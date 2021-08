Babiš, vejce a provokatéři

Uplynulý víkend premiér Andrej Babiš v rámci kampaně podepisoval svou volební knihu a nechal místo koblížků v horkých dnes raději točit zmrzlinu. Prostě klasická volební kampaň. Jenže to by nebyl kapitalismus, aby společnost nefragmentoval, neponižoval tak, aniž bychom věděli, že je to úmysl, a ještě de facto řízený.

A to přesně se stalo v Průhonicích. Parta lidí, jež se vydává za vlastence, ale jsou to hlavně provokatéři, koordinovaně napadla premiéra Babiše s tím, že zničil dotyčným rok a půl života. Pozorně jsem si několikrát video, které nasnímal reportér TV RAPTOR prohlédl. Bylo z něj jasně zřetelné, že dotyční útočníci jsou prachsprostí provokatéři, ať už to sami o sobě vědí, nebo ne.

Když přijížděli, troubili na celé náměstí poklidných obyvatel Průhonic. Následně se zabalili do české státní vlajky, aby dodali sobě a okolí jednak na důležitosti, a hlavně dotvrdili, že jsou vlastenci a tím pádem hájí především zájmy národa. Jenže se ovšem začali chovat agresivně, napadat slovně i fyzicky jak ochranku premiéra, tak přivolanou policii rychlých zásahových jednotek, ba i samotné občany Průhonic, kterým se pochopitelně nelíbilo, jak se agresivně a konfrontačně chovají.

Zadržení další osoby touto jednotkou rychlého nasazení, bylo jím samotným vyprovokováno, a dokonce dotyčný policistu opravdu tvrdě napadnul. To byl signál pro ještě agresivnější chování této fašisticky se chovající skupiny, která se schovávala pod národním symbolem českou vlajkou a vlastenectvím. Ten, co házel vejce a pak se snažil dětinsky utéct, při zadržení nejprve zakřičel: »Úkol splněn« a teprve až potom mluvil o nějakých důvodech a zkaženém životě. Z toho jasně vyplývá, že celá věc byla organizovaná.

Já osobně premiéra Andreje Babiše vůbec nemusím, je to pro mne představitel nadnárodní a liberální moci. Ale nenechám se ohlupovat bandou agresivních provokatérů, kteří jsou řízení jakýmsi Antibabišem a Antizemanem, jenž zůstává ve skrytu. Píšu to proto, abych zdůraznil, jak je nutné oddělovat plevy od zrna, tedy že ne vše, co se jeví revolučně, levicově, a především v současnosti vlastenecky, je skutečně vlastenecké. Naopak to může být novodobý fašismus v kabátech vlastenců.

Roman BLAŠKO