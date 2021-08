Ilustrační FOTO - Pixabay

Profesionální přístup záložáků

Po měsíci skončilo nasazení aktivních záložníků v očkovacím centru v O2 universum v Praze. Při očkování v něm pomáhalo ve čtyřech rotacích 220 příslušníků aktivní zálohy.

Velení armády původně zvažovalo, že by mohli být k nasazení povoláni i další záložníci, podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové to ale není potřeba. V očkovacím centru i nadále budou pomáhat profesionální vojáci. Očkování by v O2 universum mělo skončit 10. září.

Záložníci s trvalým bydlištěm v Praze nebo Středočeském kraji s výpomocí začali 14. července. Střídali se po týdnu, v jedné rotaci sloužilo 55 záložníků. Za úkol měli pomáhat lidem například s orientací v areálu, tělesně postiženým nebo maminkám s kočárky s přepravou výtahem a dohlíželi i na organizaci a chod centra. Řešili také nečekané situace. »Při náhlé poruše výtahu jsme s kolegy snesli na rukách vozíčkáře, kočárky a pomohli i starším, méně pohyblivým občanům,« uvedl Eduard Čerňavský, aktivní záložník z pěší roty pražského krajského vojenského velitelství, který sloužil ve dvou rotacích.

Nasazení záložníků si jejich velitelé chválí, podle velitele Velitelství teritoria Antonína Gensera »dokázali skvělou připravenost«. »Jejich přístup byl zcela profesionální, běžný občan nepoznal rozdíl mezi vojákem z povolání a vojákem aktivní zálohy. Je to pro ně veliká pochvala, protože byli stejně dobří jako profíci,« uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha Marián Margai.

Velkokapacitní očkovací centrum v O2 universum je schopno podat vakcínu několika tisícům lidí denně. Jeho provoz, který zajišťuje Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), by měl skončit před polovinou září. Podle mluvčí ÚVN Jitky Zinke pronájem končí 12. září, poslední očkovací den je naplánován na 10. září. K úterku podle ní bylo v centru podáno přes 500 000 vakcín. »Aktuálně se zde naočkuje zhruba 3500 osob denně, zhruba 200 z nich jsou samoplátci. Od počátku srpna očkujeme i bez předchozí registrace a objednání termínu,« sdělila Zinke.

