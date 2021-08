Omluva nebude?

Týden před mými osmými narozeninami, tedy v září 1960, k nám domů donesli a nainstalovali odpovědní muži moderní sovětský televizor Temp 3. Po pohřbu východoněmeckého politika Wilhelma Piecka jsem byl potom dva týdny uhranut sledováním olympijských her v Římě.

Od té doby až do právě ukončených her v Tokiu jsem všechny OH sledoval, a tedy i srovnával zasvěceněji než řada jiných.

Tyto olympijské hry byly zvláštní a hodně jiné než ty předcházející. Koronavirus pak vytáhnul na světlo i temnější čachry machry. Zdá se, že náš Český olympijský výbor se snažil krýt neodpovědné, až přiblblé jednání některých našich funkcionářů z infikovaného letadla. A neomluvil se! Naopak mlží a lže. A to si největší svátek sportu opravdu nezaslouží.

Richard KNOT