Ilustrační FOTO - Pixabay

Odchod z Afghánistánu se změnil v úprk

Spojené státy s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Afghánistánu významně sníží počet zaměstnanců na své ambasádě v Kábulu. Pošlou tam za tím účelem své vojáky, oznámil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Zdůraznil přitom, že ambasáda zůstane otevřená a bude nadále poskytovat konzulární a humanitární služby. Británie následně uvedla, že vyšle do Afghánistánu vojáky, kteří budou pomáhat s evakuací jejích občanů a spolupracujících Afghánců. I Londýn se chystá omezit fungování svého velvyslanectví. V Afghánistánu získává v posledních dnech rychle kontrolu nad čím dál větší částí území radikální islamistické hnutí Tálibán.

Evakuace zaměstnanců z americké ambasády podle ministerstva začne v nadcházejících dnech. Pomáhat s ní bude americká armáda, což je v bojových zónách standardní praxí. Price uvedl, že snížení počtu civilistů na ambasádě je preventivní krok, jenž navazuje na předchozí plány.

Do 24 až 48 hodin mají do Afghánistánu přiletět první ze zhruba 3000 amerických vojáků, kteří budou mít evakuaci na starosti, uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby. Pracovníci ambasády budou podle něj nejprve letecky přepraveni na kábulské letiště a odtud do vlasti. Původní plán počítal s tím, že po skončení vojenské mise USA v Afghánistánu 31. srpna v zemi zůstane asi 650 vojáků střežících letiště a ambasádu, uvedla agentura Reuters.

Washington podle Price také urychlí evakuaci tlumočníků a dalších afghánských pomocníků americké armády, kteří by se mohli ocitnout v ohrožení, pokud by Tálibán získal nadvládu. Pro tyto lidi Washington v nadcházejících dnech vypraví každodenní evakuační lety.

Na americkém velvyslanectví pracuje zhruba 1400 osob, přičemž snížení stavů bude podle nejmenovaného amerického představitele osloveného agenturou Reuters značné.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Britský ministr obrany Ben Wallace oznámil, že do Afghánistánu odletí až 600 vojáků, kteří pomohou britským státním příslušníkům a afghánským tlumočníkům v evakuaci ze země. Na minimum budou omezeny počty pracovníků na velvyslanectví v Kábulu, které se navíc přemístí do bezpečnější lokality. První vojáci by podle Wallace měli do Afghánistánu přiletět do konce týdne. Evakuace se týká celkově několika tisíců osob.

Sílící násilí a významné bojové zisky Tálibánu již přiměly USA, Německo, Británii a další země vyzvat své občany, aby Afghánistán okamžitě opustili. Děje se tak necelé tři týdny před plánovaným završením Spojenými státy vedené mise v zemi.

Ve středu nejmenovaný představitel amerického ministerstva obrany agentuře Reuters sdělil, že Kábul by podle nejnovější analýzy amerických zpravodajských služeb mohl Tálibán do 30 dnů izolovat a případně jej do 90 dnů dobýt.

Výhrůžky návratem

Afghánistán směřuje k občanské válce, a pokud v zemi začne působit al-Kajdá a bude ohrožovat Západ, Británie by se tam mohla vojensky vrátit, prohlásil Ben Wallace v rozhovoru s britskými médii. »Nechám otevřené všechny možnosti. Tálibán má už od minule jasnou zprávu – stanete se hostitelem al-Kajdá, začnete napadat Západ nebo jiné takové země, můžeme se vrátit,« odpověděl ministr na otázku reportéra LBC radio, zda by se Británie mohla vrátit do Afghánistánu.

Afghánistán směřuje k občanské válce a chudoba a terorismus budou v zemi stále častější, řekl Wallace stanici BBC. Ministr také podle BBC odsoudil dohodu o stahování vojsk, kterou s Tálibánem uzavřel v roce 2020 tehdejší americký prezident Donald Trump. Označil ji doslova za prohnilou dohodu. USA tehdy slíbily, že se stáhnou do května 2021 výměnou za bezpečí ustupujících vojsk.

Wallace podle agentury Reuters uvedl, že Západ musí pochopit, že země jako Afghánistán nemůže opravit na počkání, a měl by mít situaci pod kontrolou. Tálibán podle něj není jednotná entita, ale spíše název, který propojil mnoho různých zájmů.

Islamistické hnutí Tálibán, které v letech 1996-2001 vládlo ve třech čtvrtinách Afghánistánu, začalo nyní postupovat afghánským územím s nečekanou rychlostí od doby, co se vojáci Spojených států a NATO začali koncem dubna ze země stahovat. Bojovníci Tálibánu přebírají kontrolu nad dalšími strategicky významnými lokalitami a za uplynulý týden se zmocnili 14 provinčních metropolí, kterých je celkem 34. Islamisté nyní kontrolují většinu severu, západu a jihu země. Podle expertů jsou tito radikálové v současnosti vojensky nejsilnější od roku 2001. Zmocnili se správních středisek dalších dvou afghánských provincií – Zábulu a Uruzgánu. V noci pak Tálibán ovládl druhé největší afghánské město Kandahár. Ráno pak stejně dopadly správní středisko jihoafghánské provincie Hílmand Laškargáh a metropole provincie Ghór v centrální části země Čaghčarán.

Rusko neutíká

Rusko v současné době nezvažuje evakuaci svého velvyslanectví v Kábulu. Agentuře TASS to řekl zvláštní zmocněnec prezidenta Vladimira Putina pro Afghánistán Zamir Kabulov. Dodal, že Tálibán nemá v dohledné době možnost obsadit afghánskou metropoli.

Agentuře Interfax zmocněnec ruského prezidenta řekl, že Moskva považuje za nesprávné odhady Washingtonu, že by povstalci mohli dobýt Kábul už za dva až tři měsíce. »Domnívám se, že toto hodnocení není správné, je chybné. Stejně jako mnoho dalších, která Američané dělají,« poznamenal bez podrobností Kabulov.

(pe, čtk)