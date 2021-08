Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Na sociální služby se dává málo peněz

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vyplatilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v letech 2017 až 2019, nemohly významně zlepšit dostupnost pobytových lůžek, kritizuje ve zveřejněné zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kromě nízkých cílů ministerstvu vytkl některá pochybení, která rozdělování peněz provázela.

Kontrola NKÚ se zaměřila na dva programy určené na zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb, zlepšení kvality jejich služeb či podporu mobility. Celkem v nich bylo na investice do sociálních služeb vyčleněno 5,9 miliardy korun.

Kontrola odhalila nedostatky u obou programů. »MPSV u jednoho z nich stanovilo cíle tak, že u části z nich nebude možné vyhodnotit, co peníze přinesly, v jiném případě zase stanované cíle byly nastaveny tak, že nemohly významně zlepšit situaci,« uvádí NKÚ. Ministerstvo také v několika případech nedodrželo vlastní podmínky pro proplácení dotací.

Jedním z cílů dotačních programů bylo posílení ubytovací kapacity sociálních zařízení. MPSV plánovalo vytvořit 605 nových lůžek. V době schvalování programu přitom bylo v Česku téměř 92 tisíc neuspokojených žádostí o umístění na lůžka v sociálních zařízeních. »U takto nízko stanoveného cíle bylo od začátku možné předpokládat, že dostupnost pobytových lůžek se významně nezlepší,« kritizuje NKÚ.

Víceleté financování je nutné

»Jsou to věci, kterým se vůbec nedivíme, jen ukazují problém, který v sociálních službách u péče je. Problém s financováním sociálních služeb je v rámci státu dlouhodobý,« řekla Haló novinám poslankyně Hana Aulická Jírovcová, stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM. »Požadujeme, a budeme se o to samozřejmě snažit i nadále, aby bylo především víceleté financování. Dotační programy, které vznikají při ministerstvu práce, jsou pro poskytovatele důležité, protože jsou hlavně na investice. Finanční prostředky jsou však dlouhodobě nízké. Je zapotřebí podívat se na celou problematiku komplexně a řešit situaci v rámci potřeb každého kraje. Toho současná vláda, především ministerstvo práce a sociálních věcí není dlouhodobě schopno, nejen jeho současné vedení, ale ani to předchozí. Vidíme to v Ústeckém kraji, kde kvůli končícím individuálním programům v příštím roce žádáme už o tři miliardy korun – což jsou neuvěřitelné peníze – jen pro jeden kraj, kde máme nejrozsáhlejší sociální služby. Přesně to ukazuje nesourodost přístupů ministerstva při vymýšlení dotačních programů jen na částečné řešení potřeb v sociálních službách. Koncepčnost a celistvost chybí. Například zvedání platů v sociálních službách, aniž by o tom poskytovatelé v krajích věděli, si rozhoduje vláda jen jako předvolební záležitost. Samozřejmě jsme rádi, že se platy sociálních pracovníků rapidně zvýšily, ale jsou to věci, které vláda dělá předvolebně a nezapadají do systému. Pak se všechno honí na poslední chvíli,« uvedla Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Vyhozené peníze

Výhrady mají kontroloři také ke způsobu, jakým ministerstvo posuzovalo projekty k podpoře. U jednoho z programů resort stanovil ukazatele efektivnosti, které však při hodnocení nebral v úvahu. V jiných případech chyběla pro některé postupy jednotná a ověřitelná pravidla, zjistil NKÚ.

Kontroloři dále odhalili, že MPSV vyplatilo příjemcům maximální dotaci před dokončením podpořených projektů, kdy ještě nebyly známy skutečné výdaje. Stalo se tak u dvou ze 12 prověřovaných projektů. »U jednoho z projektů to pak v praxi znamenalo, že MPSV zaplatilo o téměř jeden a půl milionu korun více, než ve skutečnosti mělo,« uvádí NKÚ.

(ng)