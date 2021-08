Nejvýznamnější aztécká svatyně Templo Mayor. FOTO - Wikimedia commons

Výročí domorodého odporu

Na největším náměstí v mexickém hlavním městě vznikla replika nejvýznamnější aztécké svatyně Templo Mayor.

Úřady ji nechávají postavit k 500. výročí dobytí aztéckého hlavního města Tenochtitlán oddíly španělského vojevůdce Hernána Cortése, informovala agentura Reuters. Dobytí města znamenalo i konec této předkolumbovské civilizace.

Svatyně měla pro aztéckou civilizaci velký význam. »Pro ně to byl střed vesmíru a místo, kde mohli vstoupit do podsvětí nebo do různých úrovní nebes,« uvedl Argel Gómez z ministerstva kultury.

Replika je výrazně menší než původní stavba. Svatyně podle archeologů dosahovala výšky budovy o 15 podlažích, replika měří zhruba 16 metrů.

Hlavní aztéckou svatyni španělští dobyvatelé zničili. Poblíž chrámu pak nechali postavit katolickou katedrálu. Na její stavbu použili materiál získaný z aztécké svatyně.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador se zúčastnil připomínkové akce k 500. výročí pádu Aztécké říše. Hlava státu v minulosti opakovaně vyzvala Španělsko a Vatikán, aby se omluvily za koloniální nadvládu a nucenou katolizaci původního obyvatelstva. Mexiko se také v posledních letech snaží získat zpět artefakty z dob aztécké civilizace, které byly vyvezeny mimo zemi.

Vláda výročí prezentuje jako připomínku 500 let od domorodého odporu. »Chceme zpochybnit slovo conquista (dobývání), protože ve skutečnosti si připomínáme 500 let od odporu, ne 500 let od dobytí,« uvedla nedávno podle agentury EFE starostka Mexika Claudia Sheinbaumová.

