...

To se bohužel děje. Pokud jsou lidé nějak frustrováni, tak si to takto vybijí na nevinném člověku, což mi vadí, a to právě souvisí s tím, jak je bohužel obchod vnímán, jakou má nízkou prestiž. Přitom kdyby nefungoval obchod, tak lidé nebudou mít zajištěnu jednu ze základních životních potřeb. Zejména zásobování základními potravinami je v krizových situacích součástí provozů první linie.

V našem listu jsme před časem otiskli názor pokladní jednoho obchodního řetězce, která nahlédla pod pokličku konkrétnímu obchodnímu provozu a napsala nám o tom. Já bych vás ráda požádala, abyste řekla, jestli se to podle vás běžně děje, či nikoli: Některé řetězce prý nevyžadují po uchazečích o zaměstnání doklad o bezúhonnosti a potvrzení pro práci s potravinami. Jsou tyto doklady nutné?

Výpis z rejstříku není povinností, vstupní lékařské prohlídky jsou povinné. Vzhledem k jisté fluktuaci, která v obchodě je, tak asi požadovat více není možné. Nyní se však situace zastabilizovala, protože v tom hrají velkou roli vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky. Během pandemie přešlo do obchodních provozů mnoho bývalých pracovníků z pohostinství.

Pokud existují šatny pro zaměstnance na provozovnách, jsou nízkokapacitní a o nějakém zabezpečení tam odkládaných věcí nelze prý hovořit - napsala paní pokladní.

To se zřejmě týká staré provozovny. Co já mám informace, tak se firmy snaží starší prodejny, kde mohou být nízkokapacitní šatny, remodelovat a dochází k úpravě jejich sociálního zařízení a zázemí pro zaměstnance. My jako odbory máme »své lidi« v regionech, inspektory bezpečnosti práce, kteří navštěvují tato zařízení a kontrolují je, abychom právě i tyto nedostatky mohli odsledovat a žádat o jejich odstranění. Kde to je v nepořádku, tam se to řeší. Obecně mohu říci, že tam, kde máme my jako odboráři nějakou vazbu, tak řešíme vše, co je v nepořádku.

Mohou si pokladní odskočit na toaletu, když potřebují? Mohou se napít vody?

Záleží na tom, jak funguje komunikace na provozní jednotce. Samozřejmě, že mohou. Ano, setkávali jsme se dříve s tím, že dokonce nemohli mít zaměstnanci vodu na pokladně. Za dodržení určitých společenských pravidel to však možné je. Rozhodně to není zakázané. Obecně vám odpovím tak, že mohou být dílčí problémy, ale není to rozhodně systémová záležitost.

I vybavení nezbytným nábytkem je nefunkční. Leckdy chybí židle pro pracovníky, o ergonomii sedaček na pokladnách prostě nelze hovořit, píše žena, která pracuje v jednom supermarketu.

Podívejte, to také mohou být místní problémy, a od toho jsou odbory, od toho jsou naši svazoví místní inspektoři bezpečnosti práce, aby - pokud toto se děje - na to upozornili a řešili to. Tady na tom vidíte, jak důležité jsou odbory! Pokud jsou problémy, ihned kontaktujeme zaměstnavatele. Musíme však znát konkrétně, kde se to děje.

V malých interiérech provozoven pokladní tahají těžké zboží, doplňují pečivo, rovnají košíky – píše naše čtenářka.

Sama jsem pracovala v obchodě a vím, že není možné jen sedět za pokladnou, pokud se v okolí vyskytne nutnost jiné práce. Je to i o nátuře člověka a na malém obchodě pracovníci opravdu dělají, co je potřeba. Však víte, že když se vytvoří fronta zákazníků u pokladny, tak přiběhne další pracovník, který otevře další pokladnu a je to často ještě oznámeno všem zákazníkům. Logicky tento pracovník odběhne z jiného místa v prodejně, od jiné práce.

Co se týče váhy přenášeného zboží, jsou dány váhové limity, pravda – těžko to někdo uhlídá, zvláště pokud se váha má sčítat, ale zase musím zdůraznit to, co opakuji: Pokud tam mají odbory a ozvou se nám, my to sdělíme firmě, přijde kontrolor – a pak už si dají pozor.

Prý platí v obchodních provozovnách zákaz používání mobilů zaměstnanci, a to i v době, kdy jde zaměstnanec na toaletu, a mobily mají prý být odebírány vedoucími. Je to tak?

Zákaz používání mobilů během směny je v pořádku, nelze však zaměstnanci zabavit mobil, to by byl zásah do osobního práva. Ale zaměstnavatel má právo stanovit, že zaměstnanec bude mít mobil ve své skřínce. Osobně si nepamatuji, že by došlo k nějakému zabavení mobilů zaměstnanců.

Na druhé straně chápu zaměstnavatele, že pokud vidí, že pokladní protelefonují dlouhý čas, tak pak zasáhnou. Je to na vzájemné důvěře a komunikaci mezi pracovníky a managementem. Není to problém, se kterým bychom se vůbec setkávali, od vás to slyším poprvé.

Když pokladní končí směnu, tak se mince, bankovky i stravenky váží – a to bez účasti pokladní. Nikdo nesdělí, byl-li přebytek, a tento jde ve prospěch firmy – tvrdí naše čtenářka-pokladní. Je to pravda?

O vážení nevím nic, to opravdu neznám a slyším to od vás poprvé. Vážit stravenky, to také od vás slyším poprvé. Stav na pokladně se po směně přepočítává, to je pochopitelné. Záleží na tom, zda pokladní má, či nemá hmotnou odpovědnost. Pokud má hmotnou odpovědnost, tak má zaměstnavatel právo požadovat úhradu případného schodku po zaměstnanci. Ale musí tento zaměstnanec být u přepočítávání pokladny přítomen! Děje se běžně, že si stav na pokladně přepočítávají sami pokladní s hmotnou odpovědností. A v případě, že není hmotná odpovědnost, je zaměstnanec zodpovědný za manko pouze v případě, že mu zaměstnavatel prokáže zavinění na jeho vzniku.

Zaměstnavatel může však chtít po zaměstnanci určité oprávněné požadavky, a tím je právě i zmíněná hmotná odpovědnost. Pokud ji pracovník odmítne, nemůže jako pokladní pracovat.

Jak často se stává, že má pokladní manko? Když si představím například matku samoživitelku...

Tady je těžká odpověď, žádnou statistiku tohoto typu neznám. V praxi nastávají různé situace. Řešili jsme případy, kdy jsme našim členům radili, aby v případě, že si jsou jisti, že nedošlo k neoprávněné manipulaci s penězi z jejich strany, nic nepodepsali a přeli se se zaměstnavatelem. A pokud oni nemají úplně čisté svědomí, tak raději podepíšou dohodu o srážkách ze mzdy – tedy jedná-li se o vyšší částku. Nezapomeňte, že jsou v prodejně kamery a z těchto záznamů je leccos patrné.

A když je přebytek na pokladně, kdy zkrátka zákazník dá něco ze své peněženky navíc? Komu přináleží tento přebytek? Podle naší čtenářky jdou přebytky ve prospěch firmy.

Manka se musí uhradit, ale přebytky jdou firmě, ano, tak to je. Musíme si položit otázku, zda je tento přebytek zásluhou pokladního.

Pokud by byl schopen někdo vymyslet nějaký systém, kdy by se u pokladních posuzovaly v delším čase manka i přebytky a vzájemně se započítávaly, tak proč ne? Ale většina pokladních má také dané určité procento ztratného, takže s nějakými drobnými manky se počítá. Není pravdou, že se přísně dodržuje úhrada každého manka. Je věcí zaměstnavatele, zda to bude se zaměstnancem řešit a jak. Je to různé.

Jaká je vlastně organizovanost ve vašem odborovém svazu UZO?

V rámci našeho svazu máme na 150 odborových organizací. U některého zaměstnavatele máme 10procentní organizovanost v odborech, i více, jinde však jen dvouprocentní. Myslím si, že lidé to stále podceňují, protože pokud máte ve firmě silnou odborovou organizovanost, je zcela jiná jejich vyjednávací pozice. Zaměstnanci by si měli uvědomit, že odbory stojí na jejich straně.

Monika HOŘENÍ