Rozhovor Haló novin s Pavlem Hodáčem, kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina

Své voliče oslovuji celý život

Jistě už oslovujete voliče a voličky. Nebo i pro vás platí, že volební kampaň začíná hned první den po předchozích volbách?

Svoje voliče oslovuji celý svůj život. Žiji politikou, ale nežiji z politiky, jak říkával Míla Ransdorf. Na komunální úrovni se snažím pomáhat lidem s jejich problémy již přes dvacet let. Zabrat jen před volbami považuji za špatný příklad i v naší straně…

Jako zastupitel Pelhřimova jste občanům znám, tedy minimálně v tomto městě. Ale jak vás znají občané-voliči v celém kraji, za nějž kandidujete?

Již dvě volební období jsem působil jako krajský zastupitel za KSČM v Kraji Vysočina. Lidé mne znají i z této úrovně komunální politiky. V neposlední řadě zde podnikám a potkávám se s lidmi na nejrůznějších pozicích ve firmách i státní správě.

Jste profesí strojař. Přibližte, prosím, čím konkrétně se zabývá vaše firma.

Máme strojírenskou firmu, která se zabývá výrobou nástrojů pro kovovýrobu a vstřikování plastických hmot. Velký objem výroby představují komponenty válcovacích a tvářecích stolic pro evropskou jedničku v tomto oboru.

Pracujete v odvětví, jež vytváří konkrétní hmotné statky. Jak si stojíte mezi ostatními srovnatelnými firmami v oboru?

Jsme poměrně malá firma, ale v dodavatelském systému zaujímáme poměrně zajímavou pozici a náš zákazník to velmi oceňuje. Díky velikosti jsme velmi flexibilní a to je naše velká přednost před většími firmami v témže oboru. Naše postavení je velmi solidní.

Myslíte, že stále platí, že Česká republika je průmyslovou zemí, tak jak to platilo pro Československo, zvláště to socialistické? Nebo jsme jen montovnou, jak se často říká?

Co bylo dříve, dávno neplatí. To, co zde zbylo z vlastního vývoje a výroby strojů, je jen zlomek. Část firem začala raději obchodovat, než řešit nákladný vývoj a výrobu. Bez podpory státu to nešlo a musely se rychle přizpůsobit trhu. Potenciál šikovných strojařů jsme jaksi opustili.

Jak jako strojař hodnotíte skutečnost, že si pravice prosadila z politických důvodů zákaz ruským a čínským firmám podnikajícím v oboru jaderné energetiky podílet se na dostavbě naší JE Temelín? Rezonuje toto mezi lidmi z vaší branže?

Zákazy dodávek pro čínské a ruské firmy k nám pro jadernou energetiku je jako příběh ze studené války. Samozřejmě, že část lidí z branže to vnímá velmi negativně. Do budoucna nás to spíše poškodí. Dodávky do jaderné energetiky byly vždycky prestižní příležitostí pro subdodavatele i z České republiky.

V jednom z minulých rozhovorů v našem listu jste se vyjádřil, že 20 let práce v pelhřimovském zastupitelstvu a dvě volební období v kraji je »neuvěřitelná škola života, politiky, lidských charakterů a měnících se hodnot, ale toto platí jen u někoho… S údivem sleduji, jak jsou lidé schopni pro osobní ambice diametrálně měnit politické názory i politické strany zleva doprava a naopak«. Různých veletočů politiků zprava a pravého středu už jsme zažili...

Veletočů jsme zažili opravdu hodně. Bohužel i v naší KSČM. Urputná snaha některých soudruhů udržet se v placených veřejných funkcích je odsouzeníhodná. Z vlastní zkušenosti vím, že ani Vojtěch Filip nemá ty správné informace o skutečné situaci v regionech pevně v ruce. Někteří spolustraníci se i přeceňují a chtěli by aspirovat na nejvyšší funkce ve straně bez zjevné podpory ostatních regionů…

V jakém sněmovním výboru byste byl posilou?

Určitě bych se uplatnil v hospodářském výboru v podvýboru pro podnikatelské prostředí, popřípadě ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v podvýboru pro bytovou politiku, která mne velmi zajímá, protože v bytové komisi na obecní úrovni zasedám řadu let.

Jednou jste si posteskl, že se u nás v politice vytratila schopnost domluvit se. A vy ji máte?

Myslím, že ji musím mít. Jinak bych dnes nebyl tam, kde jsem. Doufám, že to nezní příliš nadneseně…

Této schopnosti domluvit se jste se vyučil kde? Ve firmě při jednáních s obchodními partnery, nebo v komunální a krajské politice?

Život nese různé situace a to je někdy více než proseděné roky ve školních lavicích. V posledních letech to vidím na úrovni našeho školství a kvalitě vyučujících.

Máte prý moc rád kulturu, památky, kterými i váš kraj překypuje, a dokonce za památkami rád jezdíte na kole. Pozvěte nás na některé z nich.

Opravdu hodně volného času strávíme cestováním po našich památkách, hradech, zámcích a zříceninách. I Kraj Vysočina má spoustu krásných skvostů. Například zámek Jemnice je nádherný, ale abych někoho neurazil… Pozvat vás mohu například na hrad Kámen, kde vlastním poloroubenku přímo pod hradem, který patří ke stálicím návštěvnosti v Kraji Vysočina.

Vylepšit a upravit se dá vždycky něco. Každý totiž má různý pohled na určitou věc či problém. Myslím, že v našem kraji v poslední době silně pokulhává styk s občany, voliči i spolustraníky. To se musí změnit. KSČM není nikoho firma, ani se tak nedá řídit. Tuto chiméru vyvrací naše volební preference. V posledních dvou týdnech jdou nahoru. Proč asi?

Monika HOŘENÍ