Úřad hlavního hygienika EU není třeba

Pro případné budoucí zdravotní krize v EU není podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové potřeba zřizovat úřad hlavního evropského hygienika, stačí stávající orgány.

Řekla to na jednání senátního zdravotního výboru při projednávání dokumentu Evropské komise Poučení z pandemie COVID-19. Ten navrhuje deset bodů, na které by se Evropská unie do budoucna měla zaměřit, aby byla odolnější vůči budoucím zdravotním hrozbám. »Dle našeho názoru není nutné zřizovat nový úřad vedený hlavním hygienikem EU. Máme za to, že stávající struktury, zejména ECDC, je pro řešení epidemie dostatečné,« uvedla. ECDC je Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Podle materiálu by měla EU hlavního hygienika jmenovat už do konce letošního roku.

Úřad hlavního evropského epidemiologa by podle Komise pomohl propojit přední odborníky v členských státech s cílem formulovat politická doporučení založená na vědeckých důkazech. Měl by působit i jako místo pro komunikaci s veřejností v době krize.

Další doporučení se podle senátora Jana Žaloudíka (za ČSSD), který byl zpravodajem materiálu, týkají organizačních i ekonomických opatření, zmiňují také připravenost v oblasti zdravotnického materiálu, rychlejší schvalování nových léků či vakcín a dopady na zvládání dalších onemocnění v době zdravotní krize.

»Ukázalo se, že připravenost a plánování byly nedostatečně financované a nedostatečně rozvinuté a reakce EU musela být většinou nárazová a dočasná. Koordinace a spolupráce mezi členskými státy byla zpočátku často obtížná a trvalo dlouho, než se ji podařilo zrealizovat a než začala fungovat. To stálo v raných fázích pandemie drahocenný čas a ukazuje to, že nebyly zavedeny správné struktury,« píše se v dokumentu.

V oblasti rychlejší reakce na globální hrozby navrhuje zřízení nového evropského systému shromažďování informací o pandemii, který bude vycházet ze stávajících systémů včasného varování. Dokument také konstatuje, že připravenost vyžaduje neustálé investice, kontrolu a přezkum. EK chce proto připravit výroční zprávu o stavu připravenosti.

Vzniknout by měl také rámec pro aktivaci pandemického nouzového stavu EU a soubor nástrojů pro krizové situace. Od listopadu 2020 se pracuje na návrzích k vybudování evropské zdravotní unie, která by usnadnila koordinaci. Společně by EU měla bojovat také proti dezinformacím.

