Před teroristickým útokem série selhání

Teroristickému útoku na adventní trh v centru Berlína v prosinci 2016 nepředcházelo jediné pochybení, ale celá řada selhání německých bezpečnostních úřadů.

Na pondělní tiskové konferenci to prohlásil předseda vyšetřovacího výboru berlínské Poslanecké sněmovny Stephan Lenz, který novinářům představil závěrečnou zprávu o pozadí útoku, jehož jednou z 12 obětí byla Češka. Berlínští zákonodárci se ve své práci shodli s kolegy z vyšetřovacího výboru Spolkového sněmu, kteří ve své závěrečné zprávě z letošního června dospěli ke stejným zjištěním. »Zpráva dokumentuje slabá místa v bezpečnostních strukturách spolkové vlády a spolkových zemí v době útoku,« řekl Frank Zimmermann, který je členem výboru berlínského zákonodárného sboru. »Neexistuje žádné prvotní pochybení, které k atentátu vedlo, ale celá řada problémů uvnitř úřadů a také v jejich vzájemné komunikaci,« uvedl. Dodal, že výbor zjistil nedostatky jak v komunikaci, tak i ve vyhledávání informací a jejich analýze, což vedlo chybnému vyhodnocování a chybným odhadům. Vyvrcholením série chyb a nedostatků bylo to, že v létě 2016 přestali kriminalisté pozdějšího útočníka Anise Amriho bedlivě sledovat. Odmítnutý žadatel o azyl Amri byl sice považován za možného násilného radikálního islamistu, berlínští kriminalisté však jeho případ již nevedli jako vážný. V prosinci 2016 ale Amri ukradeným kamionem najel do davu lidí na adventním trhu na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Spolu s českou občankou zabil dalších 11 lidí. Jeho obětí byl také polský řidič kamionu, kterého Amri pobodal a zastřelil. Asi 50 osob bylo zraněno. Atentátníka později zastřelili policisté v Itálii.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Zpráva vyšetřovacího výboru berlínské Poslanecké sněmovny, která má 1235 stránek, se o ČR zmiňuje jednou, a to v souvislosti s českou obětí. Dokument vyšetřovacího výboru Spolkového sněmu se naopak ČR věnuje na více místech, mimo jiné kvůli Amriho pistoli Erma 22, kterou zabil polského řidiče a kterou měl u sebe, když ho italská policie zastřelila. Podle sériového čísla bylo zjištěno, že pistole byla vyrobena v Německu a následnými prodeji se dostala do Švýcarska a ČR, kde se stopa kvůli nepovinné registraci ztrácí.

(čtk)