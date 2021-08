Protikomunistická kampaň na všech frontách

Je vidět, že do voleb do parlamentu zbývá už opravdu málo času, a tak se využívá všeho, co může poškodit KSČM. Kdybych to neviděla na vlastní oči, nevěřila bych. Připomnělo mi to Ameriku a jejich nápisy »Vstup jen pro bílé«.

V neděli 8. srpna jsme se jeli podívat do Rudky u Kunštátu, kde jsou v pískovci vytesáni blaničtí rytíři. Protože počasí nebylo na koupání, kulturní památky byly na prvním místě. Vstupné »lidové«, jako všude, ale na stěně se skvěl nápis »Komunistům vstup zakázán«. Byla jsem v šoku, také proto, že lístky prodával mladík, maximálně okolo 20 let, který se nás následně ujal jako průvodce. Pokud se držel historie, v pořádku, ale když potom začal kritizovat předchozí režim a užíval výrazy »komunisti všechno zničili«, tak to už bylo moc. Při odchodu jsem se ho zeptala, zda je nevhodný komentář namístě, nedokázal odpovědět. Ve skupině byli především mladí, i s malými dětmi.

Je vidět, že zneužít se dá úplně všechno, hodí se především historie. Kdyby se blaničtí rytíři opravdu probudili, myslím, že by ty, kteří mění dějiny podle toho, jak se jim to hodí, hnali hodně rychle. Naši lidé přemýšlejí a určitě ve volbách dají hlas těm, kteří pracují pro občany a nehledí na svůj volný čas a prospěch.

Jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu je velice hodnotná kulturní památka, jen je zapotřebí, aby v ní provázeli opravdu znalci a drželi se faktů. Rádoby »odborníků« už máme dost.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ