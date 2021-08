Ilustrační FOTO - Pixabay

Německou ekonomiku »uzdravuje« vakcína

Vývoj a domácí výroba vakcíny proti nemoci COVID-19 od německé společnosti BioNTech by letos mohly zvýšit růst největší evropské ekonomiky až o půl procentního bodu. Německá ekonomika by letos mohla vykázat růst asi o čtyři procenta po loňském propadu o 4,6 % způsobeném pandemií. To znamená, že BioNTech a jeho vakcína by se mohly podílet na letošním celkovém růstu hrubého domácího produktu (HDP) zhruba osminou.

Tvrdí to ekonom institutu pro makroekonomickou politiku IMK Sebastian Dullien. »Nenapadá mě jiný příklad, ve kterém by jedna firma měla tak velký dopad na HDP Německa,« řekl Dullien agentuře Reuters. Uvedl také, že jako makroekonom obvykle nesleduje jednotlivé společnosti. Někdy se však vyskytnou vzácné případy, kdy i jednotlivé podniky mají makroekonomický význam. A BioNTech podle něj takovým vzácným příkladem je.

Dullienův výpočet vychází z posledních výsledků hospodaření, které BioNTech zveřejnil v pondělí. V těch zvýšil očekávání letošních tržeb z prodeje vakcín na 15,9 miliardy eur (403,7 mld. Kč) z původních 12,4 mld. eur. Tento odhad představuje zhruba 0,5 % HDP Německa, upozornil Dullien. Objem HDP loni činil přibližně 3,3 bilionu eur.

»Vzhledem k tomu, že BioNTech si obstarává relativně málo předběžných produktů ze zahraničí, je to téměř plně domácí přidaná hodnota. Má to tedy přímý dopad na hospodářský růst,« řekl Dullien.

Na rozdíl od velkých německých automobilek, které vyrábějí mnoho aut mimo území Německa, BioNTech vyrábí vakcínu založenou na technologii mRNA v továrně v Marburgu na západě Německa. Navíc dostává licenční poplatky od svého amerického partnera Pfizer.

Firmy BioNTech a Pfizer na konci loňského roku získaly jako první na světě povolení používat vakcínu proti nemoci COVID-19. »Úspěch společnosti BioNTech je ohromný. V Německu je pro výzkum vynikající prostředí, které má potenciál do budoucna,« poznamenal Dullien.

Ekonom finančního ústavu ING Bank Carsten Brzeski uvedl, že Dullienův výpočet je věrohodný a že úspěch BioNTechu je podle něj mimořádný. »Není mnoho společností, které se dokázaly dostat z nuly na 100 za pouhý rok,« řekl Brzeski.

(ici)