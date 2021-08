Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Trumpovi prolhaní právníci na kobereček

Bývalí členové právního týmu kontroverzního exprezidenta USA Donalda Trumpa Rudy Giuliani a Sidney Powellová společně s Trumpovým spojencem a podnikatelem Mike Lindellem budou muset před soudem čelit obviněním z pomluvy firmy Dominion Voting Systems, která v USA provozuje hlasovací stroje. Ve středu tak rozhodl federální soudce Carl Nichols.

Firma Dominion požaduje po trojici odškodnění ve výši 1,3 miliardy dolarů (28,1 miliardy korun) za ušlý zisk a pošramocenou pověst. Powellová, Giuliani a Lindell po volbách veřejně bez předložení důkazů hovořili o rozsáhlých manipulacích s hlasovacími přístroji společnosti Dominion, které podle nich přispěly k tomu, že Trump volby prohrál. Takové manipulace se jim však nepodařilo prokázat.

Trio obžalovaných po soudci žádalo, aby žalobu zamítl, mj. s nehorázným argumentem, že jejich výroky byly politického charakteru a byly tak chráněny prvním dodatkem ústavy, který zaručuje svobodu slova… V USA je tak podle nich zcela svobodné v politice lhát!

Soudce Nichols nicméně tuto argumentaci odmítl a uvedl, že prokazatelně nepravdivé výroky lze napadnout, i když jsou proneseny v kontextu voleb. Zdůraznil přitom několik zjevně nepravdivých tvrzení pronesených obžalovanými, například když Powellová tvrdila, že firma Dominion vznikla ve Venezuele, aby pomohla k volebnímu vítězství tamnímu někdejšímu prezidentovi Hugo Chávezovi.

Žaloba společnosti Dominion pak podle soudce splňuje právní požadavky i v dalších ohledech a trojice tak bude muset podle ČTK čelit obviněním před soudem.

Trump krátce po volbách označil hlasování v některých amerických státech za zmanipulované. Jeho právnímu týmu včetně Giulianiho a Powellové se však nepodařilo jeho tvrzení dokázat v žádné z desítek různých žalob, v nichž se snažili legitimitu hlasování napadnout. Za správnost hlasování se ve svých státech postavili rovněž tamní volební činitelé a Trumpova tvrzení o podvodech odmítli i členové jeho vlastní administrativy.

Žaloba i na pravicové kanály

Firma Dominion ve středu podala žalobu za pomluvu také proti pravicově laděným zpravodajským kanálům Newsmax a One America News Network, které Trumpa dlouhodobě podporují a po volbách šířily jeho dezinformace o podvodech. Žalobě čelí rovněž hlasitý Trumpův podporovatel Patrick Bryne, někdejší šéf internetového obchodu s nábytkem a dalším vybavením do domácností Overstock.com.

Powellové s Giulianim hrozí za jejich snahy o zpochybnění legitimity voleb řada postihů. Některé soudy se zabývají tím, zda je nepotrestat za to, že jako důkazní materiály předkládali při žalobách neověřená tvrzení »svědků«. Giuliani má už pozastavenu právní licenci ve státě New York za to, že šířil prokazatelně nepravdivá a zavádějící tvrzení.

(rj)