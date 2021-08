Afghánská rapsódie

Dvacet let okupace jedné země v pohoří Hindúkuše ukázalo, že jsou národy, které nelze koupit ani zlomit. Oficiální afghánská armáda se zhroutila přes fakt, že její protivníci z řad hnutí Tálibán byli dvě desetiletí pod tlakem supervelmoci a jejích nohsledů. Nepomohla nejvyspělejší vojenská technika, peníze ani teror.

Položme si otázku, zda jsou bojovníci Tálibánu skutečným nepřítelem. Jak by vypadala situace kdyby (hypoteticky) německá armáda odešla z protektorátu Čechy a Morava a vzdálila se tisíce kilometrů daleko. Jak dlouho by »vláda« ve složení Moravec s dalšími kolaboranty vydržela?

Situace v Afghánistánu je daleko složitější, než ukazují naše média. Jednak je tam docela pestré národnostní složení. Potom tam jsou silné klanové či kmenové vazby. Afghánci chtějí mít, bez ohledu na to, co představuje Tálibán, konečně vlastní vládu ve své zemi. A i ten Tálibán je nyní spíše islámským národním spolkem než organizací podporující teror po celém světě.

Země byla vždy na pomezí zájmu velmocí. A současná situace je odrazem všeho, jenom ne upřímného zájmu okupantů o rozvoj této země. Poslední zprávy o pálení všeho možného včetně vlajek na americké ambasádě v Kábulu značí značnou paniku, jejímž předobrazem je úprk z kdysi největší vojenské základny. Oproti tomu odchod sovětských vojsk z Československa na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století probíhal důstojně. Žádní spolupracovníci z naší strany neprchali. Propaganda o třiadvacetileté okupaci vychází až z posledních let. Skutečná okupace končí právě v Afghánistánu.

Smutné je, že se na okupaci této země podíleli i příslušníci naší armády. Daňovým poplatníkům dluží odpovědi na to, kolik civilistů jejich působení usmrtilo, a to i v rozporu s Ženevskými konvencemi. Zatím neochotně praskl jeden případ, a to pouze z toho důvodu, že tu špinavou vraždu Američané nechtěli nechat na sobě. Jisté je, že nás desítky let čeká vyplácení peněžních náhrad »veteránům«, kteří si už dávno za tři »mise« vydělali na rodinný dům. Protože naše žoldáky čekal větší žold než vojáky hvězd a pruhů.

Je tragédií, že jsme svobodně svou účast na této zbytečné akci neukončili dřív o vlastní vůli. Být lokajem se zkrátka nevyplácí. Viz Dukovany.

Zdeněk MILATA