KSČM chce podporu družstevní výstavby

Omezit možnosti spekulací s bytovým fondem a maximálně zvýšit výstavbu obecních a družstevních bytů na základě neziskovosti. To jsou projekty, které KSČM nabízí jako řešení současné bytové problematiky. Haló novinám to řekl poslanec, člen hospodářského výboru Leo Luzar.

Řešení bytové problematiky má ve svém programu většina stran, které jsou aktuálně zastoupené ve Sněmovně. Jde například o podporu družstevní výstavby, poskytování půjček s dlouhodobou splatností a nízkými úroky nebo snížení DPH na výstavbu a rekonstrukce.

KSČM chce především pokračovat v podpoře družstevní výstavby. »Základ aktuální špatné bytové politiky jsou enormní ceny nových bytů, což způsobuje i růst cen nájemních bytů, jsou to v podstatě spojené nádoby,« řekl Luzar. Situace je podle něj způsobena i tím, že nových bytů se staví velice málo. »Ne že by výstavba nebyla, ale staví se většinou developerské projekty se snahou získat co největší zisk. Tím je ovlivněna i výsledná cena bytů. Běžný pracující člověk nemá dneska šanci naspořit si dva až pět milionů korun na bydlení. Samozřejmě může si vzít hypotéku, ale to znamená zadlužit se na dvacet až třicet let a toto jako start do nového života není vůbec ideální,« vysvětlil poslanec.

Řešením je podle něj omezit možnosti spekulací s bytovým fondem, to znamená zamezit takzvaným investičním bytům, které jsou skupované jenom proto, aby se uložily prostředky a vydělávaly spekulantům s nemovitostmi. »Za druhé je potřeba maximálně zvýšit výstavbu bytů obecních a družstevních na základě neziskovosti,« uvedl Luzar. V této souvislosti připomněl záměr premiéra Andreje Babiše (ANO) vystavět úřednickou čtvrť v pražských Letňanech. »Než kanceláře pro úředníky bych tam raději viděl bytové sídliště pro občany Prahy,« dodal Luzar. Návrhy KSČM lze podle něj rychle realizovat, komunisté jsou připraveni pomoci jak poradenstvím, tak případnou organizací družstev i dalších záležitostí, slíbil poslanec.

Luzar zdůraznil, že vize KSČM je stavět několik desítek tisíc bytů ročně, které by měly mít regulované nájemné, pokud půjde o nájemní byty, pokud půjde o být v soukromém vlastnictví, tak by to mělo být vlastnictví družstevní a stát by měl přistoupit k infrastrukturním podporám výstavby.

Úprava daní není řešení

Řešení bytové problematiky se ve svých programech věnují i další politické strany. Koalice Spolu chce zvýšit roční počet nových bytů o 40 tisíc na více než dvojnásobek současné produkce. »Řešit nedostupnost nového bydlení v Česku má soubor opatření, přičemž sázíme na všechny formy vlastnictví. Rozjet výstavbu má rozložení investic mezi stát i soukromé investory, snížení DPH na výstavbu a rekonstrukce, možnost bezúročných půjček státu,« uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Snižování daní v rámci bytové výstavby není podle Luzara řešení. »Spoléhat na snížení cen bytů úpravou daňového systému je pouze cestou k vyšším ziskům bytových developerů. To nepovažujeme za správnou cestu, prosazujeme spíše pomoc státu v rámci infrastruktury potřebné k bydlení,« míní Luzar. Nesmí se totiž podle něj zapomínat na to, že se nejedná jenom o postavení bytového domu, ale také o komunikace, o infrastrukturu, školy, školky, zdravotní střediska a další věci, a právě tyto náklady by mohl nést stát v rámci podpory bytové výstavby.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vidí budoucnost ve výrobě prefabrikovaných bytů ve státní továrně. »Stát bude mít fabriku na byty. Bude vyrábět rovnou hotové moduly. (…) Žádné holobyty, ale krásné, útulné a bezpečné bydlení odpovídající 21. století. Jo, a topení je ve stěnách. Ty mají taky perfektní izolaci,« napsal Babiš ve své nové knize Sdílejte, než to zakážou!

Hnutí STAN chce situaci řešit prostřednictvím Národní rozvojové banky, která by financovala projekty půjčkami s dlouhou dobou splatnosti a nízkým úrokem. A to na několik desítek let.

Podle Pirátů je potřeba zrychlit stavební řízení, lépe využít bytový fond, řešit krátkodobé pronájmy nebo podporovat městskou, družstevní a další výstavbu.

ČSSD ve svém programu »Vize 2030 – bydlení« navrhuje například prosadit zákon o veřejně prospěšných společnostech. »Díky tomu mohou nové byty zlevnit až o 30 procent. Zejména však tento model umožní během dvou až tří let od nabytí účinnosti zákona stavět 12 až 15 tisíc bytů ročně. Princip zákona je totiž postaven na tom, že si neziskové společnosti půjčují peníze na výstavbu bytových domů od bank,« uvedl poslanec Jan Birke.

SPD klade důraz na systém sociální solidarity společnosti k potřebným a na ochranu a také podporu tradiční rodiny.

