Kandidáti KSČM zleva Markéta Fikáčková, Leo Luzar, Jana Chorobinská a Tomáš Michna.

Slované, držme pospolu!

Za krásného, možná až moc slunného počasí zaplnili v sobotu prostory před restaurací Medník ve Frýdku-Místku účastníci tradičního Dne Slovanské vzájemnosti. Akci uspořádaly Okresní výbor KSČM ve Frýdku-Místku, Moravskoslezský krajský výbor KSČM a Oblastní organizace ČSBS Beskydsko. Vystoupili zde mj. 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, europoslankyně Kateřina Konečná a představili se i kandidáti za KSČM v blížících se říjnových volbách.

V úvodu za pořadatele všechny přivítali předsedkyně OS ČSBS Bronislava Brixová Matušková a místopředseda OV Antonín Kuboš. Jako první vystoupil předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě Karel Šesták, který se věnoval především významu slovanské vzájemnosti, odsoudil útoky na Rusko, kvetoucí neofašismus, kauzu Vrbětice v souvislosti s plánovaným pokusem o atentát na běloruského prezidenta Lukašenka. Připomněl iniciativu vyhlásit 22. červen památným dnem – »Dnem genocidy Slovanů« s tím, aby byl připomínán každým rokem, protože genocida je nepromlčitelný mezinárodní zločin a zároveň je tím nejtěžším zločinem proti lidskosti. Je nepochopitelné, že do dnešního dne nemají Slovani, více než 350milionové celosvětové společenství, svůj památný den genocidy. Genocida bola v minulosti už uznaná Arménům, Židům, Kambodžanům, Rwanďanům, ale Slovanům zatím přiznaná nebyla. Přitom Slované zaplatili vysokou cenu více jak 48 milionů obětí za vítězství ve druhé světové válce, kdy zachránili sebe před vyhubením a další evropské národy před německo-nacistickým barbarstvím.

Slovanská hráz

V podobném duchu začal hovořit i P. Šimůnek, když připomenul, že kdyby všichni Slované drželi pospolu a nenechali se štvát proti sobě, vznikla by neproniknutelná slovanská hráz. Pozastavil se nad členstvím v NATO i nad blížícím se koncertem 30 let bez okupantů… a nikdy více! Jestliže přítomnost sovětské armády, člena Varšavské smlouvy, na území dalšího člena Varšavské smlouvy je okupace, pak USA okupuje Polsko nebo Německo. Připomněl blížící se výročí Slovenského národního povstání a následná léta společného státu, kdy byly třeba dostupné podnikové byty. Porovnal to se současností, kdy si mladý člověk »může« vzít hypotéku na mnoho let… Tak se dostal k blížícím se volbám s tím, že je nutná větší razance poslaneckého klubu a iniciativa při vzniku zákona o lichvě.

Odpověděl i na časté dotazy, co je s penězi ze sbírky na pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě. Strana má 86 OV a kolem 20 tisíc členů, přesně se neví, kdo kolik osobně soukromě dal. Pomoc v žádném případě nebyla ale jen finanční. Zajišťoval se materiál, kterého bylo nedostatek. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip zajištoval plachty a latě na střechy. Samotný ÚV KSČM ale dal dohromady v současné době 850 tisíc korun a chce dosáhnout jednoho milionu.

Zdravý rozum a republika

Přestože nešlo o vyloženě předvolební setkání, dostali příležitost představit se i kandidáti do Sněmovny za KSČM v Moravskoslezském kraji, kteří se ve stejný den zúčastnili mediálního školení v Kroměříži.

K mikrofonu je postupně zval předseda KV Josef Babka, který v úvodu shrnul problémy kraje, se kterými se kandidáti pokusí něco udělat po případném zvolení, například útlum ocelářského průmyslu a Green Deal Evropské unie, který se ukazuje jako lehce zranitelný a lehce zneužitelný, byť měl původně sloužit ku prospěchu průmyslu a obnovy životního prostředí.

Vedoucí kandidát Leo Luzar také připomněl problémy s byty, kapitolu bezpečnost zejména z pohledu vymahatelnosti práva, věnoval se i tomu, že musí být znatelný rozdíl mezi mzdou a dávkami, aby bylo motivační pracovat. Předseda spolku Život naplno a bez bariér Jiří Kotáb vysvětlil důvody svého vstupu na kandidátku KSČM jako nezávislý a přiblížil své priority, zejména aktivní začleňování osob s různorodým postižením do běžného života a zrušení »agenturního« zaměstnávání osob tělesně postižených a vytvoření reálných podmínek v této oblasti výlučně pro úřady práce. Představili se také Jana Chorobinská, Markéta Fikáčková, Tomáš Michna a Ivan Strachoň.

Všechny svou přítomností i slovně podpořila jediná česká levicová poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná, která mj. řekla, že jsou to ti správní kandidáti, kteří nejen slibují, ale po zvolení své sliby i splní. Věří, že po volbách budeme moci slavit, ale nejen komunisté – hlavně zdravý rozum a celá republika.

Vystoupila i Kateřina Konečná.

Bohatý program

O bohatý kulturní program se postarali nejen »domácí«, ale když vše bylo o Slovanech, byla to spolupráce mezinárodní. Českou republiku zastupoval Igor Jelínek a jeho kytara, ovšem zpíval ruské písničky. Několik půvabných sportovních kreací předvedly mažoretky z DDM Třinec »Rozetky«, které v jednu chvíli spojily své síly s polským goralským souborem Beskid Band, který vystoupil v průběhu akce několikrát, stejně jako Jelínek. Publikum za bouřlivého potlesku ocenilo vystoupení jednotlivých protagonistů.

Slovensko zastupoval Klub vojenské historie Tatry Spišské Bystré, přítomni byli i Motorkáři Beskydsko (Robert Skuhra), ze Slovenska i Ruska, bylo možné zkusit si nejkrásnější pohled na svět – z koňského hřbetu, s organizaci pomohli i LKŽ Růže 90, Ostravský ruský dům a Česko-ruská společnost. Mezi přítomnými byli i bývalí poslanci Milada Halíková, Karel Vymětal a Slavomír Recman.

Počasí bylo nádherné, sluníčko příjemně hřálo a nálada přítomných účastníků se dala vyčíst z jejich spokojených, usměvavých tváří. Přítomní se rozcházeli s vědomím, že slovanské národy drží pospolu a mohli si hrdě zpívat: »Slovan jsem a Slovan budu, černé čižmy nosit budu. Černé čižmy od čižmára, ostruhenky od kovára,« případně »Hej Slované! Ještě naše slovanská řeč žije, dokud naše věrné srdce pro náš národ bije; žije, žije duch slovanský, bude žít navěky, hrom a peklo, marné vaše proti nám jsou vzteky!«

(zmk)

FOTO – Vladimír MICHNA