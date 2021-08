Ilustrační FOTO - Haló noviny

EU do války s Polskem nepůjde

Tlak na Polsko kvůli obavám o respektování zásad právního státu nikdy nepovede k otevřené válce Evropské komise a unijních států s nynější pravicovou vládou strany Právo a spravedlnost (PiS). Napsal to nedávno list Gazeta Wyborcza v souvislosti s nejnovějšími výroky Soudního dvora EU kritickými k justiční reformě v Polsku a s kontroverzemi kolem nadřazenosti unijního či národního práva členských států.

»Šéf PiS Jaroslaw Kaczyňski a jeho tábor prosazují oddělení Polska od EU a jejích hodnot, protože omezují jejich moc. Ale ani jejich útok na právní stát nepřivede Evropskou komisi a členské státy k vyhlášení války národně konzervativní vládě PiS,« napsal deník.

Polské listy za Bruselem

Podle listu je dobré, že Soudní dvůr EU na žádost komise konstatoval, že disciplinární režim polských soudců je v rozporu s právem EU. Soudní nezávislost je totiž »funkční základnou unijních států a zárukou řádné kontroly toku velkého množství peněz z rozpočtu EU«.

»Neměli bychom si však dělat iluze, že Brusel zahajuje otevřenou válku s vládou PiS. To není to, co si přejí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, kancléřka Angela Merkelová nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Nejjistějším způsobem, jak odvrátit měkký ‚polexit‘, je proto mobilizovat polské obyvatelstvo a opozici, aby zbavili Kaczyňského a PiS moci,« míní Gazeta Wyborcza.

Podle dalšího polského nezávislého listu Rzeczpospolita politici PiS předpokládají, že jim získá sympatie voličů, když se budou rozhořčovat nad »koloniálním zacházením s Polskem« ze strany Bruselu a budou tvrdit, že verdikty Soudního dvora EU jsou přijímány na politickou objednávku. »To je však riskantní taktika, a to ze dvou důvodů. Zaprvé i představitelé PiS připouštějí, že tzv. reforma soudního systému je fiasko. Nevedla ke spokojenosti občanů se soudnictvím. A zadruhé, neustálé sváry s EU by v určitém okamžiku mohly mít opačný účinek. Vztahy s Českou republikou, Německem, Bruselem a USA jsou již napjaté. A souhlas s PiS by se snadno mohl změnit v obavy, že izolace naší země také ohrožuje její bezpečnost,« napsala podle ČTK Rzeczpospolita.

To ale bylo před současnou mediální krizí, která »odvahu« rodící se polské diktatury zase notně pozvedla. A PiS ukázala, že nemá problém »bojovat« nejen s Bruselem, ale i s kamarády z Washingtonu…

(rj)