Páprdovství pirátského poslance Profanta

Před několika dny mě zaujal výrok pirátského poslance Ondřeje Profanta. Podle něj, ale citujme ho přesně… Poslanecká sněmovna je »plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu«. Proč takový výrok? Především tedy, kde takový výrok vyslovil. Bylo to na předvolební debatě Pirátů o »manželství pro všechny«, kterou jako součást festivalu Prague Pride uspořádala »iniciativa Jsme fér«. Ale buďme přesní. Zopakujme si výrok celý: »Problém je zcela jednoduchý. Sněmovna je plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu. V této situaci je to prosazovat docela těžké. A kdo tomu nevěříte, tak se podívejte na projednávání prvního čtení manželství pro všechny«.

Nechci se zastávat poslanců. Jistě odpovědí sami. Nejen exposlanec Kalousek, s nímž zcela výjimečně souhlasím. V reakci na Profanta totiž prohlásil, že si pirátský poslanec »nevidí do úst« a že jako »páprdu« vidí samotného Profanta. Byla to jistě mírná reakce. Profant však prozradil, jaké je jedno z hlavních témat Pirátů a že další podobná by nás, pokud by vyhrála jeho strana, mohla čekat. Nedostudovaný informatik, údajný specialista na »svobodný software« a vůbec na bezbřehou svobodu nám svým výrokem ukázal, co nás může čekat, jestliže by… nebudu pokračovat. Každý si jistě už udělal svou představu. Ale vysvětleme panu Profantovi některé pojmy. Tak především, kdo je to »páprda«. Podle významového slovníku slovníku »stařík, staroch, dědek, pandrhola«. Pak jsou tu slova »inklinuje k fašismu«. Ono »inklinuje«, lze nahradit slovy »mít sklon, zálibu«. A konečně slovo »fašismus«. Tady už musíme dát pozor na přesné vymezení pojmu. Fašismus je »politická ideologie, zejména autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus, sociální darwinismus, kult modernity, mládí a síly«. A že by ve sněmovně seděli jen starci a obdivovatelé fašismu, se mně, na rozdíl od pana Profanta, nechce věřit.

Když jsme si vyřčená slova vysvětlili, pak nám vytane na mysl jisté srovnávání. Ne, nechci rozebírat. Jen se zamýšlím. Neskrývá se za jeho slovy charakteristika jiného subjektu, než měl na mysli? Co říci na onen »kult modernity, mládí a síly«? Zvláště pak ona »modernita«. Tu přece prosazuje sám Ondřej Profant. Elektronizace, svobodná kultura, svobodná hudba, svoboda bez hranic. Ale co je to opravdová svoboda? Nejen možnost volit, rozhodovat a jednat »podle své vůle«, ale také ctít práva, tedy svobodu, toho druhého, a proto, když »má svoboda« by narušovala jeho »svobodu« svět prostě vymyslel bariéry, ať již všeobecně lidské, třídní, národní, státní, generační, a nově vlastně i genderové. Je také něco takového, jemuž se říká »historická zkušenost«, vlastně odkaz generací. Ji narušit znamená narušit budoucnost těch, co po nás přijdou.

To se týká i slova »manželství«. Co je to vlastně? Podle občanského zákoníku »Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc«. Svazek stejnopohlavních párů onomu vymezení neodpovídá a ani nemůže. Při tom nikdo nebrání těmto párům, aby spolu žily. Nejsem stoupenec křesťanských či jinonáboženských omezení ve vztahu dvou lidí. Ale příroda vše zařídila tak, že budoucnost nejen člověka, ale i všech živočichů, je založena na rozmnožování. Chce-li lidstvo přežít, pak musí »vytvořit další generace« a ty zase další a další. Tak to bylo a je mnoho tisíc let. Bez spojení muže a ženy to nejde. Proto vznikl »kult rodiny« a postupně se vytvořily i jisté bariéry, které tento kult kodifikovaly. To pan Profant jistě ví, i když je v zajetí všeobjímající svobody v elektronickém hábitu. A rozhodovat o tom, zda narušit tu mnohatisíciletou zkušenost, logiku věci, není jednoduché. Navíc nemá žádný smysl. Pro stejnopohlavní páry již existuje tzv. registrované partnerství. Není tedy narušena jejich svoboda. Že tak však není dostatečně chráněno jejich dědické právo, lze jistě upravit zákonem, ale proč právě vztah stejnopohlavních jedinců musí být za každou cenu manželstvím? Holt kapitalismus vše proměňuje na peníze. A manželství je také vztah peněz.

Takže páprdové váhají, fašizující část Sněmovny se váhá postavit na stranu Pirátů, tedy podle Profanta. Přál bych mu prožít »jen trochu« fašismu, aby poznal jeho hrůzy. Možná by se pak vyjadřoval jinak.

Jaroslav KOJZAR