Být vámi, styděla bych se

Docela mně dneska přeběhl mráz po zádech. To, když ve Sněmovně prošel »díky« Pirátům, pravicové opozici a také hnutí ANO zákaz ústavní péče pro děti do tří let s účinností od roku 2025. V praxi se to promítne zrušením dětských center, dříve kojeneckých ústavů. Sama jsem matka dvou dětí, takže to posuzuji z čistě mateřského pohledu. Není to dobře, je to špatně. Naše společnost je až uměle humánní, humánně přešlechtěná. Našla jsem si na internetu výzvu, kterou letos v dubnu zaslala Asociace Dítě a Rodina poslancům a v níž se kromě jiného píše: »Není důvod obávat se, že děti skončí bez péče«. To mě zarazilo, protože ve zmíněné výzvě je uvedeno i toto:

»V únoru tohoto roku se v kojeneckých ústavech nacházelo pouhých 228 dětí ve věku do 3 let bez matky.« Mám tomu rozumět tak, že těch 228 dětí, pro Asociaci »pouhých«, nikoho nezajímá? Co s nimi bude? Jako lékařka i jako matka vím sama nejlépe, jak je pro dítě důležité rodinné zázemí, třeba i ve formě náhradní péče. Je nejdůležitější ze všeho. Ale když ho dítě z nejrůznějších důvodů nemůže mít, kde bude, když zrušíme kojeňáky?

Kdo z vás, kteří jste pro tuhle hrůzu zvedli v rámci předvolebního boje ruku, jste o tomhle přemýšleli? Být vámi, styděla bych se sama na sebe podívat do zrcadla.

Kateřina JIROUSOVÁ, kandidátka za KSČM do Poslanecké sněmovny za Jihočeský kraj