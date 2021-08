Podle pořadů v ČT se blíží volby

Když mi v roce 2008 v předvolebním rozhovoru Zdeněk Levý řekl, že se blížící volby poznají podle toho, že Česká televize zařadí do programu seriál Zdivočelá země, jednak jsem si to tehdy neuvědomil, ale hlavně jsem netušil, jaká to bude pravda i do budoucna…

Objektivitu v ČT nehledám už dávno, ale překvapila mě, a příjemně, když spustila 23. března minulého roku stanici ČT3. Vznikla primárně jako pomoc seniorům, kteří po nástupu pandemie zůstávali izolovaní doma. Programově proto staví především na archivu Československé televize. Nabízí ale také starší zahraniční seriály. Původně byla stanice k dispozici denně od 9.00 do 17.25 hodin, v polovině loňského prosince se pak vysílání prodloužilo až do 22. hodiny večerní, dnes už začíná ještě dříve a končí déle.

Některé dobráky vznik ČT3 dokonce přivedl ke slovům, že díky tomu porostou KSČM preference, protože jde o nostalgické vysílání. Možná i proto poslanci odmítli ustanovení zákona, které umožňovalo ČT i Českému rozhlasu odpočet DPH, čímž má ČT příští rok přijít o 300 milionů a má to mj. vést ke konci vysílání ČT3. Prodloužení výjimky pro obě veřejnoprávní sdělovadla neprošlo kvůli SPD a většině poslanců ANO. Ale současná programová nabídka sobotních večerů spíše potvrzuje to, co zaznělo v úvodu.

Přestože věkově ještě senior nejsem, musím přiznat, že jsem jedním z těch, díky nimž byl v březnu program ČT3 pátou nejsledovanější stanicí (ve skupině diváků starších 65 let dokonce třetí nejvyhledávanější). Divácká spokojenost dosáhla za rok 2020 nadprůměrné hodnoty 8,8 a spolu s ČT art to byla nejvyšší známka spokojenosti s vysíláním některého z programů na českém trhu.

Připomněl jsem si mnoho pořadů, které jsem viděl jen kdysi jako malý anebo jsem jim nevěnoval z různých důvodů pozornost. Mám teď konkrétně na mysli historickou docureality Dovolená v Protektorátu, kterou uvedla v premiéře na přelomu května 2015 a června 2015. Účinkující rodina byla přenesena do životních podmínek, jaké panovaly v českých zemích v letech 1939–1945. Zejména dědeček (nar. 1933) a babička (nar. 1936) si tak připomněli to, co sami zažili, byť okrajově. Všichni se dostali do situace, kdy měli prožít a přežít něco, o čem dopředu věděli, jak to dopadne. Překvapil mě zejména »odpor« proti gestapákům – dovolím si tvrdit, že kdyby neměli za zády štáb a kamery, asi by takto »hrdinně« nevystupovali.

Jako předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů, které má ve svých řadách nemálo těch, kteří válku sami prožili, nemohu nepronést, že celý pořad znevažuje dobu protektorátu, když ji užívá jako zábavnou kulisu pro soutěžní hru nejen coby naznačené pozadí, ale velmi konkrétně »imituje« přítomnost okupantů, aniž by přítomným opravdu něco hrozilo.

Ale ať pouze nekritizuji, konec věnuji pochvale. Velice vítám, že se na obrazovky vrátil seriál Randall a Hopkirk. Na ten často vzpomínali rodiče, v roce 1990 jsme ho v televizi sledovali společně, současné reprízy včetně premiéry nově nadabovaných zatím neuvedených dílů jsem se už bohužel dočkal sám.

Zbyšek KUPSKÝ, předseda VSA ČR