Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Dění kolem BIS je tajemnější než BIS samotná

Kdo jiný, než právě zpravodajské služby, musí působit v souladu s platnými zákony. Vážnější problém nastává tehdy, když v souladu s platnými zákony nebyl do své funkce jmenován ani její ředitel, a to celé by se teď navíc mělo opakovat.

Nevím sice, co přesně Andrej Babiš tímto krokem sleduje, ale jeho argument, že ani v roce 2016 nebyl Michal Koudelka řádně projednán ve vládě, mě vede k názoru, že postup minulý i současný je nevyhnutelně nutné přezkoumat. Proto považuji za chybu (či snad úmysl?), že se mimořádná schůze ke jmenování ředitele civilní kontrarozvědky neuskuteční.

Předseda vlády totiž v těchto dnech pro Českou televizi uvedl následující: »Já bych jenom připomněl, jak byl jmenován pan ředitel Koudelka v červenci 2016, kdy já jako koaliční partner jsem nebyl vůbec informován a kde si to pan premiér Sobotka odhlasoval s panem Bělobrádkem. A já jsem vůbec nebyl informován.«

To mě vede k tomu zabývat se nejen současným nestandardním rozhodnutím vlády, které je mimo zákon (místo ředitele je někdo pověřen výkonem funkce, což u takové funkce zákon nepředpokládá), ale musím se vrátit i k rozhodnutím, která byla učiněna v minulosti a oficiálně se dotázat bývalého předsedy vlády Bohuslava Sobotky, zda je pravdou, že Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny předložil jen vlastní návrh a nikoli návrh vlády? A kde se nachází pro takový vládní návrh příslušné usnesení, které jsem nedohledal? Možná je utajené, ale to by snad premiér Babiš měl vědět.

Proč? Protože způsob či postup při jmenování ředitele BIS vychází ze dvou zákonů. Prvním je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, druhým pak zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

V Ústavě ČR se jedná o článek 76, který se skládá ze dvou odstavců. V prvním odstavci se praví, že vláda rozhoduje ve sboru. Druhý odstavec říká, že k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. V zákoně o zpravodajských službách ČR se jmenování ředitele BIS týká § 4 odst. 2 - cituji:

»Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává.«

Tady bych mohl odbočit a vysmát se té více než amatérské, respektive odporně demagogické debatě aktérů nedělní Partie (8. 8. 2021 - TV Prima), kde někteří nepokrytě mluvili o tom, že zpravodajská služba se snad nemusí zodpovídat voleným ústavním činitelům.

Ale to není předmětem tohoto zásadního veřejného dotazu. Za zásadní považuji, že jmenování ředitele BIS je věcí celé vlády, nikoli jen premiéra. Pokud ředitele BIS jmenuje vláda, pak je to také ona, která před jmenováním ředitele BIS ve sboru rozhoduje o schválení kandidáta na tuto funkci, na základě čehož odešle svůj přijatý návrh na jmenování ředitele BIS k projednání do příslušného výboru Poslanecké sněmovny, jímž je Výbor pro bezpečnost.

Vláda navrhne a vláda jmenuje, přičemž mezi tím její návrh projedná Výbor pro bezpečnost. O samostatné činnosti a pravomoci předsedy vlády není v této věci nikde ani zmínka, a přesto v roce 2016 jednal předseda vlády Bohuslav Sobotka samostatně, avšak Výbor pro bezpečnost to mylně (možná záměrně) považoval za jednání celé vlády. Podívejme se na detaily...

Výbor pro bezpečnost vydal usnesení č. 122 ze dne 14. července 2016, které nazval »Usnesení k návrhu vlády ČR na jmenování ředitele BIS«. Výbor v něm uvedl, že projednal návrh vlády a že Koudelku doporučuje na jmenování ředitelem BIS. Zákonný problém byl v tom, že se nejednalo o návrh vlády a že tedy Výbor po bezpečnost nemohl žádný návrh vlády projednat, jak tvrdil ve svém usnesení. Protože zmiňované usnesení se neopírá o skutečný návrh vlády, je sporná i jeho platnost.

Pane expremiére Sobotko,

byl návrh na jmenování ředitele BIS v roce 2016 ve vládě projednáván? Existuje takové usnesení vlády? Nebo jste se pro Michala Koudelku rozhodl samostatně a svůj návrh předložil k projednání do příslušného výboru bez vědomí vlády, která má v těchto i jiných věcech rozhodovat ve sboru, což je písemně zaznamenáváno?

Když 9. srpna 2021 premiér Babiš řekl, že v červenci 2016 nebyl o této věci jako koaliční partner vůbec informován, měl tím na mysli právě Vaše obcházení ústavy, tudíž protizákonné kroky? Ono se nejedná jen o koaliční partnery, nýbrž o celou vládu, která v té době čítala 17 členů.

Byla tedy tehdejší vláda postavena před hotovou věc? Asi ano, což jasně dokazuje usnesení vlády č. 667 z 27. července 2016. V tomto usnesení se uvádí, že vláda bere na vědomí informaci, že předseda vlády dne 14. července 2016 představil Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR kandidáta vlády na funkci ředitele Bezpečnostní informační služby. Dále je v usnesení zmíněno, že vláda bere na vědomí usnesení Výboru pro bezpečnost č. 122, kterým výbor projednal návrh vlády na jmenování plk. Ing. Michala Koudelky ředitelem BIS a doporučil vládě, aby Koudelku jmenovala ředitelem BIS. Ve stejném usnesení vlády je taktéž uvedeno, že vláda jmenuje s účinností od 15. srpna 2016 plk. Ing. Michala Koudelku ředitelem BIS.

Z tohoto vládního usnesení vyplývá, že vláda o kandidátovi na ředitele BIS vůbec nejednala a nerozhodovala ve sboru – nemusela by pak brát na vědomí, že Sobotka představil výboru kandidáta na ředitele.

Takže na jednom jediném jednání vlády byli její členové seznámeni s tím, že existuje nějaký kandidát na ředitele BIS a že ho již projednal Výbor pro bezpečnost. A na stejném jednání vlády pak její členové zároveň jmenovali kandidáta Koudelku do dané funkce. Nikdo proti tomuto postupu neprotestoval, ani Babiš, který takovéto věci vytahuje, jen když se mu to hodí. Jenomže problém byl v tom, že Výbor pro bezpečnost projednával návrh vlády, který neexistoval, čímž vlastně nemohl nic projednat. A pokud nic nemohl projednat příslušný výbor, pak ani vláda podle zákona nemohla jmenovat ředitele BIS.

Jak jsem již uvedl, premiér nemá žádnou samostatnou pravomoc ve vztahu k BIS. Premiér je na tom dokonce hůře než prezident republiky, neboť prezident může sám úkolovat zpravodajské služby (pouze o tom musí uvědomit vládu, nemusí však žádat o svolení). Naproti tomu premiér nemůže zpravodajské služby úkolovat samostatně, neboť toto přísluší jen celé vládě (viz zákon o zpravodajských službách). Takže i úkoly zpravodajským službám musí projednat a svým usnesením (v tomto případě utajovaným) schválit celá vláda, jelikož vláda rozhoduje ve sboru.

JUDr. Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny