OPRAVDU TO VÍME VŠICHNI?

Občanská demokratická strana vytasila v předvolební kampani tzv. těžký kalibr. Na oficiálním Facebooku se objevil následující text:

»Všichni víme, jak komunisté zničili naši zemi. Všichni víme, že socialisté by jenom brali druhým, dokud zdroje nedojdou. Všichni víme, že sliby populistů nepostaví dálnice, nezlepší školy a nezajistí rozumné důchody. Proto komunisté, socialisté a populisté do vlády nepatří. Už za dva měsíce jsou volby. Máme šanci sestavit vládu, která bude rozumná a kompetentní. Pojďme do toho SPOLU. Jedině SPOLU dáme Česko dohromady.«

Na vyslovené lži a demagogii nemá smysl reagovat, ale tentokrát na tu lež reagovat budu. Mohl bych reagovat stejně, tedy textem, že všichni víme, že naši rodnou zem rozkradla ODS, ... Udělám to jinak a budu stručný. Nechám za sebe hovořit statistické údaje... Jsou totiž více než výmluvné:

Veřejný dluh Československa na konci roku 1989 činil 79 miliard Kčs (= 11 procent HDP). A to proti tomu stála aktiva z půjček, které se splácejí dodnes.

Veřejný dluh České republiky činí k letošnímu 9. srpnu 2 biliony 370 miliard (= 41,82 procenta HDP).

Skutečně všichni vědí, jak komunisté zničili naši zemi?

Pojďme dál... prý »socialisté by jenom brali druhým...«, kdy že byla největší míra inflace? Nebylo to právě v 90. letech? Chápu, že se ODS tímto obdobím nechlubí.

Je pravda, že sliby populistů dálnice nepostaví. V časech socialismu, za období 1971 až 1989, tedy za 18 let, bylo postaveno 561 km dálnic. V letech 1990 až 2020, tedy za 30 let, 710 kilometrů. Trochu nepoměr, že? A to už nezmiňuji, kolik »polistopadových« miliard z těchto dálničních rozpočtů zmizelo v nenávratnu, aniž by koruna z nich byla vůbec proinvestována.

V jiné souvislosti s výše citovaným textem z Facebooku ODS by mě docela zajímalo, jak si ODS a koaliční TOP 09 a KDU-ČSL představuje zlepšení škol, notabene když většina z nich byla postavena za socialismu. Stejně jako na venkově obchody, zdravotní střediska, sportovní hřiště a především pražské Metro.

A o důchodech, prosím, zrovna vy, ODS, raději mlčte. Vždyť výhradně pravice v čele s vámi přiřkla českému důchodci ponižující status zboží s prošlou záruční lhůtou. Že vám není hanba, vůbec se tímto ohánět.

Nicméně rozumím tomu, proč ODS tvrdí, že komunisté do vlády nepatří. Protože by nikomu nedovolili, aby s vlastní zemí zacházel jako s kusem hadru, tedy vyždímat a zahodit.

Mimochodem... tomu vašemu protestu proti účasti komunistů ve vládě přece jen něco schází... seznam přeběhlíků. Hlavně, když účel světil prostředky.

Možná to už je obehraná písnička, ale v 90. letech to byla zejména ODS, která odstartovala postupnou likvidaci českého národního hospodářství, jeho totální výprodej do rukou zahraničního kapitálu. Opravdu všichni víte, jak komunisté prý zničili naši zemi?

Mám pokračovat?

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM