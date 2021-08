Ilustrační FOTO - Pixabay

Cestujících v metru ubylo

Počet cestujících v metru letos v červenci meziročně poklesl o 4,2 procenta na zhruba 16,55 milionu. Oproti roku 2019, tedy době před pandemií COVID-19, to je o 36 procent méně.

Se začátkem prázdnin pak v porovnání s letošním červnem se snížil počet cestujících o asi 2,5 milionu, uvedl vedoucí oddělení komunikace dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Veřejnou dopravu v Praze vloni využilo kvůli covidu meziročně o asi 40 procent cestujících méně. Největší pokles byl zaznamenán v metru.

Meziroční úbytek počtu cestujících v prvním prázdninovém měsíci začal kvůli covidu již vloni. Zatímco v červenci 2019 využilo metro přes 25,87 milionu cestujících, tak vloni to bylo asi 17,3 milionu. Letos pak množství lidí využívajících veřejnou dopravu klesl kvůli rozvolnění, kdy z města vycestovalo více Pražanů, na zmíněných 16,55 milionu.

K úbytku cestujících došlo také v souvislosti s koncem školního roku. »Zajímavé je srovnání přepravních údajů v červnu, tedy poslední měsíc školního roku, a červenci, v první měsíc letních prázdnin, v uplynulých třech letech. Zatímco v roce 2019 jsme zaznamenali obvyklý meziměsíční pokles v tomto období na úrovni 11 procent, loni to bylo jenom osm procent a letos 13 procent,« uvedl Šabík. Letos využilo metro v červnu asi 19,1 milionu lidí a v roce 2019 více než 29,12 milionu.

Na interpretaci zmíněných čísel je ale podle Šabíka zatím brzy. »Nicméně pokud by dynamika meziročního růstu počtu přepravených cestujících zůstala po celý srpen i následující měsíce na úrovni kolem 10 až 11 procent, bylo by to povzbudivé,« dodal.

Kvůli koronaviru provoz MHD loni provázela, a letos stále provází, řada opatření. Nařízeno bylo nosit ve vozech i na zastávkách nejdříve roušky a následně respirátory, zrušen byl prodej jízdenek u řidičů a v průběhu posledního asi roku a půl byly na čas uzavírány pro výstup a nástup v tramvajích a autobusech přední dveře. DPP zvýšil frekvenci a upravil technologie čištění vozů a u vstupů do metra rozmístil zásobníky s dezinfekcí.

Upravovány byly podle vytíženosti jízdní řády, kdy bylo vydáno na 10 tisíc změn. Provoz některých linek byl přerušen a zkrácen byl denní provoz a prodlouženy intervaly. Podle upravených řádů jezdí veřejná doprava dosud. Návrat k běžnému rozsahu a provozu je předběžně plánován na letošní září.

(ng)