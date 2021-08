Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Zedelgem – rehabilitace lotyšských esesáků v Belgii

Mezinárodní federace protifašistických odbojářů (FIR) a její členské svazy se obávají počínajícího zapomínání dějin, které se již nějakou dobu projevuje i v západní Evropě. Nizozemští antifašisté již léta protestují proti veřejným poctám u hrobů příslušníků SS a válečných zločinců na vojenském hřbitově Ysselsteyn ve městě Venray.

Nedávno se k tomuto protestu připojilo svým prohlášením také Centrum Simona Wiesenthala. Dalším skandálem je západovlámské městečko Zedelgem (Belgie), které před třemi lety postavilo společně s oficiálními úřady na místě spojeneckého internačního tábora pro válečné zajatce pomník »Lotyšský úl« na počest lotyšských dobrovolníků SS, kteří zde byli internováni a zahynuli. Připomíná »Lotyšskou legii«, která byla podle současné lotyšské vlády »protibolševickými bojovníky za svobodu«.

Pomník tvoří bronzový úl na sloupu z leštěné nerezové oceli, posetý stovkami pozlacených včel. Spojuje v sobě společné evropské hodnoty a symbolický jazyk srozumitelný všem Evropanům s něčím zvláštním a vizuálně charakteristickým pro Lotyšsko, tvrdí autor. Co zde vidět nelze, jsou symboly SS, ačkoli Lotyšská legie byla jednotkou Waffen SS. Mnoho mužů legie pocházelo z lotyšských pomocných policejních praporů, které se podílely na masakrech Židů, kdy přes tři čtvrtiny lotyšských Židů byly zavražděny během holocaustu. Legie, založená v roce 1943, se skládala z 15. divize Waffen Grenadier (1. lotyšská) a 19. divize Waffen Grenadier (2. lotyšská) Waffen SS. V těchto jednotkách bojovalo přibližně 146 000 Lotyšů. Tento památník tak uctívá a rehabilituje spolupracovníky Waffen SS, které norimberský hlavní proces s válečnými zločinci odsoudil jako zločineckou organizaci.

Od konce roku 2020 se v Belgii kolem tohoto památníku rozvíjí veřejná debata. Veteránské a antifašistické organizace i židovská komunita v Belgii tuto skandální pietní praxi odsoudily. Dokonce i v belgickém parlamentu se počátkem června 2021 proti tomuto památníku vyslovili poslanci. Zejména francouzsky psané noviny kritizovaly zapomínání na historii.

V rozhovoru pro list Paris Match se proti této rehabilitaci nacistických kolaborantů postavila i FIR. Požadovala, aby byl památník odstraněn, protože jednak uctívá skupinu vojenských osob, které nemají být uctívány. Za druhé pomník ve své estetické/ikonografické podobě představuje naprostou bagatelizaci zločinecké organizace SS a jejích příslušníků. Jediné, co by se na tomto místě dalo rozumně udělat, by bylo přidat desku objasňující zločiny dobrovolníků SS.

Místní radnice naopak hovořila o »falešných zprávách« z francouzsky mluvících médií. Obec získává podporu vlámských nacionalistů, aniž by v samotné obci měli většinu. Ti totiž zřejmě doufají v rehabilitaci dobrovolníků vlámských jednotek SS. FIR a její členské federace jsou přesvědčeny, že se v Belgii podaří ukončit takovou formu glorifikace nacismu a rehabilitace SS.

Z časopisu FIR přeložil Miroslav PROKEŠ