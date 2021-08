KRNAP rekonstruuje turistické trasy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) opravuje některé turistické chodníky na značených trasách. Většinu z nich lze obejít nebo projít s omezením, řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Podle něj v současnosti stavbaři pracují na šesti turistických chodnících. Práce pokračují na celkem více než pěti kilometrech jejich délky. Informace o omezení jsou na webu národního parku.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

»V současné době jsou všechny opravované turistické chodníky rozpracovány v celých délkách. Opravy by měly být dokončeny do zimy,« řekl Drahný.

Uzavřena je modrá turistická cesta Petrova bouda - Ptačí kámen - Brádlerova bouda, opravovaný úsek měří 2,5 kilometru. Stavbaři na většině úseku pokládají kamennou dlažbu na sucho. »Zbytek je ponechán v přírodním provedení, probíhá úprava odvodnění,« řekl Drahný.

Opravuje se také 424 metrů dlouhý úsek zeleně značeného turistického chodníku od Výrovky do Dlouhého dolu. I tam je chodník podle webu Správy KRNAP uzavřen, pokládá se dlažba na sucho, v úsecích s velkým spádem pak tzv. štět. Štětování je prastará metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Jde o techniku stavby cesty, která je velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům.

Stavbaři na stezce k rozhledně na Černé hoře v úseku asi 280 metrů pokládají plastové pochozí rošty uložené na dřevěných dubových pražcích. Z tohoto důvodu je tam zákaz vstupu, jde o žlutě značenou turistickou trasu.

V rekonstrukci je také vycházková trasa Aichelburg v úseku asi jednoho kilometru. »Z toho na úseku dlouhém 86 metrů je použita technologie štětování, zbytek je doplněn drceným kamenivem,« řekl Drahný. Vstup je tam na vlastní nebezpečí.

Na vlastní nebezpečí je vstup také na turistický chodník Nad Mechanikou nad Temným dolem. Úsek měří více než jeden kilometr. S omezením je průchodný modře značený turistický chodník mezi Luční boudou a Boudou U Bílého Labe, pracuje se tam na dvou úsecích.

»Staveniště jsou předána stavebním firmám, nicméně s většinou se nám daří domluvit podmínky toho, že turisté mohou přes staveniště nebo po jeho okraji bezpečně projít,« řekl Drahný.

Do víkendu byl uzavřen kvůli havarijnímu stavu také mostek přes řeku Úpu v Obřím dole na žlutě značeném turistickém chodníku do Modrého dolu. Stavební firma poškozený most odstranila a na jeho místě vznikl nový, stejný jako byl ten původní. Základ mostu tvoří tři statné modříny. Most byl neprůchodný od začátku srpna.

(cik)