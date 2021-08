Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kozí dráha ožije

Centrální komise ministerstva dopravy podpořila obnovu takzvané Kozí dráhy na Děčínsku a Ústecku.

Opravy na trati Děčín – Telnice na Ústecku bude mít na starost Správa železnic, výše předpokládaných nákladů je 50 milionů korun, řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík. Správa železnic vypíše výběrové řízení na zhotovitele oprav v příštím týdnu, informoval její mluvčí Dušan Gavenda.

»Rozhodující pro výsledné řešení vzniklé situace je záměr kraje objednat na trati dopravu,« uvedl Lukašík. Doplnil, že ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) chce prosadit koncepční řešení, podle kterého by se jednotlivé kraje se státem dohodly na plánování i financování veřejné dopravy například na pět let. »Přineslo by to jistotu pro provoz i investice,« dodal mluvčí.

Správa železnic momentálně podle Gavendy dokončuje zadání veřejné zakázky. »V případě bezproblémového průběhu soutěže podepíšeme v září smlouvu s vítězným uchazečem a bude možné předat mu staveniště k zahájení prací,« řekl mluvčí. O zprovoznění zbylého úseku trati z Telnice do Oldřichova u Duchcova na Teplicku zatím nebylo rozhodnuto.

Proti obnovení trati se v minulosti vyslovilo město Děčín, které se snažilo prosadit, aby na místě železniční trati vznikla cyklostezka. Primátor města Jiří Anděl (ANO) už dřív ČTK řekl, že investice do oprav jsou vysoké na to, že po trati budou jezdit víkendové spoje pro turisty.

Kozí dráha patřila mezi oblíbené lokálky v kraji. Po ukončení pravidelného provozu v roce 2007 vypravovaly turistické vlaky obce a města a také soukromé společnosti. Kozí dráha ale postupně chátrala. Nejprve přišla výluka v úseku od Chlumce na Ústecku po Oldřichov. Trať je tady částečně rozkradená, poničená a zarostlá náletovými dřevinami. V roce 2015 skončil i turistický provoz v úseku z Děčína do Telnice. V říjnu oslaví trať 150 let od založení.

(ng)