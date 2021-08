Prvního srpna v 17.00 se ve Varšavě rozezvučely sirény

Prvního srpna v 17 hodin se v Polsku, nejen ve Varšavě, tradičně rozezvučely sirény. V tuto chvíli v roce 1944 vypuklo v levobřežní Varšavě povstání proti nacistické hrůzovládě. Povstání, které nemělo vypuknout ani náhodou. Povstání, které skončilo apokalypsou. K téměř 30 tisícům padlých povstalců přibylo na 180 tisíc obyvatel hlavní levobřežní Varšavy, které nacisti v rámci hrůzné pomsty za povstání povraždili. Ostatní vystěhovali do koncentračních táborů. Levobřežní Varšavu z velké části srovnali se zemí.

Povstání předčasně vyvolala obří nekompetentnost tehdejší polské elity – polské prozápadní emigrantské vlády v Londýně a vedení polské prozápadní Armii Krajowe. »Varšava povstala, aby zabránila Stalinovi ji osvobodit, a Stalin ji nechal na holičkách!« stěžuje si stará paní v polské opoziční televizi TVN, dosud žijící účastnice povstání…

Dne 31. července primátor Varšavy Rafael Trzaskowski z Občanské platformy (v prezidentských volbách těsně prohrál se stávajícím prezidentem Andrzejem Dudou) na jedné z řady tryzen se zamýšlí nad otázkou, proč tolik polských povstání za svobodu skončilo porážkou. Je prý potomkem dvou vůdců těchto povstání – generálů Traguata a Okulického. Položená otázka je zcela namístě. Nepřekvapuje, že pan primátor na ni nemá odpověď.

Spletitá polská historie

Polská historie je značně spletitá. O početných polských zločinech, spáchaných zejména v Rusku, nic neví. Zná jen zločiny spáchané na Polácích, zejména Rusy a Němci. Nechme stranou početné zločiny Poláků, spáchané na dnešních Rusech, Bělorusech a Ukrajincích v roce 1612, 1812 a 1920. Konečně, za vpádu Tatarů, kteří se spokojili jen s vazalstvím Kyjevské Rusi, byl pro Kyjevskou Rus mnohem nebezpečnější katolický Řád německých rytířů a Švédsko. Alexandr (Něvský) 15. července 1240 naštěstí rozdrtil Švédy na Něvě a Řád německých rytířů 5. dubna 1242 na zamrzlém Čudském jezeře.

V roce 1772, 1793 a 1795 došlo k trojímu dělení Polsko-litevské unie mezi Prusko, Rusko a Rakousko. Druhý největší stát Evropy zaniknul. Polská šlechtická republika, kde měl každý šlechtic právo veta v parlamentu, prokázala obludnou neživotaschopnost. Jsme u prvního povstání, vedeného generálem Kosciuszkem ve dnech 24. 3. – 9. 11. 1794 proti politice záborů Polska. Povstání bylo poslední nadějí zastavit likvidaci Polska jeho sousedy. Generál Kosciuszko ho začal v Krakově. Snažil se získat sedláky pro povstání omezováním feudálních povinností. Dočasně je získal. V bitvě u Raclawicz 14. dubna sedláci s kosami zahnali ruské vojsko na útěk. Poté povstala Varšava, později i Vilno. Polská šlechta se ale zalekla omezování feudálních povinností a odepřela Kosciuszkovi poslušnost. Povstalci šli od porážky k porážce. Ve dnech 12. 7. až 6. 9. 1794 prusko-ruská vojska obléhala Varšavu. Stáhla se až po vypuknutí protipruského povstání ve Velkopolsku. Dne 12. srpna Rusové dobyli Vilno. Ruský generál Fersen pronikl hluboko do Polska. Překročil i Vislu. Generál Kosciuszko proti němu vytáhl, ale 10. října byl poražen a zajat v bitvě u Macieowic. Neměl na vybranou, z Ukrajiny na pomoc Fersenovi táhla dvakrát tak silná armáda generála Suvorova. Ta ve dnech 29. 10. až 4. 11. 1794 rozstřílela pravobřežní varšavskou Pragu. Po jejím pádu se 9. listopadu vzdala i levobřežní Varšava, čímž povstání skončilo. Otevřela se tak cesta k třetímu dělení Polska.

Po pádu Napoleona Rusko jako válečnou náhradu zabere druhý a třetí pruský a třetí rakouský zábor Polska a učiní z něj velkovévodství Varšavské v čele s propolským místodržícím knížetem Konstanty. Když v červenci 1830 vypukne v Paříži revoluce, rozhodnou se Poláci ji následovat s tím, že je určitě Paříž a Brusel podpoří. Přední polští generálové jsou proti. Tak je v noci z 29. na 30. listopadu 1830 povraždí, neúspěšně se pokusí zavraždit knížete Konstanty. Ovládnutím Varšavy zahájí protiruské povstání, ke kterému se připojuje Vilno. Ale již v únoru 1831 proti nim táhne ruské vojsko. Polské povstalce stíhá porážku za porážkou, byť ruský útok na Varšavu je prozatím zastaven. Na pomoc ze zahraničí čekají marně. Prusko a Rakousko zavírá státní hranice v obavě před šířením revoluce. Vůdcové povstání se perou mezi sebou. V půlce července 1831 Rusové pod Plockem překročí Vislu. Začátkem září se obrátí na Varšavu. Ta ve dnech 7. až 8. září kapituluje. V Plocku ještě zasedá polský sněm, do 10. října se brání blízká pevnost Modlin, 21. října jako poslední kapituluje město Zamost. Po porážce povstání car zruší polskou samosprávu, ale nezačíná porušťování.

K povstání v Krakově došlo ve dnech 20. 2. až 4. 3. 1846, dva roky před jarem evropských národů 1848. Povstání rychle potlačí rakouská vojska. Dosud nezávislý Krakov připojí k rakouské Haliči. Nabízí se otázka, proč nepočkali na celoevropskou revoluci?

V roce 1861 car konečně zruší v Rusku nevolnictví. Dojde ke značnému uvolnění. Poláci na něj ale reagují rozsáhlým protiruským povstáním ve dnech 22. ledna 1863 až 14. dubna 1864. Marně čekají na pomoc z ciziny, opět Rakousko a Prusko uzavře své státní hranice v obavě z šíření revoluce. Opět jsou vůdci povstání nejednotní. Nakonec rezignují. Vedení povstání přebírá generál Traguat. Po porážce povstání ho Rusové oběsí. V reakci na toto povstání začnou carské úřady uplatňovat politiku porušťování Polska.

Varšavské povstání 1944

Nekompetentní polský prozápadní odboj je na úrovni nekompetentní polské zahraniční politiky let 1918-39. Polsko je proti Rusku, proti Německu, Československo má za omyl dějin a západní Ukrajinu, západní Bělorusko a region litevské metropole Vilno (Vilnius) s okolím anektuje. K varšavskému povstání vede zejména skutečnost, že Rudá armáda v operaci Bagration v červnu a v červenci 1944 osvobodí severovýchod Ukrajiny, Bělorusko, Litvu a část východního Polska. Možnost předejít osvobození Rudou armádou povstáním vylučuje průběh bojových operací ve Lvově, ve Vilniusu i v Minsku. Ve Vilně bez dohody s litevským a v Minsku bez dohody s běloruským odbojem jde o chiméru. Obava, že Rudá armáda osvobodí také Varšavu, je jednou z příčin předčasného vypuknutí varšavského povstání.

Dne 22. července v Chelmně Lublinském (nikoliv v Lublině, jak se uvádí, ten je osvobozen až 24. července) je vyhlášena prosovětská polská Ludová vláda. Rusofobní politika prozápadní polské emigrantské vlády v Londýně iniciuje varšavské povstání. V sedmičlenném vedení Armii Krajowe ve Varšavě jsou 31. července jen dva členové pro povstání. Čtyři členové jsou proti a šéf Bór-Komorowski se zdrží. Pro povstání je vyslanec z Londýna generál Okulicki, známý to opilec a hazardér, jakému se nesvěřuje ani četa vojáků, natož vysoké funkce ve vedení Armii Krajowe. Povstání je tak odmítnuto, ale přesto vypukne.

Vůdcové Armii Krajowe se rozejdou. Generál Okulicki se vrátí k Bóru-Komorowskému s tím, že Londýn je připraven vyslat povstání rozsáhlou vojenskou pomoc. Člen vedení AK Chruściel Monter poté lže Bóru-Komorowskému, že Rudá armáda je už v pravobřežní Prage a že je nutné okamžitě zahájit povstání. Bór souhlasí, povstání odsouhlasí polská emigrantská vláda v Londýně. Prvního srpna 1944 v 17.00 začne ve Varšavě povstání.

Kde vzal Monter Rudou armádu v Prage, se neví. V Prage byl klid, jen asi 10 km východně Němci zaskočí oddíl sovětských rozvědčíků a svádí s ním asi 24 hodin urputný boj. Vykrvácí. Když dvě hodiny poté navštíví Bóra šéf rozvědky Armii Krajowe Heller s tím, že rudoarmějci v Prage jsou nesmysl a že povstání teď nesmí vypuknout, Bór jen vyblekotá: »Už je pozdě!« Povstání už nejde zastavit.

Povstání vykrvácí

Rudá armáda o varšavském povstání není dopředu informována. Dlouhá ofenziva říká, že ji musí pomalu zastavit a konsolidovat týl. Probíhající Kišiněvská operace Rudé armády vede k osvobození jihovýchodu Ukrajiny, Moldavska, Rumunska, Bulharska. Nacisté stáhnou z Rumunska několik divizí k Lublinu, kde udeří proti Rudé armádě a dočasně zastaví její postup. Další udeří proti varšavským povstalcům.

Druhého srpna varšavští povstalci ovládají prakticky celou levobřežní Varšavu. Krátce na to začíná německý útok na Varšavu. Již 5. srpna divize vlasovců vedená polským generálem SS Bronislawem Kaminským dobyde Varšavu Woli a vzápětí tam povraždí na 4000 civilistů. Masakr nacisté vyhodnotí jako chybný, neboť posiluje odhodlání povstalců vzdorovat. Kaminského zavraždí. Během 14 dnů je povstání v troskách, povstalecké území je rozbito na vícero částí, větším povstalecké území zůstává jen v oblasti Srodmiescia.

Letecká pomoc Londýna končí katastrofou pro polskou letku. Většinu letadel nacisté sestřelí. Zbraně nemají kam shodit, takže jich část shodí nacistům. Nacisté dobývají čtvrť za čtvrtí. Dne 26. srpna dobydou varšavské Nové Město, kde mimo jiné vykrvácí štáb prosovětské Armii Ludowe, 1. září dobydou Staré Město varšavské. Ve dnech 3. až 6. září nacisté vyhodí do vzduchu ruiny vyhořelého Královského zámku, 7. září nacisté dobydou elektrárnu poblíž centra Varšavy. Povstalci jsou bez proudu; 13. září vyhodí do vzduchu mosty přes Vislu, 17. září východní nepovstavší pravobřežní varšavskou Pragu osvobodí Rudá armáda. Nacistům vzdoruje už jen Srodmiescie a několik okolních čtvrtí. Vyčerpaným rudoarmějcům stojí v cestě široká řeka Visla. Pokus rudoarmějců navázat spojení se zbytky povstalců arogantně odmítne Bór- Komorowski. S bandity prý vyjednávat nebude. Pokus vojáků polské Ludowé armády proniknout přes Vislu a pomoci zbytku povstání končí jejich masakrem ze strany Němců. Padne jich tam téměř tři tisíce. Týden po odmítnutí pomoci Rudé armády 2. října Bór-Komorowski kapituluje. Následuje hrůzná nacistická pomsta.

Levobřežní Varšava, spíše z ní zbylá obrovská hromada trosek, je Rudou a polskou Ludowou armádou osvobozena až 17. ledna 1945.

Polsko od Baltu k Černému moři?

I dnes se lze v Polsku setkat s názorem některých příslušníků polské elity, že největším zločinem 45 let vlády polských komunistů bylo, že Polsko nemohlo válčit. Že se s takovou elitou dá dostat snadno do katastrofy, netřeba zdůrazňovat. I když Polsko ani za největšího územního rozmachu Polsko-litevské unie nesahalo od Baltu až k Černému moři, tato idea v hlavách části polských elitářů i nadále straší. Otravuje mezinárodní vztahy, činí z Polska nespolehlivého spojence. Expanze do Běloruska se nedaří (zlí Lukašenko a Putin), sen znovu získat Lvov naráží na tristní skutečnost naprostého zbídačení Ukrajiny a na fakt, že Lvov je metropolí ukrajinského fašismu a šovinismu, možná by se dala schramstnout Litva. Vilno, resp. Vilnius, je prý polské město. Česko a Slovensko naštěstí v seznamu polských zájmů nefiguruje, byť získání společné hranice s Maďarskem by Polsko uvítalo. Zdá se, že obludný nacistický masakr levobřežní Varšavy nestačil.

Dojmy z oslav smíšené

Různých akcí k připomenutí varšavského povstání se koná řada, a to nejen ve Varšavě. Právem, potřeby obnovy nacisty zničené levobřežní Varšavy vážně vyčerpávají Polsko celá desetiletí a úplně nekončí ani dnes. Ve Varšavě jsou všude státní a mnohde i varšavské vlajky. Před prezidentským palácem stojí aktivisté s transparentem »Konstitucia« (Ústava, rozuměj za dodržování stávající polské ústavy), k tomu vlajky Polska, EU a LGBT. Podivné. Na hřbitově v Powazkach se na účastníky tryzny spustí prudký liják. V 16.30 se koná »Pochod ticha«. Pietní akty a Pochod ticha odpovídají smyslu tryzny za varšavské povstalce.

Zdaleka nejvíc občanů se schází v centru Varšavy. Rozdávají se odznáčky – symboly banditů, kteří po osvobození Polska dál bojovali proti osvoboditelské Rudé a polské Ludowé armádě a vládě a zavraždili mnoho Poláků s ní sympatizující. Rozpoutáním »malé občanské války« vyloučili demokratičtější vývoj osvobozeného Polska. Rozpoutání občanské války patří k největším zločinům. Rozhodně není hodné oslavy.

Nad zástupy vlaje množství polských státních vlajek, mnozí mají červenobílé pásky ad. V 17.00 se rozezní sirény. Současně se rozhoří červené pochodně. Pomyslná tribuna na chvíli zmizí v dýmu. Později se dav vydává na pochod.

Podle médií se podobné »nacionalistické« pochody konají i v řadě dalších polských měst. Jsou oceňovány Narodowe sily zbrojne, polské ozbrojené formace protiněmecká, protisovětská a protižidovská, věnující se zejména vraždění Židů a partyzánů polské Ludowé Armii. Mnohé akce s tryznou za oběti varšavského povstání souvisí málo. Představy o vzpomínce na povstání se v Polsku značně rozcházejí. Těžko tomu může být jinak, když Poláci a zejména jejich elita ignorují historickou pravdu.

Jan ZEMAN