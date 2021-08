Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Česko z Afghánistánu evakuuje i místní zaměstnance ambasády

Česká republika z Afghánistánu evakuuje kromě českých diplomatů i místní síly, které na kábulském velvyslanectví pracovaly, a to včetně jejich rodin. Od Tálibánu by jim hrozila smrt. Česko přemístí i tlumočníky pomáhající české armádě, kteří o to požádali. V tiskové zprávě po mimořádném večerním jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu (BRS) to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), kteří se zúčastnili jednání. Kulhánek již po jednání krizového štábu MZV rozhodl o evakuaci dvou českých diplomatů na kábulské letiště. Evakuační lety jsou naplánovány na nejbližší dny. Tiskovou zprávu ČTK poskytlo tiskové oddělení úřadu vlády.

Předsednictvo BRS podle tiskové zprávy projednalo vývoj situace v Afghánistánu a evakuaci české ambasády v Kábulu. "Dále rozhodlo o evakuaci zaměstnanců české ambasády z řad místních sil a afghánských tlumočníků," uvedl úřad vlády.

Podle Babiše předsednictvo potvrdilo kroky, které budou následovat. "Děláme vše proto, aby se naši diplomaté vrátili v pořádku domů. Co se týče pomoci spolupracovníkům české armády, chceme se o ně postarat, pracujeme na tom a máme na to plán," uvedl premiér. Situace se podle něj rychle zhoršuje, proto svolal BRS. Opět zkritizoval stažení spojeneckých vojáků z Afghánistánu.

Podle Kulhánka ČR nyní podniká veškeré kroky, aby mohli čeští diplomaté bezpečně opustit Afghánistán. Odpoledne oznámil, že rozhodl o evakuaci ambasády. Diplomaty na letiště doprovodili vojenští policisté, kteří mají ochranu ambasády na starosti. Jednotka KAMBA Vojenské policie je poslední českou vojenskou jednotkou, která v Afghánistánu zůstala.

"Postaráme se rovněž o místní síly na naší ambasádě, tak jak to dělají všechny evropské státy. Tito lidé sloužili České republice a my za ně máme plnou zodpovědnost," uvedl ministr. "Ženám a malým dětem našich spolupracovníků hrozí smrt a mučení. Prostě tohle nemůžeme připustit," dodal.

Předsednictvo jednalo i o pomoci spolupracovníkům české armády. "Práce tlumočníků si vážím. O tlumočníky a jejich rodiny se postaráme. A ty, kteří projevili zájem o přemístění do ČR, přemístíme,“ uvedl Metnar.

Evakuační lety budou podle tiskové zprávy probíhat v nejbližších několika dnech. Úřad vlády nechce do ukončení operace bližší detaily komentovat.

Vláda byla v posledních dnech kritizována, že spolupracovníkům české armády v Afghánistánu pomáhá pomalu. Oznámení část představitelů opozice přijala pozitivně. "Tohle je správné a jediné možné rozhodnutí, pokud chceme být bráni ve světě jako spolehlivý spojenec. Vláda by si ale měla uvědomit, že jde doslova o každou minutu," uvedla například k pomoci místním silám pracujícím na české ambasádě předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Kriticky k postupu vlády se vyslovil bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Poznamenal, že vláda pomoc schválila koncem července. "Od té doby rychle postupuje jen Tálibán. Pomoc lidem, kterým jde o život, proti tomu pokulhává. Vysíláme tím signál i současným či budoucím spolupracovníkům, jak si jejich práce vážíme," napsal na twitteru.

(čtk)