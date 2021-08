Ilustrační FOTO - Pixabay

Polské PiS Orbánova cesta neprojde

Tisíce lidí v úterý večer po celém Polsku demonstrovaly na obranu svobody médií. Stalo se tak vpředvečer rozhodování zákonodárců o kontroverzním návrhu zákona, který má umlčet televizní stanici vlastněnou americkou společností a kritickou vůči nynější polské vládě.

»Svobodná média, svobodní lidé, svobodné Polsko,« znělo heslo demonstrací. Podle hlavního organizátora protestů, Výboru na obranu demokracie (KOD), se protesty konaly v 93 městech, včetně Varšavy, kde si slovo vzal polský expremiér a bývalý šéf Evropské rady Donald Tusk, jenž se nedávno vrátil do polské politiky jako vůdce liberální opozice. »Jednou z nedůležitějších opor demokracie jsou svobodná a nezávislá média. Vláda Práva a spravedlnosti (PiS) připravila novelu, jejímž cílem je návrat k… vzoru jednotných médií s jednotným sdělením,« prohlásil Tusk. »Nevyhrajete, protože nebudeme mlčet, ale budeme hlasitě křičet a nebudeme naslouchat vašim lžím,« vzkázal vládnímu táboru.

Čistě technicky má zmiňovaný sporný zákon zabránit mimoevropským vlastníkům získat kontrolní balík nad mediálními firmami v Polsku, což by nebylo od věci, ale v aktuální polské praxi má hlavně přimět americkou společnost Discovery k prodeji kontrolního podílu v TVN, jejíž součástí je více kanálů včetně zpravodajské stanice TVN 24. »V sázce je pověst Polska, pokud jde o svobodu médií i jako místa pro podnikání zahraničních společností,« poznamenala agentura AP. »Pokud by se stalo, že by TVN 24 přišla o licenci, byl by to konec demokracie a svobody slova,« řekla agentuře Reuters ve Varšavě 66letá návrhářka Iwona Leliwaová-Kopystyňská.

PiS tvrdí, že zahraniční mediální skupiny narušují veřejnou diskusi v Polsku způsobem, který porušuje polské zájmy. Ale zákonem riskuje narušení vztahů s klíčovým koaličním spojencem. TVN, jejíž hodnota se odhaduje na více než miliardu dolarů, představuje největší americkou investici v Polsku, upozornila Reuters.

Dodala, že podle kritiků vláda kráčí ve stopách (autoritářského) maďarského premiéra Viktora Orbána, který je ostatně blízkým spojencem PiS. Maďarská veřejnoprávní média se stala z velké části ústy vlády, zatímco desítky dalších médií musely skončit, anebo je převzali podnikatelé spojení s vládními zájmy. Podobně v Polsku se veřejnoprávní televize již stala jen hlasatelem vládní propagandy.

Dohoda se už nedohodla

Polská strana Dohoda proto formálně opouští vládní koalici. Podle polských médií o tom ráno rozhodlo předsednictvo tohoto politického uskupení. Učinilo tak den poté, co premiér Mateusz Morawiecki navrhl prezidentovi Andrzeji Dudovi, aby odvolal vicepremiéra a šéfa strany Jaroslawa Gowina. Je to formální konec Sjednocené pravice, uvedl server Onet.pl s odkazem na poslanecký klub tvořený trojicí stran vládní koalice.

Poslanci strany Dohoda vystoupí z poslaneckého klubu vládní strany PiS a vytvoří vlastní poslanecký klub, oznámil na Twitteru mluvčí strany Jan Strzežek.

Odchod Dohody z koalice podle agentury AP znamená, že vládnoucí konzervativní strana PiS přišla o podporu poslanců Dohody, které jí poskytovaly těsnou většinu v dolní komoře parlamentu. Agentura AFP ale už dříve upozornila, že odchod Gowinovy strany z koalice nutně neznamená, že se vláda rozpadne. K tomu by bylo zapotřebí vyslovit jí nedůvěru. Mluvčí PiS Radoslaw Fogiel v této souvislosti nevyloučil scénář menšinové vlády.

Dziennik Gazeta Prawna napsal, že odvolání Gowina nemusí být jedinou změnou v polské vládě, mohly by se týkat mj. ministerstva vnitra nebo kultury a sportu. Gowin podle ČTK se stavěl proti návrhu zákona, který předložili poslanci PiS a který je zaměřen proti zpravodajské televizi TVN 24.

Ohledně toho v dolní komoře parlamentu vypukla hned zkraje bouřlivá debata. Později návrh zákona zamířil do příslušného výboru, aby posoudil pozměňovací návrhy. Hlasovat o novele měli zákonodárci ještě ve středu.

