Jen pro zamyšlení

Nechci se snad přímo omlouvat za to, že toto mé krátké zamyšlení míří hlavně za vámi, kteří nevolíte KSČM, nebo, jak se dneska říká, že KSČM nemusíte. Ani vám svůj názor nechci vnucovat, to už vůbec ne. Ze všeho nejvíc bych byla ráda, kdybyste se nad mými slovy třeba jen chviličku zamysleli. Nad slovy mámy dvou malých dětí, která jako praktická lékařka na venkově přichází s lidmi a jejich každodenními trablemi pravidelně do styku.

Víte, když kolikrát čtu na sociálních sítích všechny ty nenávistné reakce vůči komunistům, snažím se je pochopit. Snažím se pochopit, čím tak strašným KSČM za posledních 31 let této zemi ublížila, že si za to zaslouží tolik hrubosti. Přece by každému z nás mělo záležet na tom, aby naše rodná zem byla opravdu naší a abychom se v ní cítili spokojeně a bezpečně. Aby se po ulicích nepotulovali lidé bez domova, abychom se za bílého dne, neřku-li večer, nebáli o naše děti, že jim někdo ublíží, aby se naši prarodiče nemuseli strachovat, kde budou bydlet, až půjdou do důchodu a finančně už neutáhnou současné bydlení, aby učitelé ve školách vedli děti k lásce k rodné zemi, k úctě k našim předkům a ke slušnosti a respektu obecně.

Ano, toto je dlouhodobý a neměnný program KSČM, za který se jí dostává nevybíravých ataků. Mě oslovil, a proto za KSČM kandiduji, byť členkou strany nejsem. Jako manželka, matka a lékařka čas na »pražskou« politiku nemám. Nemám čas na to, abych ho v ordinaci ztrácela tím, že místo léčení se budu hádat s pacienty, třeba proč přišli o deset minut později, než byli objednaní. Nebo proč si pán nevzal kravatu a dorazil v montérkách. Samozřejmě vím o tom, co se v posledních týdnech (no, v podstatě celé volební období) dělo ve Sněmovně, a kdyby bylo na mně, každého exhibujícího poslance bych natočila a promítala lidem na vesnicích. Jo, těm lidem, kteří často nevědí, kam dřív skočit, aby uživili rodinu. Oni totiž dostávají, na rozdíl od sabotujících poslanců, výplatu jen za odvedenou práci. A to ještě výplatu nic moc.

Na KSČM je mně sympatické ještě jedno - jako jediná politická strana nikomu nehází klacky pod nohy a vždycky usiluje o dohodu. Nezatracuje žádný dobrý návrh, který sice není její, ale je ve prospěch občanů České republiky. Takový zájem o lidi jsem u žádného jiného politického subjektu nezaznamenala. Na mysli mám opravdový, upřímný zájem, ne předvolební přetvářku.

Přeji vám všem hezký zbytek prázdnin a u voleb se těším na shledanou.

Kateřina JIROUSOVÁ, kandidátka do voleb za KSČM v Jihočeském kraji