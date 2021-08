Trochu o »čisté« korupci

Tak jsem si přečetl, jak na sebekritické a kritické hlasy vůči předsedovi »propagačně-předvolební komise« Pirátů reagoval v televizi sám Mikuláš Ferjenčík. Prý je třeba hodnotit jeho práci až po volbách, a ne ho odvolávat nyní, když vše běží, alespoň podle něj, tak dobře. A že preferuje některé postavy? To proto, že jsou pracovité a odevzdávají pořádný kus práce. Jenže to by v tom neměla být jeho vlastní sestra poslankyně Richterová.

Ale co je nám po Pirátech a jejich vnitřním pnutí? Jenže oni se chtějí dostat až na vrchol a vládnout nám ostatním. Proto si všimněme jednoho tvrzení pana Ferjenčíka. Prý je třeba dívat se na jejich program. Především na ten, jímž je boj s korupcí, které je v našem státě moc, moc, moc. Proto zřejmě nic nedarují Babišovi a český problém jejich europoslanci přenesli dokonce do Bruselu a živí ho tam. Nedivím se premiérovi, že je nemá rád. Ani já je rád nemám, i když z úplně jiných důvodů než Babiš. Stačí si přečíst právě onen program, jenž nám připomněl v onom televizním vystoupení sám Mikuláš Ferjenčík. Mám na mysli onen jejich »boj s korupcí«.

Napřed si řekněme, co je to korupce. Podle slovníku latinsky corrumpere (= kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. A nyní otázka: Jsou skutečně Piráti těmi »čistými«, jak o sobě tvrdí? Skutečně nezneužívají »svého postavení nebo funkce ve své politice? A co případ pirátského radního z jednoho místa na východ od Prahy, který si za peníze radnice usurpoval klub a prováděl tam svůj byznys? Anebo moderování na diskusních večerech v jedné pražské knihovně, pochopitelně členem této strany, a to za úplatu z kasy městské části, protože v radě sedí jeho pirátský kamarád? Nebo zakázka za více než 216 tisíc na Zpracování analytického plánu rozvoje jedné městské části v Praze? Bylo to tam, kde vládnou Piráti.

Anebo stejný případ – zakázka na analýzu Bezpečnost veřejného prostoru na Jižním městě očima dětí za skoro sto deset tisíc! Není třeba ani připomínat, že tady se také na moci podílí strana Pirátů. Či případ jedné právní kanceláře, v jejímž čele je člen pirátské strany v obvodě, kde odpovědnou osobou je jistý místostarosta z téže strany. Byla na poradenství a zněla na padesát tisíc měsíčně. Přitom prý nikdo neví, co ona kancelář dělala. Atd. atd.

Zneužití svého postavení se dopustil i primátor Hřib, když svévolně nařídil přejmenovat náměstíčka na Praze 6 jménem jednoho ruského opozičního politika. Náhodou to bylo právě před ruskou ambasádou. Ano, to je ten, který s předsedou poslaneckého klubu Pirátů si i s manželkami za nikoli své peníze vyletěl do tichooceánské dálky, aby pak preferoval zemi, která jim cestu platila, oproti jisté velmoci, a tak narušil naše mezinárodní vztahy. Jak hodnotit tuto cestu? Nepatří také pod slovo »korupce«?

Pan Ferjenčík si tedy za svou stranu hraje na »klír« - tedy »čisté«. Ty příklady nahoře si možná někdo vymyslel, ale nikdo neprotestoval, když se ocitly v naprosto konkrétní podobě na internetu. To já jsem, abych ještě více neublížil pan Ferjenčíkovi, vynechal konkrétní jména a místa. Proto si myslím, že to, že by Piráti sami neměli potíže se svým hlavním programovým bodem, je poněkud nadnesené.

Jaroslav KOJZAR