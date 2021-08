Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Evakuaci zajistí vojenská letadla

Evakuaci českých diplomatů, místních pracovníků ambasády nebo tlumočníků pomáhajících české armádě zajistí z Afghánistánu česká vojenská letadla.

Stát by se tak mělo v těchto dnech, řekla Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Bližší podrobnosti o probíhající operaci nebudou české úřady kvůli bezpečnosti sdělovat. V sobotu ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) rozhodl o evakuaci diplomatů z české ambasády. Povstalecké hnutí Tálibán v Afghánistánu urychleně postupuje, ovládá již většinu země. Jeho bojovníci již vstoupili i do Kábulu.

Česká republika má v zemi dva diplomaty včetně velvyslance Jiřího Balouna. Po sobotním mimořádném jednání krizového štábu ministerstva zahraničních věcí (MZV) Kuhlánek na základě informací od spojenců a po doporučení Balouna rozhodl o evakuaci ambasády. Diplomati byli přemístěni pod ochranou jednotky Vojenské policie KAMBA na místní mezinárodní letiště, kde nyní čekají na evakuaci.

Rychle se zhoršující situací se v sobotu večer zabývalo i předsednictvo Bezpečnostní rady státu (BRS), které svolal premiér Andrej Babiš (ANO). Po jeho skončení jeho účastníci vydali tiskovou zprávu, ve které slíbili zajistit pomoc nejen diplomatům, ale i afghánským pracovníkům české ambasády a jejich rodinám.

Bližší informace nechtějí české úřady s ohledem na bezpečnost operace i evakuovaných komentovat. Česká armáda může do Kábulu poslat buď transportní letouny CASA nebo dopravní stroje Airbus.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) i předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) jsou přesvědčeni, že se evakuace včas podaří, řekli včera v diskuzním pořadu Partie v televizi CCN Prima News. Podle Veselého na počátku »zaspalo« ministerstvo obrany, které mělo dříve vytipovat osoby z řad afghánských spolupracovníků, kterým bude chtít pomoct. Za obrovskou chybu označil překotnost, s jakou americká administrativa stáhla z Afghánistánu vojáky. Varoval před uprchlickou krizí, která by teď mohla nastat. Řekl, že je potřeba jednat s okolními zeměmi, aby uprchlická vlna nesměřovala do Evropy. Dá se podle něj předpokládat, že by v ní byli cíleně i tálibánští bojovníci, kteří by poté mohli působit na území Evropy. ´

(ng)