Litvu zasáhla migrační vlna

Krize ve vztazích mezi Běloruskem a Litvou nabývá stále více akutních forem. Od 3. srpna začala litevská pohraniční stráž násilím vracet migranty na běloruské území, načež běloruský prezident nařídil uzavřít »každý metr« státních hranic. Před několika dny by na území Běloruska neprošla ani noha ze sousední strany, ať už z jihu nebo ze západu. Prostě nikdo neprojde. Do pohraničních jednotek byly investovány obrovské prostředky. Státní hraniční výbor Běloruska tvrdí, že mnoho vyloučených uprchlíků je v kritickém stavu a mají, cituji: »známky násilí s použitím střelných zbraní a pokousání od služebních psů«. Běloruská pohraniční stráž navíc informovala o smrti Iráčana, který byl zbit a zemřel přímo v náručí těch, kteří ho nalezli.

Litevské úřady zase obvinily Alexandra Lukašenka z osobního plánování vraždy migranta. Toto mimořádné prohlášení učinil litevský ministr obrany Arvydas Anushauskas. Režim v Bělorusku samozřejmě nelze označit za vegetariánský, ale prohlášení vedoucího litevského ministerstva obrany nezní příliš věrohodně. Navíc je zcela zřejmé, že je založeno na předpokladu, nikoli na faktech a důkazech. Ministr zahraničí Gabrielus Landsbergis 4. srpna varoval, že tranzit běloruských hnojiv přes zemi lze zcela zastavit. Litva se podle něj už obrátila na Brusel s návrhem na rozšíření sektorových sankcí.

Třicetkrát více migrantů

Vlny nelegálních přistěhovalců bezhlavě pokrývají Litvu. Jejich počet se oproti loňsku zvýšil 30krát. Za celý rok 2020 bylo zadrženo asi 80 lidí. Od začátku letošního roku pohraničníci zachytili již 2470 migrantů. V tomto ohledu zavedla litevská vláda v zemi výjimečný stav. Malá a chudá Litva se s tímto problémem stále obtížněji vyrovnává. Všem příchozím musí být zajištěno přístřeší, jídlo, lékařská péče. Když nepočítáme ubytování, tak provoz jednoho migranta stojí zhruba 20-30 eur denně. Celkem je v dočasných ubytovacích centrech v současné době více než 4000 utečenců, především z Afriky a Blízkého východu. Litva je pro většinu z nich jen tranzitním koridorem, o němž sní, že se jím dostanou do bohatých evropských zemí, především do Německa, Švédska nebo Norska, následovanými v sestupném pořadí Francií a Itálií. Mezi uprchlíky je mnoho žen a dětí, vyžadujících zvláštní pozornost, ale také pacienti s covidem, jejichž léčba, jak známo, není vůbec levná. Navíc potřebují izolaci. Nikdo nechce, aby v táborech vypukla epidemie. Posuzování žádosti o politický azyl dříve trvalo několik měsíců, poté se doba vyšetřování zkrátila na 30 dní, nyní se úřady snaží dodržet desetidenní lhůtu.

Očekává se kolaps

Kolaps pokračuje v nebývalém tempu. Vedoucí litevské služby státní pohraniční stráže Rustam Lyubaev míní, že se to v budoucnu bude jen zhoršovat. Předpokládá, že celkový počet migrantů dosáhne 40 tisíc. To je kapacita kontejnerového města, které úřady hodlají zřídit v litevském regionu Svenchensky.

Nezvaní hosté již začali vyjadřovat nespokojenost se špatnými životními podmínkami v dočasných ubytovacích zařízeních. V regionu Ignalina proběhly protesty proti nepřiměřenému omezení volného pohybu a hovorů na mobilním telefonu. Ve vesnici Kapchamestis v regionu Lazdiji migranti odmítli uvařené jídlo, hodili je na zem nebo do záchodu a někteří močili do termosek. Koncem června došlo v migračním centru ve městě Pabrade k mimořádné výtržnosti. Pohraničníci používali zbraně a slzný plyn. Počet takovýchto incidentů exponenciálně roste, protože uprchlíci mají všechny důvody, aby jim vadilo, jak je organizován jejich život. Státní pokladna není schopna poskytnout finanční prostředky nutné aspoň pro jejich minimální potřebu. Na jídlo pro jednoho běžence je určeno 5,85 eura na den. Najít dodavatele, kteří by souhlasili s touto částkou, je nemožné. Nelze předvídat, co se stane, až vyprší současné smlouvy na dodávky příslušných produktů. Nikdo samozřejmě nepřipustí, aby migranti hladověli, ale vládní finance nejsou bezedné.

O tom všem píše litevský tisk. Téma nelegálních migrantů se v médiích octlo na prvním místě. Podle usnesení přijatého litevským Seimasem (parlamentem) jde v případě nelegální migraci a o organizovaný »hybridní útok«.

Cauza Roman Protasevič

Litva je přesvědčena, že současná situace je Lukašenkovou důmyslnou pomstou Světlaně Cichanouské a dalším politickým emigrantům, kterým Litva poskytla azyl, za kritiku politiky běloruských úřadů, která neustále zní z Vilniusu, za poskytování informační podpory masovým protestům běloruské opozice, za poskytování příležitostí mladým z Běloruska ke studiu na litevských univerzitách, a hlavně za sankce. Tato verze nevypadá, že by byla vycucaná z palce. Běloruský prezident opakovaně tvrdě odsoudil neustálé a provokativní zásahy sousedního státu do vnitřních záležitostí jeho země.

Běloruské úřady rozhodně odmítají, že by záměrně směrovaly migrační tok do Litvy. Podle Lukašenka byly dřívější peníze určeny na zadržování migrantů a na boj proti obchodování s drogami. Sankce však zasáhly ekonomiku a peníze jsou pryč. Nyní se musí šetřit, protože celý systém zákazů a omezení by byl velmi drahý. Odborníci tvrdí, že existuje také čistě ekonomické zdůvodnění. Po incidentu s vůdcem opozice Romanem Protasevičem byly letecké společnosti Belavia zakázány lety do Evropy.

Kompenzace aneb Něco za něco

Aby se kompenzoval ušlý příjem, je nutné zvýšit počet letů do jiných destinací. To je jeden z důvodů, proč letecký provoz s Irákem roste tak rychlým tempem. Situace se dramaticky změnila. Dříve ti, kteří chtěli odejít na Západ, dobře věděli, že v Bělorusku platí extrémně tvrdá pravidla a je velmi nesnadné překročit hranice. Vydali se proto jinými cestami. Zpráva, že cesta je nyní otevřená, se rychle šířila a nelegální migranti začali k cestám do Minsku využívat pravidelných letů z Iráku a Turecka. Politologové neznají recept na zastavení krize ve vztazích mezi Běloruskem a státy EU. V jednom ze svých rozhovorů Lukašenko učinil Litvě nabídku a řekl, že Minsk může obnovit boj proti nelegální migraci, ale ne zadarmo: »Pokud chcete, abychom vám s tím pomohli, pak neházejte smyčku kolem našeho krku«. S největší pravděpodobností tato myšlenka poslouží jako základ pro zpřísnění sankcí. Brusel se příliš neobává nepříjemností, které Litva zažívá. Hlavní věcí pro EU je potrestat toho, koho EU sama prohlásila za bezohledného diktátora.

Andrej BABICKIJ

Andrej Babickij byl více než 20 let korespondentem americké rozhlasové stanice Radio Liberty/Free Europe. Jako dopisovatel působil v Tádžikistánu, Čečensku, Afghánistánu. Získal řadu mezinárodních novinářských ocenění včetně Ceny OBSE. V roce 2014 otevřeně podpořil rozhodnutí ruského vedení chránit obyvatelstvo Krymu. V důsledku toho byl z korporace vyloučen. Poslední čtyři roky žije a pracuje v Doněcku v DNR.