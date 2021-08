Obehraný evergreen

Pirátský evergreen stvořený společně hnutím Starostové a nezávislí (tzv. STAN) o rušení lokálních tratí ve Středočeském kraji mi připadá jako hodně opotřebovaný starý kolovrátek. Chápu, že vůdčí osoby STAN nikdy žádnou železniční trať nepotřebovaly. Jen větší města, kde náhodou tito starostovali, je brala jako daný fakt. Například Kolín z nich profitoval. Piráti rovněž žádnou železniční trať neprovozovali a nemají se kde učit. Historicky mi připadá, že Piráti vždycky šetřili na nepodstatných výdajích, a o to více podstata složitých mechanismů ve společnosti, například správa železniční dopravní cesty a její provoz, díky EU nyní liberalizovaný až přes míru, jim mnoho neříká. Kdysi se tradovalo, že vrchol anarchistů bylo zvládnutí tramvajové dopravy v době občanské války v Barceloně. Nevím, zda vrcholem dovednosti Pirátů je zvládnutí dvou linek trolejbusové dopravy v Mariánských Lázních. A Praha? Tady také dokázali už zamíchat kartami a zřejmě obyvatele čeká její zdražování. A to je spíš velice varovný signál.

Hnutí ANO se probudilo tak říkajíc den poté a ministr i pro dopravu pan Havlíček vyrazil na několik spanilých jízd se ujistit, že se nic špatného dít nebude. Myslím, že je to opravdu velice málo. I když chápu, že místní regionální obslužnost mají pod palcem krajské správy a ty si v třinácti případech, mimo hl. město Prahu, vedou hodně odlišně. I tento nesoulad by ráda KSČM odstranila. Tudy prostě cesta nevede. I proto my komunisté jsme proti jakémukoliv omezování železniční dopravy. Ale naopak jsme pro její rozvoj, aby co nejlépe sloužila občanům.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny