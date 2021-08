Ilustrační FOTO - Pixabay

Dovolená po vlastní ose je

Přestože je letošní léto v mnoha ohledech podobné tomu loňskému, v něčem se přesto liší. Loni Češi hromadně objevovali taje a krásy České republiky, letos se však většina lidí hrne do zahraničí. Velký podíl na tom má i očkování a vstřícnější podmínky pro vstup ostatních států. Na druhou stranu se množí případy, kdy došlo ke komplikacím s dopravou, a to zejména u leteckých společností. Vyrazit na dovolenou po vlastní ose tak může být dobrodružství u nás i v cizině. V dobrém i špatném slova smyslu. Jak se tedy na tokovou dovolenou připravit?

Překonejte obavy

Nespolehlivost leteckých služeb a omezení během letu může být jeden z důvodů, proč letos Češi do zahraničí míří zejména po vlastní ose. Žně mají půjčovny automobilů, obytných dodávek a karavanů, populární je si však takový vůz pořídit i do osobního vlastnictví. Samozřejmě, že cestování bude jednodušší pro člověka, který s ním má zkušenosti. Ale každý je musí nějak nasbírat, a pokud se bojíte, protože nevíte, co máte čekat a jak si takové cestování představit, nejlepší bude, když se na první cestu vydáte s někým, kdo už má nějaké to cestování za sebou a vše vám poprvé ukáže. Nebudete se muset bát, že to nezvládnete, protože u sebe budete mít zkušenějšího. Po druhé už budete vědět a můžete zkusit vyrazit sami. Nesmíte se bát, protože nejvíce zkušeností získáte právě ve chvíli, kdy máte problém a musíte ho vyřešit úplně sami. A věřte, že vyřešíte. Nic jiného vám totiž nezbyde.

Propočítejte finance

Finance jsou velmi častý problém. Lidé si mnohdy myslí, že cestovat na vlastní pěst se může hodně prodražit, a proto se obrací na cestovní kancelář. U té ale většinou zaplatíte za dovolenou a obecně cestování mnohem více, které je vyváženo jistotou zázemí kanceláře, ale svázáno daným programem. Samozřejmě velmi záleží na destinaci, volné cestování se také může velmi prodražit, ale dá se cestovat také velmi levně.

Pokud se rozhodnete cestovat sami a neutrácet horentní sumy za ubytování, je skvělým řešením karavan či obytný vůz. Nejedná se však o levnou záležitost a málokdo si může dovolit pořídit zbrusu nový karavan nebo dodávku s obytnou vestavbou. Mnoho lidí proto volí ojeté vozy, které však na druhou stranu nemusí být vždy nejspolehlivější.

Abyste předešli nečekaným výdajům během cesty je tak řešením pojištění, které svou posádku nenechá ve štychu.

Jistota v pojištění.

Dobrou zprávou pro řidiče a ostatní cestující je i fakt, že některé pojišťovny začaly nabízet krátkodobé havarijní pojištění. To může přijít vhod třeba řidičům začátečníkům, kteří si v prvních měsících nejsou jistí, nebo právě dovolenkářům, kteří se na cesty vydávají vlastním vozem.

Krátkodobé havarijní pojištění si můžete sjednat na internetovém srovnávači Porovnej24.cz, kde jej nabízí celkem čtyři pojišťovny. Lze si ho tak sjednat na měsíc nebo prostě jen na dobu dovolené jako druh připojištění. Je také důležité vědět, že pojišťovna může vyžadovat servisní prohlídku vozu, a tak sjednání pojištění nenechávejte na poslední chvíli.

Cenu havarijního pojištění ovlivní zejména lokalita a samozřejmě i typ vozu, jeho stáří, věk řidiče, zvolená spoluúčast a i to, zda je povinné ručení řidiče bezeškodné.

Přípravy před cestou

I při úplně volném cestování máte alespoň představu, kam chcete dojet. S dnešními elektronickými vymoženostmi je velmi jednoduché naplánovat trasu, najít zajímavosti podél ní a přes aplikace či služby některých map v místě najít občerstvení i ubytování. Přesto je potřeba trochu plánovat.

Samozřejmostí by měla být kontrola dokladů a jejich platnost před cestou. Základní oblečení pro všechny čekané i nečekané příležitosti, vhodná obuv, lékárnička a užívané léky, mobil či příruční počítač a velká powerbanka. Nezapomeňte na povinné vybavení vozu. Před cestou si také ověřte, zda platí zelená karta v cílové destinace a ve všech zemích, přes které pojedete. A neuškodí mít ve voze kontakt na asistenční službu a mezinárodní formulář o nehodě, který je třeba vyplnit vždy, když dojde k jakékoli nehodě. Ať už ji zaviníte vy nebo někdo jiný a vy jste tím pádem poškozenou osobou.

Samozřejmostí je poté prostudování mýtného systému v ostatních zemích a pořízení odpovídajících známek. Plánujete-li strávit některou noc mimo jakékoli ubytovací zařízení, tzv. na divoko, předem se informujte o tom, zda je v dané zemi vůbec možné nocovat v autě přes noc a pokud ano, tak za jakých podmínek. Pokuty jsou na zakázaných místech většinou vysoké a vždy je nutné znát, jak se na tuto problematiku dívá místní zákon.

Proč cestovat na vlastní pěst?

Je to levnější! – Většinou, pokud nebudete i sami vyhledávat drahé hotely a restaurace, ušetříte oproti cestě s cestovní kanceláří značnou sumu peněz. Navíc bude na vás, zda si vyberete to dražší ubytování, ale na druhou stranu ušetříte na stravě nebo naopak. U zájezd od cestovní kanceláře to tak samozřejmě není. Rozhodovat se moc nemůžete a až na místě možná zjistíte, že byste klidně měli horší ubytování, ale lepší jídlo. Jenže s tím už nic nejde dělat.

Zažijete volnost! - Nebudete svázaní průvodcem nebo tím, že když se vám někde nelíbí, musíte tam zůstat a nemůžete to změnit. Vše bude na všem výběru a vašem rozhodnutí

Budete mít mnohem více zážitků! – Ne každému vyhovuje být zavřený v hotelu a střídat pláž, jídelnu a pokoj. Možná si zajedete na půldenní výlet, za který zaplatíte majlant… Pokud budete cestovat na vlastní pěst, máte mnohem větší šanci, že uvidíte něco nového, potkáte nové lidi, budete se bavit s místními, získáte od nich cenné tipy, stejně tak budete mluvit s ostatními turisty a to je to, o čem je cestování a proč všechny tak moc baví! Možná, že se dostanete na místa, která jste ani neplánovali a budete příjemně překvapení. Tohle se vám v jednom hotelu nepoštěstí.

Bude to dovolená podle VAŠICH představ! - Vy si určíte, kam chcete jít, co chcete vidět, navštívit, kam se chcete jít najíst a můžete tato rozhodnutí měnit během cesty. U cestovní kanceláře si vyberete jeden »balík«, kde máte všechno a nedá se to měnit tak, jak si přejete vy. Možná to bude na začátku vypadat dobře, ale až přijedete, vše může vypadat jinak a vy s tím už nic neuděláte.

Výhody cetování na vlastní pěst:

ve většině případů vyjde levněji

veškereý program je ve vaší režii

za dobu dovolené můžete libovolně vystřídat více míst pobytu

Nevýhody cestování na vlastní pěst:

složité na organizaci

nemáte k dispozici delegáta, případné problémy tedy řešíte sami

bez základů některého světového jazyka můžete mít problém s komunikací v zahraničí

Helena KOČOVÁ