Jde o zasahování do práv nás ostatních

Prague Pride skončila. Akce pod záštitou samotného primátora Hřiba, člena strany Pirátů, proběhla kvůli pandemii v komornějším duchu, než v minulých letech. Koronavir naštěstí zabránil pochodu Prahou a příjezdu různých homosexuálních skupin ze zahraničí. To, že se chtějí sejít, je jistě jejich věc. To, že záštitu poskytl pražský primátor, už nikoli. Svým rozhodnutím mluví vlastně za všechny Pražany, a nejen za Pražany, a k tomu nedostal mandát. Oni, homosexuální a lesbické páry, za svou orientaci nemohou. Skrývat ji dnes, ve 21. století, již nemusejí. To je vymoženost nejnovějšího věku, ale udělat z ní svou přednost, je věc jiná. Inzerovat přitom v duhových pochodech s patřičným humbukem nevkus nejen svou orientací, ale především svým oblečením a svými vztahovými projevy, se mně zdá poněkud zvrácené.

V Praze, a v Česku vůbec, žije většina obyvatel v duchu staletých tradic a nepotřebuje dávat na odiv své sexuální pudy. Zvláště pak, když jsou spojeny s výzvami pro ostatní obyvatele. Přitom je velmi sporné prohlášení primátora, že Prague Pride je důkazem tolerance našeho režimu. Je totiž spíše důkazem jisté velmi sporné nadřazenosti těch, kteří se takových vyzývavých akcí účastní. Navíc prezentovat se i před dětmi je přímo neetické.

Nikdo v našem století nikoho za jinou sexuální orientaci nepronásleduje. To je naštěstí minulostí. »Házet« však výzvu do řad těch, kteří žijí ve zvyklostních vztazích, je spíše netolerance. Sexuální vztahy jsou projevem života. Většinou zůstávají skryty před jiným než dvěma partnery, mužem a ženou. Jsou projevem jejich lásky a výsledkem je narození dítěte, které ponese »prapor lidstva« dál. Nejde pochopitelně jen o tzv. křesťanskou minulost Evropy, jak se nám ji pokoušela vnutit Evropská unie. Žili tu a tvořili lidé i jiné víry a zanechali tady nesmazatelnou stopu. Nevím ovšem, že bychom v Praze či v jiném českém městě dělali takovou show jako je Prague Pride třeba pro židy, muslimy, bezvěrce, protestanty, anglikánce, pravoslavné, lidi věřící stále na přírodní jevy, pro ty, co odmítají jakýkoli pohlavní styk, atd., atd. Víra a způsob života je věcí každého z nás a propagovat je navenek a vtahovat tak jiné do našeho zvyklostního bytí a vnucovat nám »jejich víru« a »jejich způsob života« podobnými akcemi zakončovanými duhovými pochody nemohu jinak než pokládat za zasahování do lidských práv nás ostatních.

Milan ŠPÁS