Obraz Hany Horské »Adrenalin v mých žilách«.

Ti z Pardubicka

Pardubický kraj - to je kus Polabí, kus Vysočiny a kousek Podorlicka. Jenže je to kraj, kam zajíždívali naši nejznámější malíři a zachycovali své skutečné nebo snové »Zapadlé vlastence«, své »Chudé kraje« i koně v Polabí. Také tady kraj však zrodil mnoho svých malířů, kteří pak zachycovali jeho roviny, hrady, údolí a vísky skryté v Železných horách. Tady »počestné paní pardubické« prožívali své freje, tady se vyráběl nejen perník, ale i semtex, a elektřina odsud směřovala do celých východních Čech. Odpor nacistů pak vyvrcholil vyvražděním Ležáků, ale i odplatou z partyzánských samopalů.

Ale nám jde o místní malíře rodáky, kteří nám Pardubicko zachytili na svých plátnech. A věřte, že jich tu bylo tolik, že všechny ani nemůžeme zaznamenat. Pardubickým rodákem je například Artur Pittermann-Longen, Jaroslav Grus, Jiří Toman a František Kyncl, přeloučským František Emler a Jindřich Brotánek, v Ronově nad Doubravou se narodil Antonín Chittussi a Bořivoj Hnátek, ve Skutči Jaroslav Kopecký, ve Slatiňanech Jaroslav Schmoranz, ve Svitavách Hans Tyderle a Zdeněk Veselý, v Tisové Jan Honsa, v Třemošnicích Ivo Jansa, v Ústí nad Orlicí Jaromír Štantejský, Alfréd Piffl, Jan Steklík a Richard Pešek, ve Vysokém Mýtě Josef Šembera, Josef Kaplický, František Matoušek, Jaromír Sodomka ml. a Václav Peřina, v Žamberku Jan Vilímek a Eduard Landa, v Bělé pod Bezdězem Hubert Hager, v České Třebové Ota Fusek, v Heřmanově Městci Jaroslav Heřmanský, Lubomír Mencl, Světla Žáková-Štrupová, Karel Jan Sigmund, v Holicích Karel Malich, v Chrudimi Jan Knap, v Jevíčku Jaroslav Mackerle a Vladivoj Jindřich, v Letohradu Dominik Umlauf, v Litomyšli Julius Mařák a Bohdan Kopecký, v Moravské Třebové Hugo Hodina Hodienek, v Nasavrkách Jiří Poláček, v Orlíku Ludmila Jandová…

Dílo »Z nitra«.

Ptáte se, koho z nich mám nejraději? Ne, tady bych nerad vybíral. Miluji Mařáka, Chittussiho, obdivuji Longena, tedy jeho obrazy a talent. Jeho »životní rytmus« bych prožívat nechtěl. Ctím Františka Emlera, k jehož několika grafikám jsem se dostal, mnohokrát jsem se sešel s Jaroslavem Grusem… Jen vyjmenovat je, to by byla také řada. Proto jsem se zase znovu vrátil k současnosti a výtvarnici, kterou dobře znám, k Haně Horské.

Hanka, naše Hanka

Proč »naše«, protože jsme se s ní mohli setkat při moderování akcí KSČM jako s komunistickou zastupitelkou Pardubického kraje, či třeba s výtvarnicí, za jejíž nápad ji dokonce pochválil sám Bill Gates. I u ní v Moravské Třebové jsem se ocitl. To bylo na sídlišti kousek od hlavní silnice v době, kdy ještě neexistoval obchvat kolem města. Dokázala si vybojovat leccos. I svou dceru navzdory zdravotním problémům. Musel jsem se jí v duchu poklonit a snad jsem se i poklonil doopravdy. A onen její nápad? Absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové, výtvarnice studiem, učitelka z povolání, pak představitelka místní kultury, kterou z politických důvodů donutili odejít z čelní kulturní funkce ve městě, reprezentuje město víc než málo vzdělaní radní. Maluje totiž obrazy nejen svým štětcem, ale vytváří je i na počítači v programu CorelDraw Graphics Suite. Její obrazy mohli vidět lidé v Holandsku, Polsku, Norsku, na Novém Zélandě, v Německu a dostaly se do řady soukromých sbírek. Vymyslela i výtvarnou soutěž v počítačovém programu Malování systému Windows americké firmy Microsoft. Jejím nápadem je mezinárodní soutěž pod názvem Pod modrou oblohou.

Už jste pochopili, proč jsem napsal: Naše Hanka?

Jaroslav KOJZAR

REPROFOTO – archiv