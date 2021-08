Monika s Fantomem na zámku

Sopranistka Monika Sommerová (34), operetní, operní a muzikálová zpěvačka, původně zemědělská inženýrka, se nám v Haló novinách také představila již několikrát. Naštěstí se ale, pandemii navzdory, stále může věnovat své životní vášni – zpěvu – a rozdávat radost nejen jako vyvolená Christine tajemného Fantoma opery. Jaká tedy je Monika bezmála rok a půl po covidu?

Jak se má muzikálová a operní sopránová diva Monika Sommerová po divné sezoně-nesezoně? Co jste dělala, když bylo zakázané zpívat?

Popravdě si tohoto volna, které nám do cesty nevyžádaně přišlo, velice vážím. Uvědomila jsem si spoustu věcí, které bych si během mého velmi rychlého života třeba ani nestihla uvědomit. Možná jsem se naučila většího rodinného soužití a vzájemného respektu. Nikdy jsem si nevyčistila hlavu tak jako za poslední rok a půl. A i když to není příjemná doba a já se modlím, abychom už mohli žít jako před tím, jsem ráda, že mi spíše dala, než vzala.

Během této doby jsem pomáhala v lékárně, v hospodě u nás na Spořilově, v lese a na dalších brigádách. Ne, že by na těchto pracích bylo něco špatně, velice mě to bavilo, ale něco mi scházelo, a právě tímto jsem zjistila, že mám svou práci strašně ráda a nechtěla bych ji měnit. Teď si vážím mnohem více každé nabídky, kterou dostanu. Na tuto dobu chci vzpomínat už jen pozitivně.

No a už se rodí… Teď jste se vrátila z měsíční tour po Švýcarsku, kde jste místním ukázala, jaké úžasné hlasy máme v maličké republice ve středu Evropy… Tedy, co všechno, s kým a kde jste zpívala? Kolik jste toho v jedné z nejhezčích zemí Evropy navštívila, viděla? Měli jste i volné dny k poznávání, předpokládám…

Již léta externě spolupracuji s Pražským filharmonickým sborem a jelikož jsem odchovaná sborem, nedám na tuto spolupráci dopustit. Ve Švýcarsku je toto těleso žádané již poněkolikáté, a to na velkém operním festivalu v St. Gallen. Letos se uváděla opera Notre Dame od Franze Schmidta. Během měsíce jsme měli jen 12 představení, takže bylo hodně volného času. Po tak dlouhé době strávené doma jsem to brala jako odměnu. Švýcarsko je skutečně nádherné!

Aktuálně také běží projekt Fantom na zámku. Kde nejen s Fantomem opery Radimem Schwabem coby jeho Christine Daaé přenášíte někdejší veleúspěšný divadelní počin z GoJa Music Hall na vznešená místa našich dějin. Jeden koncert je tuším ještě před vámi, že? Přiblížíte nám tento projekt a kde vás ještě mohou zájemci slyšet?

Fantom na zámku je nádherný projekt, který započal v Kynžvartě již minulý rok. Autor a producent tohoto projektu, Václav Šiška, je mladý, živelný, velmi nápaditý a ambiciózní. Podle toho tento projekt také kvete. Letos jsme povyrostli o další dva zámky. A 20. srpna nás čeká poslední, a to na Konopišti. Mimo mě a Radima zde můžete slyšet ještě Felixe Slováčka st., který je pomyslnou třešničkou na dortu. Můžete mi věřit, že si s Radimem pořád užíváme každou minutu ve společnosti tak nádherných melodií, jaké Fantom opery přináší.

Když jsme zmínili jeden ze tří nejoblíbenějších světových muzikálů všech dob, stojí za to zmínit, že jste se adaptovala i v prestižním DJKT v Plzni. V čem tam zpíváte/hrajete?

V tuto chvíli je inscenace Medea již stažená, takže aktuálně už bohužel v ničem. Doufám ale, že se to brzy změní (úsměv).

Také si vás pamatuji z role Bahyi v muzikálu Iago Divadla Hybernia, což bylo úplně něco jiného než operní zpívání. Co vám tahle zkušenost dala – takhle s odstupem to již jistě můžete zhodnotit. A budete podobné projekty zkoušet dál?

Dala mi možnost zjistit, že zvládnu mnohem více, než jsem si dovedla představit. Za tuto zkušenost jsem velmi vděčná. Určitě si budu dávat další výzvy, to je jasné. Poslední dobou zjišťuji, že můj život je vlastně z velké části postavený na výzvách (smích).

Z jiného soudku jsou i Hovory Voskovce a Wericha v alternativním muzikálovém Divadle Na Prádle v Praze. U tak zajímavého titulu se jistě nelze nepozastavit…

To byl také krásný projekt. Bohužel, covidová doba ho zničila – jako ostatně spousty dalších. V této hře jsem však byla zainteresovaná pouze jako hudební složka s čísly Ezop a Brabenec a David a Goliáš. Bylo to jiné, bylo to super - prostě další hezká příležitost.

Zpíváte samozřejmě i operetu, dlouho v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, rád mj. vzpomínám na vaši Lízu v Casanovovi Zdeňka Bartáka, ale aktuálně i v Jihočeském divadle v Polské krvi. V operetní branži se vzhledem ke svému vzdělání jistě cítíte jako doma, že?

Přiznám se, že v operetním světě se cítím úplně nejlépe. Je to tak bezprostřední, milující a vášnivé. Bohužel debut v Jihočeském divadle stále ještě neproběhl. Týden před premiérou nám ti nahoře divadla zavřeli. Vše je teď přesunuto na jaro 2022, tedy o rok a půl dál. To znamená učit se vše znova. V tomto je to těžké. Helena Zarembová se však začala řadit za mojí oblíbenou Christine Daaé. Opravdu úžasná role. V tomto roce se také snad uskuteční premiéra Čardášové princezny, která měla být v březnu 2021. Takže také nastudovaná, ale neodehraná. Zde ztvárňuji roli Stassi. Také bomba, takže dorazte 1. října právě do Severočeského divadla Ústí nad Labem.

Nu a přejděme k opeře. Má právě opera po covidové pauze větší šanci na rychlejší návrat a zpětné prosazení se u divadelních a koncertních prken lačného (protože dlouho povinně abstinujícího) diváka?

To vám nedokážu vůbec říct… Jde také o to, kolik divadel se nám udrží. Celá hudební scéna teď bude dost přehuštěná a lidé podle mě nebudou vědět kam dřív. A to nemluvím o potencionální třetí, snad poslední zavírající povolební covidové vlně…

Koukám, že jste nejen skvělá pěvice, ale i realistka v širším slova smyslu - ohledně sledování souvislostí společenského a politického dění. Budu samozřejmě doufat s vámi… Co všechno vás tedy čeká v příští sezoně – pokud ten nahoře a COVID dovolí, jsme s to aspoň trochu nastínit? Už máte nějaké nasmlouvané věci a představu?

Po pravdě zatím nedokážu odhadnout. Vše je teď nacpané do září a pak až jaro. Svědčí to o tom, že se všichni bojí toho, co bude. Každopádně mě toho teď čeká hodně. Dohrává se pár posledních představení Čarodějky v GoJa Music Hall. A vedle té Čardášové princezny spousty koncertů s Radimem Schwabem (Kolín, Plzeň, Brno, Praha), poté s německým operním zpěvákem Thorstenem Büttnerem (Kadaň, Heřmanův městec, Brno), moje premiéra v roli Flory Bervoix v již uváděné opeře La Traviata (9. 9. Ústí nad Labem), Nabucco či Rigoletto. To vše během jednoho měsíce. Bude to pestré a moc se těším. Na jaře mě pak doufejme čeká premiéra již zmiňované Polské krve a Heleny Zarembové.

A jak to vidíte dlouhodobě? Kam byste chtěla směřovat vaše profesní kroky. Jak vám ta nucená pauza pomíchala pěvecké a herecké priority, jste už nastínila…

Tak pauza mi především zamíchala s mateřskými pudy, takže žádné velké plány nemám. Myslím, že jsem toho zvládla kariérně dost a je na čase se věnovat budování rodiny, kterou si tolik přeji (úsměv závěrem).

Roman JANOUCH

FOTO – West Media Group, s. r. o. (1) a archiv M. SOMMEROVÉ