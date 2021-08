Rekordně horký červenec

Letošní červenec byl nejteplejším měsícem, který naše planeta zažila od dob, co se teploty statisticky uchovávají. Se zjištěním přišli meteorologové a badatelé z amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA). Mimořádně vysoké teploty v červenci zaznamenaly především Asie a Evropa. Ano, i Evropa.

Jestli si někdo myslí, že když zrovna u nás v centrální Evropě letos pršelo víc než v předchozích letech a ani vedra nebyla tak strašná jako ve druhé polovině druhé dekády tohoto tisíciletí, rozhodně to neznamená, že globální oteplování je výmysl a že se vše vrátilo do normálních kolejí. To budou tvrdit jen slouhové Václava Klause seniora z jeho »institutu« a tajní agenti uhelných lobby.

»Červenec bývá nejteplejším měsícem roku, ale letošní červenec se překonal a stal se nejteplejším měsícem od doby, kdy se vedou záznamy,« vyvedl z neznalosti ty, kteří nejsou s to dohlédnout za hranice vlastní země, šéf NOAA Rick Spinrad. Teplotní rekord je podle něj dalším ze zneklidňujících dopadů, které mají změny klimatu na naši planetu.

Letošní červenec byl v součtu o zhruba jeden stupeň Celsia teplejší, než kolik činí průměr za celé 20. století. Průměrná teplota na celé planetě dosáhla 16,7 stupně Celsia.

Nadprůměrné teploty panovaly v červenci především v severní polovině zeměkoule, kde byly vyšší o 1,5 stupně Celsia než průměr za 20. století. Konkrétně Asie pak zaznamenala nejteplejší červenec od doby, kdy se vedou záznamy, a v Evropě byl letošní červenec druhý nejteplejší. V severní Americe se letošní červenec stal až šestým nejteplejším, i když rekordně velká vedra zasáhla hlavně Kanadu a část Spojených států.

Na začátku letošního roku průměrné teploty snižoval atmosférický jev La Niňa, uvedli meteorologové. Ten vede k nižším teplotám ve střední části Tichého oceánu. »Jeden měsíc sám o sobě tolik nevypovídá, ovšem jsme v roce, kdy se projevil jev La Niňa, a přesto jsme zaznamenali teplotní rekord,« vysvětlil agentuře AP profesor meteorologie na Illinoiské univerzitě Donald Wuebbles.

Teplotní rekord byl v červenci v posledních deseti letech překonán opakovaně. Stalo se tak v roce 2016 a pak v letech 2019 a 2020. A srpen nebude jiný. Viz rekordy atakující vedra na jihu Evropy. Opravdu se nenechme ukolébat – koudel u zádele nám hoří stále víc a víc!

Roman JANOUCH