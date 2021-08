Humanitární, nebo náckovský?

Není to tak dávno, co naše stará známá Uršula v Evropském parlamentu dštila síru proti Maďarskému »náckovi a xenofobovi« Orbánovi. Není to tak dávno, co se všechna slunéčka Evropy spojovala proti plotu, co měl zamezit přílivu migrantů do Maďarska. V té chvíli i naše opozice volala s pěstí napřaženou směrem na jih od Slovenska.

Co se tak matně pamatuji, tak nejvíce byli slyšet bukanýři a naše stará známá TOPka.

Oni vlastně ti bukanýři ani jinak nemohou, i když slovem bukanýři nebo Piráti by se nazývat neměli, neboť piráti byli odjakživa svobodní, ale oni se svobodně nerozhodují. Je to s nimi jako kdysi s korzáry, ti měli také notičky napsané svým pánem a králem. Věděli, kterou loď potopit a kterou přepadnout. Oni také vědí, koho potopit případně kde ho nahlásit. Ani světlo není tak rychlé jako bonzáček od korzárů.

TOPka v čele s paní Pekarovou se tehdy také nemohla nechat zahanbit a svezla se stejně, jako se už delší dobu vozí a nejen při volbách na hřbetu té chromé kobyly z ODS.

Ale teď k jádru problému. Nazval bych to starým známým »všichni jsme si rovni, ale někteří jsou rovnější«. Z Běloruska údajně proudí velké množství migrantů, které tam dováží ten zlý a ošklivý Lukašenko. Co s tím? Otázka nejen pro Litevce, ale samozřejmě i pro naši opozici.

Světe, tedy promiňte Evropo, div se, všichni souhlasí se stavbou »humanitárního plotu« a i s použitím násilí proti nelegálním běžencům. Vzhledem k tomu, jaký hon na čarodějnice dokázala rozpoutat vrchnost z Evropské unie s velmi hlasitým přitakáváním naší opozice proti »náckovskému plotu« v Maďarsku, mi přijde reakce našich neomezených EU vládců na ten Litevský »humanitární« úsměvná. I když úsměvná ne, to jsem řekl po »korzársku«, ve své »mladické nerozvážnosti«. Přijde mi to spíše k pláči. Je to prostě, kam vítr tam korzár postrkovaný TOPkou.

Mimochodem, tak mě napadá, na jistém nejmenovaném serveru jsem četl, že, představte si, do Litvy přešlo za jeden den více než tři sta migrantů. Co je to proti těm tisícům na jihu Evropy, kteří se za tichého přihlížení mocipánů z EU denně vyloďují z lodí ziskových neziskovek. Nevím, jak to řešit. Každopádně ti afričtí běženci jsou mnohem rovnější, než ti Běloruští.

Moc tomu nerozumím, ale asi bych věděl, koho se zeptat. Poslanec Profant, popírač pohlaví, znalec barev a fašismu, ten ví zaručeně všechno. Ve Sněmovně sedí prý bílí páprdové, co inklinují k fašismu.

Legrační, že strana, která rasismus odsuzuje, umožní poslanci s mastnými vlasy rasisticky urážet kolegy v zaměstnání.

Chtělo by to možná nějakou brigádu, třeba zrovna na onom humanitárním plůtku.

Pavel JÁCHYM