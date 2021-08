Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Haiti smetlo další zemětřesení. 7,2 stupně

Počet potvrzených obětí sobotního zemětřesení na Haiti o síle 7,2 stupně vzrostl na 724, nejméně 2000 lidí utrpělo zranění. Zničeny byly podle odhadů stovky domů. Informovaly o tom agentury AFP, AP a Reuters s odvoláním na haitskou civilní ochranu.

Zemětřesení v karibském státě udeřilo v sobotu v 08.30 místního času (14.30 SELČ). Jeho ohnisko bylo v hloubce asi deseti kilometrů a epicentrum asi 150 kilometrů západně od metropole. Otřesy byly patrné i v sousední Dominikánské republice, která spolu s Haiti leží na ostrově Hispaniola, a také na dalším karibském ostrově Kubě.

Další záchvěv půdy o síle 5,9 stupně postihl Haiti v sobotu pozdě v noci. Není zatím jasné, zda způsobil dodatečné hmotné škody či oběti na životech.

Civilní ochrana nejchudší americké země s 11 miliony obyvatel podle ČTK uvedla, že do nemocnic nadále proudí lidé zranění následkem zemětřesení. Mnoho osob bylo podle ní zároveň z trosek zachráněno.

Později úřad uvedl, že zničeno bylo 949 domů, sedm kostelů, dva hotely a tři školy. Dalších 732 domů, jedno vězení, tři zdravotnická centra a sedm škol jsou poškozené. Naopak hlavní přístavy, letiště a telekomunikační zařízení prý tentokrát (na rozdíl od daleko tragičtějšího zemětřesení v roce 2010, které si vyžádalo na 300 tisíc obětí) přestály pohromu bez většího poškození.

Nový prezident Ariel Henry uvedl, že zamíří do postižené oblasti na jihozápadě země, kde jsou podle něj některá města téměř zcela zničená a nemocnice se zde potýkají s návalem zraněných. Uvedl také, že nebude žádat o pomoc ze zahraničí, dokud nebude znám přesný rozsah škod. Vláda již dříve vyhlásila na měsíc stav nouze. »Nejdůležitější věc je zachránit z trosek co nejvíce přeživších,« citovala AP Henryho. »Máme informaci, že místní nemocnice, zvláště ta ve městě Les Cayes, jsou zahlceny zraněnými.«

Před odletem do Les Cayes prezident také vyzval ke »strukturované solidaritě«, která by zajistila koordinovanou reakci na živelní katastrofu a zamezila zmatkům, které postihly Haiti po ničivém zemětřesení právě v roce 2010. Důležité je to dvojnásob proto, že i na Haiti v mezidobí řádí pandemie COVID-19…

Záchranné práce podle Reuters patrně zkomplikuje i tropická bouře Grace, jejíž předpokládaná trasa vede přes Haiti a začátkem příštího týdne by do oblasti mohla přinést vydatné srážky a silný vítr…

(rom)