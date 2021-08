Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Čížkem, předsedou think-tanku Realistická energetika a ekologie

Čím více OZE, tím více problémů

Evropská komise nedávno přijala balík návrhů Zelené dohody pro Evropu. Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (OZE) v něm stanovuje zvýšený cíl vyrábět 40 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Co si o tom myslíte?

Že je to z podstaty nesmysl, který vůbec nic neřeší, i kdyby tam bylo jakékoliv číslo. Protože je myšleno pouze sumárně, tedy za rok. To klidně splníte, když polovinu roku budete z obnovitelných zdrojů energie vyrábět třeba 100 % a druhou polovinu roku vůbec nic. Je to šílenství, protože platí jednoduché pravidlo. Čím více OZE, tím více problémů, čím méně OZE, tím méně problémů. Mnozí to neradi slyší, ale stačí se podívat do Wikipedie na heslo »Variable renewable energy«, kde to není v jedné větě, ale v jednom odstavci.

Německo tuto hranici překračuje ve výrobě elektřiny již od roku 2018 a v minulém roce to bylo dokonce přes 50 %. A k čemu jim to bylo 8. ledna letošního roku? K ničemu, a to i kdyby měli instalovaného výkonu 10krát více. Nula krát cokoliv, třeba nekonečno, je stále pouze nula. A o zálohování na 14 dnů, ať již v jakékoliv myslitelné formě, si můžeme nechat ještě hodně dlouho jen zdát. Kdyby nebylo k dispozici dost elektřiny z uhlí a plynu, přišel by blackout. U nás z OZE pochází nějakých 15 % elektřiny, tedy 3krát méně než v Německu. Logicky by se chtělo říct, že jejich emise z výroby elektřiny tedy budou 3krát nižší. Omyl! Stačí nahlédnout do https://www.electricitymap.org a hned uvidíte, že jsme na tom velmi podobně.

A víte proč? Protože ty obnovitelné zdroje jsou pouze občasné, přerušované a stále někde musí běžet stabilní zdroj (jaderný, ale v Německu převážně a od příštího roku pouze uhelný nebo plynový), který je v případě potřeby, tedy jejich výpadku (v noci nebo při bezvětří) plně nahradí. Jenomže tyto zdroje se nespouštějí otočením vypínače nebo zatopením ve studených kamnech, takže spoustu času běží jen proto, že prostě běžet musí, aby byly připravené okamžitě nahradit výpadek OZE. A jak známo, nic není zadarmo. Stačí se podívat, kolik se v Německu platí za elektřinu. Pokud někdo chce u nás totéž, měl by přiznat, že to bude také za tutéž cenu.

Naše společnost je v takovém stádiu rozvoje, že na svoje udržení »při životě« potřebuje neustálý, tedy nepřerušovaný přísun energie, který ty obnovitelné zdroje prostě nedokážou zajistit. To vyplývá z jejich samotné podstaty, tedy s výjimkou geotermálního tepla, ale to má zase ten problém, že se v dostupné podobě nevyskytuje všude.

Výkonnému místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi jste při příležitosti jeho červencové návštěvy ČR poslali výzvu svého think-tanku. Co je obsahem této výzvy?

Napsali jsme mu, že jeho nedávné projevy k programu New Green Deal, za jehož agendu v Evropské komisi odpovídá, ukazují, že občanům zemí EU odmítá říkat pravdu, protože pak by komise nemohla uspět v dalších volbách. Občanům zemí EU je ale třeba především nepopulisticky říkat pravdu, protože na základě vývoje v posledních letech jde s určitostí prohlásit, že Evropané už brzy zjistí, že jim lhali.

Pokus »transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů, celkových emisí skleníkových plynů, využívání zdrojů a produkce odpadu,« jak Komise vepsala do idejí New Green Dealu, je podle nás konečně vynálezem perpetua mobile. Oddělení energetických a materiálových zdrojů od růstu společnosti prostě není možné. Odporuje to totiž fyzikálním zákonům, které platí i pro naši civilizaci.

Proto je třeba nejprve respektovat fakta a teprve s jejich vědomím politicky deklarovat záměry, které budou skutečně naplněny v činech. Pevně věříme, že shora uvedený záměr nebyl míněn pouze tak, že z EU se přesune výroba náročná na emise skleníkových plynů pouze do jiných zemí (bez tvrdé kontroly ekologie i dodržování lidských práv) a příslušné výrobky se budou zpět importovat, jak se v současnosti již děje mj. s metalurgií nebo výrobou fotovoltaických panelů a baterií.

My si musíme přiznat, že na současný stupeň blahobytu nás na Západě dovedla fosilní paliva. Co jiného nabídnete chudým v rozvojových zemích, tvořících většinu obyvatel světa, když chtějí rovněž dosáhnout blahobytu? To ovšem bez dostatku cenově dostupné energie možné není. Objektivní (tedy skrytými dotacemi nebo účetnickými triky nezatížená) cenová analýza obnovitelných zdrojů ukazuje, že lepší řešení než fosilní paliva pro ně zatím nemáme. Jistě jsou vám známy čínské plány masivní výstavby uhelných elektráren (247 GWe) pro příští desetiletí a na ně navazující karbonové projekty Indie a dalších lidnatých asijských zemí, které už nyní odpovídají za většinu rostoucích emisí CO 2 na světě, upozornili jsme Timmermanse.

Vyzvali jste komisaře Timmermanse k nějakým konkrétním krokům?

Ano:

přestaňte plošným prosazováním nedomyšlených a hloupých experimentů vedoucích k prudkému zdražování ceny energií ničit konkurenceschopnost ekonomik členských zemí EU;

přestaňte ničit sociální soudržnost obyvatel podporou nesmyslných projektů, jako je totální elektromobilita, jež v drtivě většině funguje jen prostřednictvím dotací od chudých občanů bohatým, například na nákup dalšího vozu do rodiny;

přestaňte ničit životní prostředí po celé planetě podporou tzv. obnovitelných zdrojů, po nichž dle květnové analýzy Mezinárodní energetické agentury zůstanou na planetě vyrabované surovinové zdroje a miliony tun nerecyklovatelného odpadu;

přestaňte s politikou, jež geopoliticky zcela zásadně přesouvá ekonomickou a politickou moc do Číny ovládající většinu vzácných surovinových zdrojů a tzv. zelených technologií.

Jaká byla reakce komisaře Timmermanse?

Dostalo se nám snůšky nicneříkajících frází. Chceme EU transformovat v prosperující společnost s nulovými emisemi do roku 2050, chránit a zachovat přírodní zdroje v EU, občanská společnost se může podílet na formování environmentální a klimatické politiky, komise vítá připomínky veřejnosti a aktivní účast na diskusi. Dokonce prostřednictvím webových stránek »Have your say (Máte slovo)« můžeme sdělit svůj názor na všechno možné… Takže: My o koze, pán o voze.

Zdražování elektřiny pokračuje. Proč, když jí české elektrárny (zatím) vyrábějí dostatek a ještě zbývá na export?

Protože jsme součástí jednotného trhu a cena naší silové elektřiny vzniká na burze v Lipsku, tedy společném trhu s Německem. Dá se jednoduše říct, že jejich experimenty s OZE platíme i my.

Dovolte ještě otázku »z jiného soudku«. V médiích - na rozdíl od ekologických aktivistů – dostává technická inteligence minimální prostor. Myslíte, že je příčinou neochota techniků vystupovat na veřejnosti, nebo spíše snaha mainstreamu nepřipustit nepohodlné názory?

Především to druhé. A není se čemu divit. Když celá léta tvrdíte, že středem vesmíru je Země nebo Slunce a všichni tomu věří, dokonce autority to potvrzují, a najednou se objeví šílenec, který začne říkat, že to tak není, že vesmír je nekonečný, tak nelze očekávat, že se najednou všichni začnou omlouvat za šíření bludů. Ostatně nic nového pod sluncem. Stačí si vzpomenout třeba na Giordana Bruna. Naštěstí už nejsme ve středověku a nehrozí nám to, co jemu.

Jiří NUSSBERGER