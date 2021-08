Ilustrační FOTO - Pixabay

Tempo zadlužování ČR roste

Česká republika se přes loňský rekordní schodek drží mezi nejméně zadluženými státy EU, tempo zadlužování ale roste. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve stanovisku k návrhu Státního závěrečného účtu. Zároveň poukázal na to, že jen zhruba šedesát procent deficitu státního rozpočtu za rok 2020 souviselo s epidemií koronaviru.

Veřejný dluh v roce 2020 podle NKÚ poprvé překročil hranici dvou bilionů korun. Ze států EU sice vykázaly nižší veřejný dluh jen tři země EU, ale vysoká rychlost zadlužování je výrazným rizikem pro hospodaření státu, uvedl úřad. V dalších letech se podle kontrolorů očekává, že tempo zadlužování České republiky bude druhé nejrychlejší v Unii. »NKÚ při kontrolách pravidelně naráží na neefektivní vynakládání prostředků státu. Jsem přesvědčen, že kdybychom důsledně hledali úspory, dokázali bychom do rozpočtu vrátit oněch 20 miliard ročně, nutných k tomu, abychom zastavili ještě před hranicí dluhové brzdy,« sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala.

Schodek státního rozpočtu za rok 2020 narostl z plánovaných 40 miliard na 367,4 miliardy. »Jedná se o nejvyšší schodek v dějinách samostatné ČR. S pandemií COVID-19 přitom podle pokladního plnění ministerstva financí souviselo jen 218,1 miliardy korun. Přesto byl pokles ekonomiky nižší, než se očekávalo, a dopadl o 0,5 procentního bodu lépe než průměr EU,« uvedli kontroloři. ČR se tak podle nich sice stále drží mezi nejméně zadluženými zeměmi EU, výrazným problémem je však rychlé tempo zadlužování, které se očekává i v následujících letech.

»Ministerstvo financí zařadilo do seznamu opatření proti šíření pandemie i výdaje, které dle NKÚ s pandemií nesouvisejí. Šlo například o jednorázový příspěvek důchodcům, oddlužení vybraných nemocnic nebo navýšení dotací na potravinovou soběstačnost,« doplnila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

Už v dubnu NKÚ uváděl, že z nárůstu výdajů státního rozpočtu za rok 2020 o 291 miliard korun minimálně 147 miliard nesouviselo s pandemií. Ministerstvo financí tehdy uvedlo, že i výdaje, které podle NKÚ s pandemií nesouvisely, měly za cíl stabilizovat českou ekonomiku.

NKÚ nemá komentovat plány do budoucna

Člen rozpočtového výboru Sněmovny, místopředseda stínové vlády pro hospodářskou politiku za KSČM Jiří Dolejš se pozastavil nad tím, proč NKÚ se svým stanoviskem vůbec přišel. Připomněl, že státní závěrečný účet za rok 2020 i s oficiálním stanoviskem NKÚ už byl projednán na jaře. »Beru to jako snahu konkurovat Národní rozpočtové radě, což ale není úkolem NKÚ. Hlavním smyslem NKÚ je kontrola hospodaření, a ne komentovat plány do budoucna,« řekl našemu listu.

Jiří Dolejš (KSČM).

To, že ČR má poměrně nízký dluh, ale že v poslední době se rychle zadlužovala, není podle něj nic nového. »Jde spíš o to, kdy se přejde k nějakým účinným opatřením, a je naprosto jasné, že k tomu může dojít až v příštím volebním období a že tudíž celá koncepce konsolidace veřejných financí byla odsunuta na příští vládu,« dodal Dolejš. Přemýšlet nad tím, jak racionalizovat výdaje a mobilizovat příjmy, aby se srovnaly veřejné finance, je už podle něj úkol pro kabinet, který vzejde po podzimních volbách. »Mělo by se to jasně říct občanům, že jsou i důležitější témata, než která se někdy přetřásají. Například téma boje s dluhovou spirálou a zabezpečení stability sociálního státu bude jedno z nejdůležitějších témat do budoucnosti. Je to klíčové téma této volební kampaně, které by nemělo být upozaděno zástupnými tématy,« konstatoval Dolejš.

NKÚ ve svém stanovisku zhodnotil vývoj českého hospodářství pozitivně. Ekonomika se sice podle údajů Českého statistického úřadu loni propadla nejvýrazněji za dobu samostatné ČR, ale méně, než činily odhady ekonomů, ministerstva financí i České národní banky. »Stojí za tím především oživení průmyslu ve druhé polovině roku 2020. Zároveň je výsledek ČR o 0,5 procentního bodu lepší, než byl v roce 2020 průměr zemí EU,« sdělila Gabrielová. ČR si podle úřadu také udržela nízkou míru nezaměstnanosti. Naopak růst cenové hladiny v ČR byl loni podle NKÚ jeden z nejvyšších v Unii.

(jad)