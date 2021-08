Hlas proti tzv. demokratům

To, že elektřina zdražila o padesát procent a plyn o celých tisíc, jsme si mohli přečíst v novinách. Zatím můžeme krátký čas zůstat v klidu, ale brzy se zdražení energií dotkne každého z nás. Nebude dodavatel, který by ceny stabilizoval. V době, kdy roste a nadále bude růst spotřeba elektrické energie, kdy všechny komodity jsou dražší a dražší, jde o těžký zásah do životní úrovně lidí.

Klid, který panuje u našich proeurounijních stran, mě ovšem překvapuje. Nevšímají si cenového vzestupu a akcentují ve svých programech digitalizaci, ochranu dat člověka, či zda uzákonit manželství párů stejného pohlaví včetně výchovy dětí, atd. Nepochybuji o tom, že elektronizace všeho je současný trend našeho vývoje, ani o tom, že ochrana dat je potřebná, i když přehánět se nic nemusí, jen manželství párů stejného pohlaví mně připadá jako podivné. Jsme zemí, která nemá vysoké hory a nemůže využívat spád vody pro výrobu elektřiny, nemáme ani dost podmínek pro zaneřádění krajiny stožáry větrných elektráren, jsem proti tomu, aby se na zemědělské půdě stavěly fotovoltaiky a činily nás tak ještě závislejší na zahraničních dodávkách potravin. Proto nemohu pochopit onu zanícenost pravice při výběru dodavatele nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Vyřazení zkušenějších dodavatelů může znamenat i zdržení výstavby a ani nebezpečnost tohoto kroku bych nepodceňoval. Ti, např. americký Westinghouse, jenž si nejvíce »brousí zuby« na přiklepnutí zakázky, má jistě vynikající zkušenosti s výrobou malých a velkých ventilátorů, ale jaderné elektrárny »na klíč« nejsou jeho silnou stránkou. Nota bene vyřešit své nedávné ekonomické potíže ho stálo mnoho úsilí a musela mu pomoci z nich snad přímo americká vláda. Politické důvody by neměly mít prioritu před ekonomickými. Tak zní jedno ze základních postulátů kapitalismu. Proto svého času američtí dodavatelé dodávali nacistickému Německu to, co potřebovalo, i když i jejich dodávky napomohly Hitlerovi, aby se lépe připravil na válku. A to se nezmiňuji o dodávkách dokonce již v průběhu války.

Naše budoucnost je v dostatku energie. To pochopilo naplno i Německo a přes »ideologické« rozpory s Ruskem prosadilo dostavbu plynovodu pod Baltským mořem. To však nepochopili zaslepení Poláci a ani naše tzv. demokratická pravice. V tomto případě agresivní americký dodavatel břidlicového plynu neuspěl, v případě dostavby Dukovan však zřejmě má nakročeno k úspěchu. Vůbec nevadí, že dostavba bude mnohem dražší, že ani bezpečnost nebude stoprocentně zaručena. Nenávist tak vítězí nad rozumem. Nemyslíte, že jsem právě vyslovil argument pro to, aby váš hlas nebyl směrován k těmto tzv. demokratům?

Otakar ZMÍTKO