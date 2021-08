Populistický zákon?

Argumenty sjednocující se pravice proti přidání tři sta korun a dalších opatření týkajících se seniorů každému důchodci od ledna příštího roku, by mohly připadat jako směšné. Jenže ony jsou senátory z pravicových klubů myšleny vážně. Prý zákon, který schválila koalice za podpory KSČM, SPD a KDU-ČSL, je populistický a dál nás zadluží, tedy zvýší už tak vysoký dluh způsobený koronavirem. Zvlášť předseda Senátu se snaží. Pomáhá mu i Česká televize, která graf o výši důchodů bleskurychle doplnila křivkou dokazující, jak progresívně rostly důchody za poslední léta.

Bylo možné cítit i podtext, že důchodci, kteří nemusí nic dělat, a jen žít na úkor druhých, se mají lépe, než ti, co se na ně musí dřít. Jenže tito důchodci si již odpracovali své, svou celoživotní činností dokázali předat další zatím nedůchodcovské generaci veliké hodnoty a současnou životní úroveň. A to, že většina z nich žije dokonce někdy i hluboko pod průměrnou výší důchodů, tedy pod patnáct tisíc pět set korun, je skutečností. Pokud člověk není sám, dá se s tím, pochopitelně, slušně vyžít. Žije-li sám, partner mu zemřel, ani vdovecký či vdovský příspěvek nemusí mu, žije-li ve městě, stačit. Česká televize si vybrala na dotvrzení svého postoje, že přece jen v návrhu přidat důchodcům je »čertovo kopýtko«, dvě ženy v jednom supermarketu. Ta první byla pro přidání, ta druhá sice také neprotestovala, ale prohlásila, že s vdovským vyrovnáním se má v podstatě dobře a že by se mělo rozlišovat a přidat především těm, kteří mají nízké důchody. Takže, proč vlastně přidávat všem? Tím se ČT pokusila znehodnotit zákon.

A pak je tu to, co pan Vystrčil a Česká televize zamlčují. Kromě důchodů rostou i ceny a to ještě progresívněji než penze. Jde zvláště o potraviny. Projít kterýmkoli supermarketem před rokem a dnes a porovnávat ceny zboží je stresující. Přibyde-li cena benzinu, jež se promítá vlastně do všeho, a skoková změna cen za energii, kterou nám také v televizi v jiné souvislosti oznámili, není se co divit, že mnozí důchodci, kteří už dnes žijí »z ruky do úst«, se dostanou pod hranici chudoby. Naproti tomu páni senátoři se nijak nevymezili k dalšímu zvýšení senátorských platů, nepoužili svého vlivu k tomu, aby se jejich mzdy zastropovaly. Tak na rozdíl od důchodců není žádná bariéra, aby dostali přidáno.

Růžena DOMOVÁ