Ilustrační FOTO - Pixabay

Letošní sezona pro kempy průměrná

Letošní letní sezona pro kempy v Libereckém kraji bude patřit zřejmě mezi průměrné. Kvůli častým bouřkám nejezdí pod stan tolik lidí jako v minulém roce.

»Letos je chladněji, ale je to takové normální středoevropské počasí po pěti šesti letech plných veder, kdy jsme praskali ve švech. Takže je to klidnější, jsme odhadem na 80 procentech kapacity,« uvedl Radek Petr z kempu u zatopeného lomu Kristýna v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku. Letošní deštivé léto je podle něj znát i na výšce hladiny v zatopeném lomu. »Každý rok od jara voda v Kristýně klesá a letos poprvé za hodně let stoupá. Deště ji doplňují víc, než se vypaří,« dodal.

Obdobné tržby jako loni má kemp u jezera v Hamru na Jezeře v Podještědí. »Hlídáme, aby tam bylo maximálně 500 lidí včetně karavanistů, pak už je to moc,« uvedl starosta Hamru Milan Dvořák. Podle něj se letos stalo asi dvakrát, že museli kvůli velkému zájmu o pobyty ve stanech kvůli plnému kempu odmítat. »Je to podle počasí, každý má dnes mobil, hlídá si radar, kouká na předpovědi, které ale kolikrát nevyjdou,« řekl Dvořák. Na tento týden je podle něj předpověď příznivá, což je znát na aktuálně se zvyšujícím zájmu. »Má být teplý týden, tak to k nám od úterý najíždí, takže asi budeme plní,« uvedl Dvořák.

Lidé si podle něj obvykle zamlouvají pobyt na den či dva. »A pak prodlužují podle počasí po dni, jsou tady třeba týden,« dodal Dvořák.

Obdobnou zkušenost má i vedoucí kempu v Sedmihorkách v Českém ráji Pavel Staffen: »Sice mají týden dovolenou, ale dají si to na dva tři dny a pak prodlužují, když je dobré počasí. A když ne, tak sbalí a volí jiný program,« uvedl s tím, že letos v létě měli kemp zcela plný zatím jednou. »Letos jsme na tom relativně dobře, lidí je o malinko méně, ale není to nic dramatického. Je to hodně počasím, které je nestálé a pro stanaře není ideální,« řekl. Podle něj ale přibylo lidí s karavany, míst pro ně je v kempu 72. »Letos jsme zavedli rezervační systém on-line a stává se, že třeba tři dny dopředu máme vyprodáno,« dodal.

Zhruba o pětinu ubytovaných méně než loni má společnost Sundisk, která provozuje kempy v Dolánkách u Turnova a na Malé Skále a má další ubytovací zařízení podél Jizery. »Myslíme si, že je to tím, že se lidé i přes různé restrikce snaží vyjet do zahraničí, a určitě má vliv i počasí, hlavně v posledních třech čtyřech týdnech je to hodně vachrlaté,« uvedl za Sundisk Martin Bauer mladší. Podle něj se také pozměnila struktura návštěvníků. »Loni se hodně objednávaly rodiny jednotlivě a letos, i do kempu, se objednávají velké party. Asi se scházeli v těch skupinách přes zimu, tak to nějak přetrvalo, a máme mnohem více větších rezervací, třeba pět nebo i deset rodin se domluví,« dodal.

O něco méně klientů než obvykle má letos kemp Klůček u Máchova jezera. »Lidí je oproti loňsku méně, ale rozdíl není markantní,« uvedl za kemp Vladimír Reichert.

(zmk)